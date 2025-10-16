Así comenzó el fuego frente al Congreso: manifestantes quemaron un violín gigante y otros objetos durante la marcha en Lima

Manifestantes pasean un violín por toda la avenida Abancay previo a incendiarlo frente al Congreso

La noche del miércoles 15 de octubre, la avenida Abancay se convirtió nuevamente en escenario de tensión. Lo que comenzó como una jornada de protesta pacífica convocada por colectivos juveniles derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP). A medida que avanzaban las horas, el ambiente cambió por completo frente a la sede del Congreso de la República, donde un grupo de personas encendió fuego a una estructura con forma de violín gigante.

El acto, registrado en diversas grabaciones difundidas en redes sociales, fue interpretado como un símbolo de rechazo a la decisión fiscal que archivó la denuncia por abuso sexual contra José Jerí, actual encargado de la Presidencia de la República. En cuestión de minutos, el fuego iluminó el frontis del Congreso y generó una densa humareda que se extendió por parte de la avenida Abancay.

A las 7 p.m., la concentración mantenía un tono tranquilo. Sin embargo, el ambiente se tornó más tenso cuando se comenzó a prender fuego a diversos objetos, entre ellos el violín que portaba un grupo de jóvenes. Las llamas alcanzaron las rejas metálicas que delimitan la zona de seguridad, lo que obligó a la policía a activar un operativo para contener su avance.

Intervención policial en la avenida Abancay

Lo que empezó como protesta pacífica terminó en fuego y tensión frente al Congreso. (Latina Noticias)

El cordón policial desplegado en la zona inició maniobras para dispersar a los manifestantes. Los agentes usaron extintores y gases lacrimógenos con el objetivo de controlar el fuego y recuperar el orden. En las transmisiones en directo de algunos medios se observó a efectivos corriendo de un lado a otro mientras intercambiaban extintores para apagar las llamas.

Los manifestantes, por su parte, respondieron con gritos y consignas. Algunos intentaron mover las rejas de seguridad instaladas en los alrededores del Congreso, lo que intensificó la intervención policial.

La ‘Marcha Nacional’ y el reclamo ciudadano

(Vídeo: Olenka Pizarro - Infobae Perú)

La movilización formó parte de la denominada Marcha Nacional, convocada por diversas organizaciones sociales y gremios para expresar su rechazo a las decisiones políticas recientes. Entre las principales demandas figuraba la derogación de leyes consideradas favorables al crimen organizado y la exigencia de cambios en el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde distintos puntos de Lima, columnas de manifestantes se dirigieron hacia el Congreso, punto central de la protesta. Con pancartas, banderas y mensajes críticos, la multitud avanzó hasta encontrarse con los contingentes de la PNP. Como medida preventiva, las calles aledañas a la avenida Abancay permanecieron cerradas tanto para el tránsito vehicular como peatonal. Además, los accesos a la Plaza Mayor y al Palacio de Gobierno quedaron restringidos ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

Comunicado de la PNP

Así comenzó el fuego frente al Congreso: manifestantes incendiaron un violín gigante y otros objetos durante la marcha en Lima. (Composición: Infobae)

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, responsabilizó a los manifestantes por los desmanes. “Una vez que han llegado al frontis del Congreso han hecho lo que siempre han querido hacer de quemar el Congreso y eso no se puede permitir, porque somos la fuerza pública y usamos la fuerza de manera gradual”, declaró para RPP.

La policía dispersó a los asistentes con bombas lacrimógenas luego de los primeros enfrentamientos, provocando columnas de humo y caos vehicular en los alrededores de la sede legislativa.