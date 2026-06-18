Christopher Gianotti regresa a los escenarios con ‘Las canciones que me jodieron’, una mirada irónica al amor y la música

El unipersonal “Las Canciones Que Me Jodieron” invita al público a reír, reflexionar y reconocerse en las historias y letras que han marcado generaciones.

El reconocido actor y conductor Christopher Gianotti regresa a los escenarios con una propuesta original que fusiona humor, reflexión y música. Su nuevo unipersonal, titulado ‘Las canciones que me jodieron’, se presentará promete una mirada irónica sobre el papel de la música romántica en la construcción de las expectativas amorosas.

Con más de 26 años de trayectoria en teatro y televisión, Gianotti se ha consolidado como una figura versátil en el entretenimiento peruano. En esta ocasión, el artista invita al público a acompañarlo en un recorrido por aquellas letras de salsa, cumbia y baladas que, lejos de brindar respuestas sobre el amor, muchas veces generan más preguntas y frustraciones. El espectáculo surge de la observación personal sobre cómo la música popular ha influido en la forma en que se entienden las relaciones de pareja, marcando ideales que rara vez se corresponden con la realidad.

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Christopher Gianotti revisita los clásicos de la música romántica y comparte, desde el escenario, cómo influyeron en sus experiencias amorosas con un enfoque humorístico y cercano.

¿Cu’ándo y dónde se estrena ‘Las canciones que me jodieron’?

‘Las canciones que me jodieron’ se presentará el viernes 26 de junio a las 10 p. m. en la Estación de Barranco. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Atrápalo.

El unipersonal utiliza la ironía como herramienta para analizar el contraste entre la pasión de los grandes éxitos románticos y las experiencias reales. Gianotti revisa canciones que prometen amores eternos e incondicionales, solo para descubrir, junto con el público, que esas promesas a menudo chocan contra la cotidianidad y los desencuentros propios de cualquier vínculo afectivo. El espectáculo utiliza anécdotas personales, relatos cotidianos y fragmentos musicales para construir una atmósfera cercana y divertida, donde cada espectador puede verse reflejado.

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El montaje se apoya en una selección de clásicos que forman parte del imaginario sentimental de varias generaciones. Gianotti invita a recordar melodías que acompañaron enamoramientos, rupturas y reconciliaciones, y que dejaron huella no solo en su vida sino en la de muchos. A través de estos recuerdos musicales, el artista plantea preguntas sobre la manera en que las canciones moldean las emociones, los sueños y hasta las decepciones en el ámbito sentimental.

Cristopher Gianotti se desarrolla en el mundo de la actuación y conducción.

Interacción con el público

Uno de los puntos fuertes del espectáculo es la interacción directa con el público. Christopher Gianotti propone un formato donde los asistentes participan activamente, compartiendo sus propias historias y reconociendo en las letras de las canciones reflejos de sus vivencias. Esta dinámica transforma la función en una experiencia colectiva, donde el humor sirve como puente para abordar temas universales como el amor, el desamor, las expectativas y la resiliencia emocional.

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El enfoque del unipersonal se apoya en la autenticidad y la autocrítica. Gianotti no duda en exponer sus propias contradicciones, mostrando cómo las canciones que marcaron su adolescencia y juventud terminaron por influir —a veces de forma absurda— en sus decisiones amorosas. ‘Las canciones que me jodieron’ no solo invita a la risa, sino también a la reflexión sobre el poder de la cultura popular en la construcción de la identidad afectiva y la manera en que cada persona enfrenta las relaciones.

La propuesta se suma a una tendencia contemporánea en el teatro y el stand up, donde los espectáculos unipersonales exploran la intimidad desde el humor y la honestidad. En el caso de Gianotti, la música se convierte en el hilo conductor de una narración que oscila entre la nostalgia y la parodia, permitiendo que el público se identifique tanto con los errores como con los aprendizajes.

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La función del viernes 26 de junio en la Estación de Barranco marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Gianotti, quien apuesta por el humor y la reflexión como motores de su propuesta artística. El espectáculo busca posicionarse como una opción atractiva dentro de la cartelera limeña, especialmente para quienes buscan una experiencia diferente, cargada de música y autenticidad.

Christopher Gianotti regresa al teatro con unipersonal. (Captura)