Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional: “El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas”

Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional.

La muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz durante la protesta y marcha nacional en el Cercado de Lima ha generado una fuerte conmoción en el país. La voz de Janick Maceta, modelo y ex Miss Perú, se ha destacado entre los pronunciamientos públicos tras el fallecimiento del joven artista y rapero de 32 años, conocido como “Trvkoó”.

Maceta, quien participó en la marcha del 15 de octubre, utilizó sus redes sociales para exigir justicia y condenar la violencia, en un contexto de creciente descontento social y crisis política. Su mensaje, directo y emotivo, ha captado la atención de miles de ciudadanos.

Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales exigen acciones concretas y justicia para las víctimas.

Pronunciamiento y exigencia de justicia de Janick Maceta

La reacción de Janick Maceta se produjo tras confirmarse la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz durante las manifestaciones en Plaza Francia. La modelo expresó: “La justicia no puede ser una promesa vacía. El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas. Protestar no es un delito. Exigir dignidad no debería costar vidas”. Maceta, quien estuvo presente en la movilización, lamentó profundamente la pérdida y envió sus condolencias a la familia y amigos del fallecido, así como a la comunidad cultural que lo conocía.

Testigos y amigos informaron que Ruiz Sáenz ya se retiraba junto a ellos cuando fue alcanzado por un disparo. La ex Miss Perú subrayó la urgencia de una investigación imparcial y la sanción a los responsables, insistiendo en que “la justicia no puede seguir llegando tarde, el país no puede seguir perdiendo vidas sin respuestas. Que lo ocurrido en Plaza Francia no quede impune”.

El pronunciamiento de Maceta recibe apoyo masivo y destaca la importancia de defender los derechos ciudadanos.

La postura de Maceta fue clara y contundente: condenó la represión estatal y exigió que el Estado cumpla su deber de proteger la vida y garantizar el derecho a la protesta pacífica. “Duele porque nadie debería morir por alzar la voz, ni por creer que el país puede ser mejor. Todos tenemos derecho a protestar sin que se atente contra la vida. El Estado tiene la obligación de proteger, no reprimir. Escuchar, no silenciar”, afirmó la modelo en sus publicaciones.

La presencia de Maceta en la marcha y su mensaje en redes sociales recibieron el respaldo de numerosos seguidores, quienes valoraron su decisión de no limitarse a pronunciamientos virtuales y acompañar a la ciudadanía en las calles. La comunidad artística y cultural también se sumó al pedido de justicia, mientras que organizaciones civiles exigieron el esclarecimiento de los hechos.

Janick Maceta exige justicia y condena la violencia tras el fallecimiento del rapero 'Trvkoó' en manifestaciones.

Janick Maceta critica a los influencers por su silencio ante lo que vive la ciudadanía

El pronunciamiento de Janick Maceta no solo generó apoyo entre sus seguidores, sino que también abrió un debate sobre el papel de los influencers y figuras públicas en situaciones de crisis. Hace unos días, la modelo criticó abiertamente el silencio de otros creadores de contenido, señalando que muchos optaron por continuar con publicaciones de entretenimiento y promociones, sin referirse a la violencia y la inseguridad que afectan al país.

“Compartan un post que no escribieron, que no pensaron, para ‘quedar bien y no los cancelen’. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed de historias de sus ‘vidas perfectas’. Perdón, pero no me hace sentido”, expresó Maceta. La ex Miss Perú insistió en que el silencio no es una opción y que quienes tienen alcance en redes sociales deben asumir la responsabilidad de pronunciarse ante la crisis.

La muerte de Eduardo Ruiz Sáenz durante una protesta en Lima conmociona al país y genera reclamos de justicia.

“Mientras nuestro país atraviesa otra crisis política, mientras siguen las olas de violencia, mientras el Congreso nos quiere ver la cara, no suben nada, no dicen nada, con ustedes no es”, cuestionó. Su mensaje desató un intenso debate en redes sociales, donde usuarios reclamaron mayor compromiso de los influencers y aplaudieron la postura de Maceta.

En sus publicaciones, la modelo también dirigió un mensaje a las autoridades, exigiendo acciones concretas y no solo palabras. “El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor”, afirmó. La intervención de Maceta ha sido vista como un llamado a no normalizar la indiferencia y a exigir liderazgo efectivo en momentos de crisis.

Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’” | TIKTOK

El apoyo a la modelo se reflejó en numerosos comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron su valentía y la necesidad de que más figuras públicas se sumen a la defensa de los derechos ciudadanos. “Gracias por alzar la voz, reina”, “Fuerte y claro” y “Una portavoz” fueron algunas de las expresiones recogidas en los comentarios.