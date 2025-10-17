Agua oxigenada y sal: cómo preparar este truco casero para eliminar las manchas de la ropa blanca

Es común que las prendas blancas adquieran un tono amarillento o acumulen manchas difíciles de eliminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la ropa limpia y en buen estado no solo tiene que ver con la estética, sino también con la salud. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), usar prendas limpias y libres de bacterias ayuda a prevenir enfermedades de la piel, como la dermatitis o infecciones causadas por hongos y bacterias. Además, la ropa blanca, por ser más sensible a las manchas, requiere un cuidado especial para conservar su aspecto impecable y prolongar su vida útil. Sin embargo, con el paso del tiempo, es común que las prendas blancas adquieran un tono amarillento o acumulen manchas difíciles de eliminar, ya sea por el sudor, el uso de desodorantes, el polvo o restos de detergente.

Si bien el mercado ofrece una amplia variedad de productos especializados para blanquear o quitar manchas,como los quitamanchas industriales o los detergentes reforzados con oxígeno activo, muchas personas prefieren recurrir a soluciones naturales y económicas. Una de las más efectivas y populares es la mezcla de agua oxigenada y sal, un truco casero que puede devolverle la blancura y el brillo original a la ropa sin dañar las fibras del tejido.

Cómo preparar este truco casero con agua oxigenada y sal

Esta mezcla debe usarse de inmediato, ya que el agua oxigenada pierde su efectividad con el paso del tiempo al contacto con el aire y la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, es un poderoso agente oxidante que tiene propiedades desinfectantes y blanqueadoras. Combinada con la sal, que actúa como un abrasivo suave, se convierte en una fórmula efectiva para eliminar manchas difíciles sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Ingredientes:

1 taza de agua oxigenada (de 3%)

½ taza de sal

1 litro de agua tibia

Preparación:

En un recipiente grande, vierte el agua tibia y agrega la sal. Mezcla bien hasta que la sal se disuelva completamente. Añade el agua oxigenada y remueve suavemente para integrar los ingredientes.

Esta mezcla debe usarse de inmediato, ya que el agua oxigenada pierde su efectividad con el paso del tiempo al contacto con el aire y la luz.

Cómo usar este truco casero para eliminar las manchas de la ropa blanca

Hay que dejar secar la prenda al sol, ya que la luz solar potencia el efecto blanqueador natural del agua oxigenada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para aplicar esta solución es sencillo, pero requiere algo de paciencia para obtener los mejores resultados.

Remojo: coloca la prenda manchada en el recipiente con la mezcla y déjala en remojo durante unos 30 minutos. Si la mancha es muy persistente (como las de vino, sudor o grasa), puedes dejarla hasta una hora. Cepillado suave: pasado el tiempo, frota la zona afectada con un cepillo de cerdas suaves o con las manos, sin dañar el tejido. Enjuague: lava la prenda como de costumbre, con detergente y abundante agua. Secado al sol: finalmente, deja secar la prenda al sol, ya que la luz solar potencia el efecto blanqueador natural del agua oxigenada.

Este método puede aplicarse en diferentes tipos de manchas, pero siempre es recomendable hacer una pequeña prueba en una parte poco visible de la prenda, especialmente si se trata de telas delicadas como la seda o el lino. Además, este truco no solo ayuda a eliminar manchas visibles, sino también a desinfectar la ropa, eliminando microorganismos que pueden acumularse con el sudor o el uso prolongado. De esta manera, no solo se mejora la apariencia de las prendas, sino también su higiene.

Otros usos del agua oxigenada y la sal para la limpieza del hogar

La combinación de agua oxigenada y sal no solo sirve para devolverle la blancura a la ropa. También puede utilizarse en otras tareas domésticas gracias a su poder limpiador, desinfectante y desodorizante.

Limpieza de superficies: mezclar ambos ingredientes ayuda a desinfectar tablas de cortar y utensilios de cocina, eliminando bacterias sin necesidad de usar productos tóxicos.

Desinfección de esponjas y cepillos: remojar estos objetos en una solución de agua oxigenada con sal elimina los gérmenes acumulados.

Limpieza del baño: aplicar esta mezcla en lavabos, inodoros o azulejos ayuda a eliminar moho y sarro, dejando las superficies más brillantes.

Eliminar malos olores: rociar una solución diluida en agua oxigenada con sal sobre calzado o alfombras ayuda a neutralizar olores.