Alcalde de Lima denunciará a responsables de los desmanes en la Marcha Nacional: “Hay delincuentes que están inmiscuyéndose”

Renzo Reggiardo anunció el inicio de acciones legales, por lo que enviarán los videos de las cámaras de seguridad de la MML a la Fiscalía de la Nación

Por Clara Giraldo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció el inicio de acciones legales contra los responsables de los disturbios registrados en el Cercado de Lima después de la Marcha Nacional convocada el último miércoles 15 de octubre. La movilización pacífica culminó en enfrentamientos entre la PNP y los ciudadanos, donde se confirmó la muerte de un joven por “proyectil de bala”.

De acuerdo con lo expresado por Reggiardo, las pruebas reunidas por el municipio indicarían la presencia de “delincuentes” que se habría “mimetizado” dentro de una movilización que empezó con carácter pacífico.

“Nos hace concluir que esto ha sido premeditado y que aquí hay delincuentes que están inmiscuyéndose o se están mimetizando en una marcha que probablemente su origen fue pacífica. Y tenemos una enorme cantidad de pruebas que se judicializarán y se tiene que poner coto a esta situación”, declaró el alcalde a RPP Noticias.

Las autoridades municipales detallaron que se han reunido imágenes, testimonios y otros elementos probatorios para facilitar el proceso de identificación de los implicados. La Municipalidad de Lima notificó que estos materiales serán entregados a las instancias judiciales para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.

Más temprano, Reggiardo se reunió con el presidente de la República, José Jerí, para revisar la operación de las cámaras en los puntos estratégicos. De esta manera, señaló que cuentan con 444 equipos operativos, de las cuales algunas tienen inteligencia artificial.

Asimismo, precisó que las cámaras se comparten con las entidades correspondientes como la Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional del Perú. Sin embargo, la de la Plaza Francia no habría estado operativa.

Defensoría del Pueblo confirma que la marcha nacional dejó como saldo un muerto. RPP

Confirma fallecimiento de joven por bala

La Fiscalía confirmó que Eduardo Ruiz, de 32 años, falleció a causa de una herida por arma de fuego durante las protestas del 15 de octubre en las inmediaciones de la plaza Francia, en el Cercado de Lima. El Ministerio Público informó que realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada de la investigación, dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza y ordenó la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en el área donde se produjo el ataque, en el marco de una investigación por graves violaciones a los derechos humanos.

Enfrentamientos entre la PNP y
Enfrentamientos entre la PNP y manifestantes en los exteriores del Congreso.

Ministro del Interior niega participación en la muerte de manifestante

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que la Policía Nacional del Perú haya tenido presencia en la Plaza Francia durante la muerte de un manifestante ocurrida en la Marcha Nacional. Tiburcio precisó que el despliegue policial estuvo dirigido a otros puntos de concentración, mientras que la zona donde sucedió el fallecimiento se encontraba fuera del plan de intervención. Añadió que el hecho está siendo investigado por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

El titular del Interior también descartó la participación de agentes del grupo Terna en la movilización y sostuvo que tanto el presidente como el premier fueron informados de lo sucedido. Tiburcio aseguró que la prioridad es esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades.

