Perú

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

La modelo venezolana Alexandra Méndez expone intentos de contacto vía Instagram por parte del empresario, sumando así un polémico episodio entre Salcedo y Mantilla

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
‘La Chama’ asegura que Gustavo
‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo le escribió por Instagram.

Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”, afirmó que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, la contactó mediante mensajes directos en Instagram y adoptó conductas que calificó como inusuales. El caso sumó un nuevo capítulo a la ya extensa cobertura mediática del matrimonio Mantilla-Salcedo. Según relató la venezolana en un programa de streaming, el empresario le habría escrito y reaccionado repetidas veces a sus publicaciones, borrando casi de inmediato la mayoría de los mensajes.

Las declaraciones de Méndez resonaron en la última edición de Magaly TV La Firme, donde se transmitió un extracto del programa X No Decirlo. Durante la transmisión, la modelo afirmó que recibió mensajes del empresario poco después de que se difundiera el escándalo conocido como “el ampay del Westin”, episodio que involucró a Salcedo y Mariana de la Vega. “A mí, ese tipo me mandó un DM por Instagram después de que salió la polémica del Westin, pero yo vi que era el esposo de Maju. Me escribía como si me conociera y yo ni lo conocía”, relató la exchica reality durante su intervención. Según la modelo, Salcedo le escribió y borró mensajes reiteradamente.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo están distanciados. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Eso no quedó ahí, también aseguró que Salcedo reaccionaba a diversas publicaciones, incluidos “me gusta” tanto en fotos como en historias, conducta que, a su entender, iba más allá de lo habitual. 

“Me escribía como si me conociera y yo ni lo ubicaba, algo como: ‘Hola, ¿cómo estás?’ y me ‘likeaba’ todo, hasta las historias,” detalló la modelo venezolana durante la transmisión recogida por Magaly TV La Firme. Este comportamiento se habría repetido en varias ocasiones, siempre con el mismo método de envío y eliminación de mensajes.

Magaly Medina, conductora del citado programa televisivo, recordó que no es la primera vez que Méndez sale a hablar públicamente sobre interacciones digitales con Gustavo Salcedo. La periodista remarcó que este tipo de testimonios datan de fechas anteriores, especialmente tras el estallido del caso Westin, cuando el empresario fue captado en situaciones comprometedoras con una mujer que no era su esposa.

“Esto ya lo había contado hace bastante tiempo. Ahora ha salido a meter su cuchara”, señaló Medina.

Maju Mantilla amenaza con tomar acciones legales

La conductora de televisión Maju Mantilla manifestó públicamente su molestia ante los persistentes rumores sobre una presunta infidelidad durante su matrimonio con Gustavo Salcedo. A través de sus historias de Instagram, la exreina de belleza negó cualquier vínculo extramatrimonial y advirtió que tomará acciones legales contra quienes continúen difundiendo información al respecto.

En un video dirigido a sus seguidores, Mantilla expresó: “Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí. Creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron”, enfatizando su rechazo a las versiones propaladas en el entorno de espectáculos.

Maju Mantilla se pronuncia indignada por difamaciones y evalúa denunciar

La conductora de Arriba Mi Gente relató sentirse “cansada” del constante seguimiento a aspectos privados de su vida y cuestionó el impacto negativo de esos contenidos.

“Lo hacen de forma constante todos los días vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacía mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes”, señaló en su mensaje.

La decisión de Mantilla surge tras una nueva ola de menciones en portales de espectáculos y redes sociales. Recientemente, la figura televisiva fue relacionada con el productor Christian Rodríguez Portugal, el actor colombiano George Slebi y un cirujano casado, a partir de comentarios de la periodista Verónica Alcántara en el pódcast ‘Chimi Churri’ del canal digital Trivu. Ninguna de las versiones fue confirmada oficialmente.

En sus últimas declaraciones, la exMiss Mundo reiteró que sus vínculos personales han sido objeto de especulación infundada y reafirmó que usará recursos legales ante la difusión de datos falsos que afectan su honor e imagen.

Maju Mantilla se indigna y
Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales. IG

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoAlexandra MéndezMaju Mantillaperu-entretenimiento

Más Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 18 de septiembre en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Incendio en el mercado Uniflor: comerciantes del Rímac no descartan que el siniestro haya sido provocado

La intervención municipal y la disputa por la administración han dejado a los trabajadores sin su principal ingreso en medio de una de las temporadas más importante para el sector

Incendio en el mercado Uniflor:

Efemérides del 18 de septiembre: ¿Qué se celebra un día como hoy?

Hechos que cambiaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este jueves

Efemérides del 18 de septiembre:

¿Qué santo se celebra este 18 de septiembre? Conoce el santoral del día

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

¿Qué santo se celebra este

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

La ‘bicolor’ se enfrentará este jueves 18 de setiembre a Chile en una nueva edición del clásico del Pacífico. Conoce cómo se mueven las ubicaciones durante la fecha 2

Tabla de posiciones del Sudamericano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte viajará a Nueva

Dina Boluarte viajará a Nueva York: permiso del Congreso fue publicado en el diario oficial El Peruano

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

ENTRETENIMIENTO

‘La Chama’ asegura que Gustavo

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM “Yo ni lo conocía”

Lucía de la Cruz asegura que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Magaly Medina critica a programas digitales por exponer chats de Maju Mantilla: “Se mueren por un titular”

Magaly Medina a Michelle Soifer tras tema contra Leslie Shaw: “La recuerdan por Bombón Asesino, y ni siquiera es de su autoría”

Magaly Medina sobre viaje de Samahara Lobatón a EE. UU.: “Vas a dar a luz en ese país. Melissa Klug hizo lo mismo”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Sudamericano

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025