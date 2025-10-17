‘Melcochita’ recibirá el Premio Internacional “Orgullo Peruano 2025” por su trayectoria: “Los premios deben darse en vida”

‘Melcochita’ tiene más de 60 años de carrera artística.

El carismático y multifacético artista Pablo Villanueva Branda, conocido como ‘Melcochita’, será homenajeado con el Premio Internacional “Orgullo Peruano 2025”, distinción que celebra a los compatriotas que, con talento, esfuerzo y amor por su país, han dejado en alto el nombre del Perú en los escenarios del mundo.

La esperada ceremonia se realizará el viernes 17 de octubre de 2025 en el emblemático Club de la Unión, ubicado en la Plaza Mayor de Lima, como parte central de una semana de actividades culturales, protocolares y solidarias que se desarrollan en la capital peruana.

‘Melcochita’ es reconocido por su larga trayectoria.

El Premio “Orgullo Peruano”, organizado por la ONG Asociación Anna Lindh, presidida por Hansel Barrenechea, y coorganizado con el histórico Club de la Unión, cuenta con el respaldo del Comité de Honor, presidido por la Mag. Silvia Marisol Quispe Bautista.

Desde hace 14 años, esta importante distinción reconoce a peruanos que sobresalen en distintos ámbitos profesionales, artísticos y sociales, dentro y fuera del país.

En su edición 2025, Melcochita será galardonado en la categoría “Artista Exitoso”, en reconocimiento a su brillante carrera de más de seis décadas dedicadas a la música, el humor y la promoción de la identidad cultural peruana. Su nombre figura entre los grandes del arte popular latinoamericano y su legado lo consagra como símbolo viviente del ingenio, la alegría y la creatividad nacional.

“Melcochita no solo es un gran artista, es parte viva de la identidad peruana. Su humor, su música y su humildad han llevado alegría a generaciones enteras. Es un orgullo entregarle este reconocimiento que simboliza el cariño de su pueblo y el respeto de su país”, señalaron los organizadores del evento.

Melcochita creó su propia orquesta a sus 88 años. | Composición/Infobae

‘Melcochita’ emocionado por el reconocimiento

Nacido en Lima, Pablo Villanueva Branda demostró desde muy joven una habilidad natural para el arte. Inició su carrera como músico y sonero, destacando en el mundo de la salsa y la música criolla peruana. A lo largo de los años, ha compartido escenario con grandes exponentes internacionales y ha representado al Perú en países como Estados Unidos, Colombia, Cuba y España, siempre llevando consigo la bandera rojiblanca.

Uno de los discos de Melcochita. | Apple Musica

Sin embargo, fue su faceta como comediante la que lo convirtió en un personaje entrañable de la televisión peruana. Con su inconfundible estilo, su humor espontáneo y su picardía criolla, Melcochita logró ganarse el corazón del público, generando risas y afecto a lo largo de generaciones. Su capacidad para reinventarse y conectar con la gente, sin perder su autenticidad, lo ha convertido en un ícono cultural y símbolo de resiliencia artística.

Melcochita en programa de David Letterman. | Difusión

A sus más de 80 años, Melcochita sigue vigente, demostrando que la pasión y el amor por el arte no tienen fecha de caducidad.

“Agradezco esta gran deferencia, soy un convencido que todos los premios tienen que darse en vida, de muerto ya no vale porque no sabemos nada de lo que pasa en el mundo”, sostuvo Pablo Villanueva al diario Expreso.

Melcochita, uno de las grandes soneros del país. | Difusión/Rústica

Creado en 2008, el Premio Internacional “Orgullo Peruano” se ha consolidado como uno de los reconocimientos más importantes a los peruanos en el extranjero. En sus 14 ediciones, ha distinguido a 341 compatriotas residentes fuera del país y 29 peruanos en territorio nacional, todos ellos embajadores de la identidad peruana a través de su trabajo y esfuerzo.

En la edición 2025, el galardón reconocerá a 32 peruanos exitosos procedentes de Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Corea del Sur, Costa Rica, Chile y Perú, entre otros países. Las categorías incluyen Empresario Emprendedor, Profesional Exitoso, Chef Exitoso, Artista Destacado y Autoridad Ejemplar.

El artista nacional tiene más de seis décadas de trayectoria. (Foto: Instagram)