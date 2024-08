Matilde León estuvo cerca de interpretar a Alessia Montalbán en ‘Al Fondo hay Sitio’: “Fui finalista”

La joven actriz Matilde León, conocida por su participación en la comedia ‘Papá en Apuros’ y actual concursante de ‘El Gran Chef Famosos’, reveló en una reciente entrevista que estuvo muy cerca de interpretar a Alessia Montalbán en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Este personaje es actualmente interpretado por Karime Scander.

En el programa ‘Desahuévate Podcast’, la joven artista detalló cómo fue su experiencia en el casting para este papel. “En el caso de ‘Al Fondo Hay Sitio’, a mí me habían llamado”, recordó en la conversación.

“Estamos hablando de un momento en donde yo había terminado mi formación laboral. Me llama el director de casting de ‘AFHS’, en el verano de 2022, para hacer el casting del protagónico, que era el papel de Karime, que en ese momento no se llamaba Alessia Montalbán, no tenía nombre”, añadió la intérprete.

Matilde León casi interpreta a Alessia Montalbán en ‘Al Fondo hay Sitio’. | Composición/Infobae

Matilde León no obtuvo el papel de Alessia

Matilde León explicó que su actuación en el casting impresionó a la producción de la serie. “Hago el casting y me mandan un mensaje donde me dijeron ‘nos ha gustado tu casting, has quedado entre las finalistas, pero el papel se lo ganó otra chica’”, relató. A pesar de no haber obtenido el rol principal, la actriz no perdió la oportunidad de formar parte del elenco.

“Finalmente, cuando mi obra estaba acabando, me llaman y me dicen que había salido un nuevo personaje. Hago ese casting y me dicen ‘quedaste, eres la amiga de Alessia’. Estaba súper contenta porque era mi oportunidad en televisión”, contó.

La también cineasta destacó que, aunque no obtuvo el papel de Alessia, su rol como la amiga del personaje principal le ha permitido ganarse el cariño del público y seguir creciendo como actriz en la televisión peruana. Su satisfacción con dicha nueva interpretación subraya la importancia de la persistencia y la adaptabilidad en la carrera de un actor.

Alessia Montalbán. (Captura)

León continúa participando en ‘El Gran Chef Famosos’, donde demuestra otra faceta de su talento, y sigue siendo una presencia activa en la televisión. Del mismo modo, comparte contenido en sus redes sociales sobre sus proyectos fuera de la pantalla chica.

Matilde León pide respeto en ‘EGCF’

Matilde León se dirigió a sus seguidores en TikTok para agradecerles los mensajes de apoyo tras su participación en ‘El Gran Chef Famosos’. La reconocida actriz de ‘Papá en Apuros’ no esquivó las críticas y respondió a los comentarios negativos sobre su desempeño culinario en el programa, que se estrenó el 23 de julio de 2024.

En su debut en la novena temporada titulada “La Academia”, la joven enfrentó la desaprobación de los jueces y la audiencia debido a errores en la cocina, lo que la llevó a la temida “Noche de Reprobados”. La intérprete, que comparte set con figuras como Leslie Shaw, Adolfo Aguilar y Diana Sánchez, recibió observaciones destacadas, especialmente de Giacomo Bocchio, quien le sugirió mayor compromiso y práctica.

Matilde León se defiende por su participación en 'El Gran Chef Famosos'. | Composición/Infobae

Frente a las reacciones adversas, ella explicó en un video que no se preparó previamente para la competencia para evitar “hacer trampa” e insistió en que, a fin de cuentas, se trata de un espacio de entretenimiento: “Al fin y al cabo es un programa de entretenimiento”, expresó.

Decidida a abordar el problema de frente, León se dirigió directamente a aquellos que la criticaron sin cesar, reflexionando sobre la pérdida de tiempo que supone el “hate” en las plataformas digitales. “Usualmente no suelo hacer este tipo de videos, pero voy a concentrarme en lo positivo”, dijo.

“Quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles de todo corazón a todas las personas que me envían mensajes bonitos y de aliento por mi participación en ‘El Gran Chef Famosos’”, finalizó.

El plato de Matilde León no fue de los mejores de la noche. (Latina)