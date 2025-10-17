Asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: Fiscalía solicitó la detención preliminar judicial para los policías Luis Magallanes y Omar Saavedra

Amigos de Eduardo Ruiz aseguran que el disparo fue realizado por un presunto agente del Grupo Terna. Foto: Composición Infobae Perú

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo solicitó la detención preliminar judicial de los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, ambos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados por el delito de homicidio calificado tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

El Ministerio Público comunicó que, con esta medida, busca asegurar la presencia de los agentes mientras se desarrollan las diligencias, en el marco del caso que ha generado impacto nacional y supervisión constante.

El homicidio de Ruiz Sanz, ocurrido durante la movilización social del 15 de octubre en el centro de Lima, es investigado bajo la figura de homicidio calificado.

La Fiscalía sostiene que la detención preliminar resulta esencial para el esclarecimiento de los hechos y la correcta conducción del proceso.

El equipo fiscal detalló que ambos policías participaron en los hechos que derivaron en el fallecimiento de Ruiz Sanz, quien recibió un disparo de arma de fuego en la Plaza Francia.

(Fiscalía)

El contexto del caso y la confirmación policial del disparo

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, confirmó el pasado jueves 16 de octubre que el suboficial de tercera Luis Magallanes, adscrito a la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien efectuó el disparo mortal contra Eduardo Ruiz Sanz.

El deceso ocurrió cerca de las 23:10 horas tras enfrentamientos entre manifestantes y agentes en el centro de Lima, mientras el país vivía una de las más grandes movilizaciones sociales de los últimos años.

La identificación del agente responsable fue posible mediante el análisis del circuito cerrado de videovigilancia proporcionado por la Municipalidad de Lima.

Arriola explicó ante los medios que “con la ayuda fundamental de la Municipalidad de Lima, y en coordinación con instancias del Ejecutivo, se estableció la identidad de quien realizó el disparo”.

El comandante descartó la intervención del grupo Terna y precisó que ambos suboficiales implicados cumplían funciones de verificación en la zona.

“Otro de los policías que hemos podido ver en las imágenes se acerca y, en la confusión, efectúa disparos. Al ver que hay una persona herida, sale en dirección de Magallanes”, dijo el jefe policial.

Los dos agentes se encuentran actualmente detenidos y bajo proceso de investigación por parte de la División de Homicidios y del Ministerio Público.

El comandante también reiteró que, para garantizar la imparcialidad, los generales responsables del operativo fueron separados de sus cargos.

“Este comando de la Policía Nacional de todos los peruanos, para garantizar la transparencia e imparcialidad de las investigaciones que debe hacer tanto la policía misma como el Ministerio Público, ha decidido separar del cargo a los generales con influencia directa en las órdenes del operativo”, señaló.

En la misma jornada, Arriola ofreció disculpas públicas a los familiares de Ruiz Sanz y confirmó que el Ejecutivo ha delineado acciones adicionales para restablecer la calma social en el país.

“La policía reitera las condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, declaró al concluir