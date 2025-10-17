Perú

Asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: Fiscalía solicitó la detención preliminar judicial para los policías Luis Magallanes y Omar Saavedra

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Amigos de Eduardo Ruiz aseguran
Amigos de Eduardo Ruiz aseguran que el disparo fue realizado por un presunto agente del Grupo Terna. Foto: Composición Infobae Perú

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo solicitó la detención preliminar judicial de los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, ambos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados por el delito de homicidio calificado tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz. 

El Ministerio Público comunicó que, con esta medida, busca asegurar la presencia de los agentes mientras se desarrollan las diligencias, en el marco del caso que ha generado impacto nacional y supervisión constante.

El homicidio de Ruiz Sanz, ocurrido durante la movilización social del 15 de octubre en el centro de Lima, es investigado bajo la figura de homicidio calificado. 

La Fiscalía sostiene que la detención preliminar resulta esencial para el esclarecimiento de los hechos y la correcta conducción del proceso.

El equipo fiscal detalló que ambos policías participaron en los hechos que derivaron en el fallecimiento de Ruiz Sanz, quien recibió un disparo de arma de fuego en la Plaza Francia.

(Fiscalía)
(Fiscalía)

El contexto del caso y la confirmación policial del disparo

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, confirmó el pasado jueves 16 de octubre que el suboficial de tercera Luis Magallanes, adscrito a la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien efectuó el disparo mortal contra Eduardo Ruiz Sanz.

El deceso ocurrió cerca de las 23:10 horas tras enfrentamientos entre manifestantes y agentes en el centro de Lima, mientras el país vivía una de las más grandes movilizaciones sociales de los últimos años.

La identificación del agente responsable fue posible mediante el análisis del circuito cerrado de videovigilancia proporcionado por la Municipalidad de Lima.

Arriola explicó ante los medios que “con la ayuda fundamental de la Municipalidad de Lima, y en coordinación con instancias del Ejecutivo, se estableció la identidad de quien realizó el disparo”.

El comandante descartó la intervención del grupo Terna y precisó que ambos suboficiales implicados cumplían funciones de verificación en la zona.

“Otro de los policías que hemos podido ver en las imágenes se acerca y, en la confusión, efectúa disparos. Al ver que hay una persona herida, sale en dirección de Magallanes”, dijo el jefe policial.

Los dos agentes se encuentran actualmente detenidos y bajo proceso de investigación por parte de la División de Homicidios y del Ministerio Público.

El comandante también reiteró que, para garantizar la imparcialidad, los generales responsables del operativo fueron separados de sus cargos.

“Este comando de la Policía Nacional de todos los peruanos, para garantizar la transparencia e imparcialidad de las investigaciones que debe hacer tanto la policía misma como el Ministerio Público, ha decidido separar del cargo a los generales con influencia directa en las órdenes del operativo”, señaló.

En la misma jornada, Arriola ofreció disculpas públicas a los familiares de Ruiz Sanz y confirmó que el Ejecutivo ha delineado acciones adicionales para restablecer la calma social en el país.

“La policía reitera las condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, declaró al concluir

Temas Relacionados

Eduardo Ruiz SanzPNPMarcha NacionalFiscalíaperu-noticias

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

El técnico argentino mostró su desacuerdo con la Federación Peruana de Vóley por presentar tarde las bases del campeonato y no respetar la programación de la Noche Blanquiazul

Facundo Morando criticó a la

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

El club ‘crema’ tomó esta decisión para recaudar más dinero en su evento de voleibol más esperado por la hinchada

La Noche de las Pumas

Señor de los Milagros: Segundo recorrido provoca desvíos en transporte público convencional y AeroDirecto este fin de semana

La Autoridad del Transporte Urbano en Lima y Callao informó sobre las rutas alternas y novedades para usuarios ante cierre de vías en el centro de Lima

Señor de los Milagros: Segundo

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Las ‘cremas’ presentarán a su plantilla este sábado 18 de octubre desde las 18:00 horas en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos

Canal exclusivo que transmitirá la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Curwen y Fernando Llanos se

Curwen y Fernando Llanos se enfrentan por la ausencia de periodista en la marcha de la Generación Z

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Magaly Medina responde a Mónica Sánchez y critica participación de artistas en la Marcha Nacional: “Vayan a buscar un trabajo decente”

‘Melcochita’ recibirá el Premio Internacional “Orgullo Peruano 2025” por su trayectoria: “Los premios deben darse en vida”

DEPORTES

Facundo Morando criticó a la

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima presentó a su nueva voleibolista estadounidense, que reemplazará a Aline Timm: mide casi 1.90 m y viene de Italia

Horacio Bastit reveló si Regatas Lima se presentará a su debut tras polémica programación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026