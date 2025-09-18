‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo le escribió por Instagram.

Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”, afirmó que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, la contactó mediante mensajes directos en Instagram y adoptó conductas que calificó como inusuales. El caso sumó un nuevo capítulo a la ya extensa cobertura mediática del matrimonio Mantilla-Salcedo. Según relató la venezolana en un programa de streaming, el empresario le habría escrito y reaccionado repetidas veces a sus publicaciones, borrando casi de inmediato la mayoría de los mensajes.

Las declaraciones de Méndez resonaron en la última edición de Magaly TV La Firme, donde se transmitió un extracto del programa X No Decirlo. Durante la transmisión, la modelo afirmó que recibió mensajes del empresario poco después de que se difundiera el escándalo conocido como “el ampay del Westin”, episodio que involucró a Salcedo y Mariana de la Vega. “A mí, ese tipo me mandó un DM por Instagram después de que salió la polémica del Westin, pero yo vi que era el esposo de Maju. Me escribía como si me conociera y yo ni lo conocía”, relató la exchica reality durante su intervención. Según la modelo, Salcedo le escribió y borró mensajes reiteradamente.

Eso no quedó ahí, también aseguró que Salcedo reaccionaba a diversas publicaciones, incluidos “me gusta” tanto en fotos como en historias, conducta que, a su entender, iba más allá de lo habitual.

“Me escribía como si me conociera y yo ni lo ubicaba, algo como: ‘Hola, ¿cómo estás?’ y me ‘likeaba’ todo, hasta las historias,” detalló la modelo venezolana durante la transmisión recogida por Magaly TV La Firme. Este comportamiento se habría repetido en varias ocasiones, siempre con el mismo método de envío y eliminación de mensajes.

Magaly Medina, conductora del citado programa televisivo, recordó que no es la primera vez que Méndez sale a hablar públicamente sobre interacciones digitales con Gustavo Salcedo. La periodista remarcó que este tipo de testimonios datan de fechas anteriores, especialmente tras el estallido del caso Westin, cuando el empresario fue captado en situaciones comprometedoras con una mujer que no era su esposa.

“Esto ya lo había contado hace bastante tiempo. Ahora ha salido a meter su cuchara”, señaló Medina.

Maju Mantilla amenaza con tomar acciones legales

La conductora de televisión Maju Mantilla manifestó públicamente su molestia ante los persistentes rumores sobre una presunta infidelidad durante su matrimonio con Gustavo Salcedo. A través de sus historias de Instagram, la exreina de belleza negó cualquier vínculo extramatrimonial y advirtió que tomará acciones legales contra quienes continúen difundiendo información al respecto.

En un video dirigido a sus seguidores, Mantilla expresó: “Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí. Creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron”, enfatizando su rechazo a las versiones propaladas en el entorno de espectáculos.

La conductora de Arriba Mi Gente relató sentirse “cansada” del constante seguimiento a aspectos privados de su vida y cuestionó el impacto negativo de esos contenidos.

“Lo hacen de forma constante todos los días vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacía mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes”, señaló en su mensaje.

La decisión de Mantilla surge tras una nueva ola de menciones en portales de espectáculos y redes sociales. Recientemente, la figura televisiva fue relacionada con el productor Christian Rodríguez Portugal, el actor colombiano George Slebi y un cirujano casado, a partir de comentarios de la periodista Verónica Alcántara en el pódcast ‘Chimi Churri’ del canal digital Trivu. Ninguna de las versiones fue confirmada oficialmente.

En sus últimas declaraciones, la exMiss Mundo reiteró que sus vínculos personales han sido objeto de especulación infundada y reafirmó que usará recursos legales ante la difusión de datos falsos que afectan su honor e imagen.

