“Te haré volar en mil pedazos”: Fiscal es amenazada de muerte por investigar minería ilegal y tráfico de fauna marina en Chimbote

Fiscal es amenazada de muerte por investigar minería ilegal y tráfico de fauna marina en Chimbote. Fuente: Latina Noticias

La fiscal especializada en materia ambiental, Evelyn Lamadrid Vences, denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas a ella y su familia debido a su trabajo contra el crimen ambiental en Chimbote. Reconocida por su labor enfrentando la minería ilegal y el tráfico de especies marinas protegidas, la magistrada solicitó protección urgente, ya que enfrenta un grave riesgo para su vida.

Según un informe de Latina Noticias, los mensajes intimidatorios llegaron vía WhatsApp, enviados por un grupo autodenominado Los Empresarios. Los delincuentes establecieron un plazo de diez días para que Lamadrid abandonara Chimbote, advirtiéndole que, de no hacerlo, atentarían contra su integridad y la de sus seres queridos.

Estas amenazas aparecieron tras los recientes operativos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa, en los que Lamadrid encabezó intervenciones contra la pesca ilegal y la minería informal, ocasionando la incautación de activos de significativo valor económico.

Foto: Andina

Frente a la situación, el Ministerio Público, la Asociación de Fiscales del Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP) coordinaron acciones inmediatas para salvaguardar a la fiscal. El coronel Domingo Salazar, jefe policial en Chimbote, confirmó la asignación de resguardo policial permanente para Lamadrid. Además, la fiscal —protagonista del documental La cazadora de aletas de tiburón, galardonado como mejor documental medioambiental de 2024— reiteró su compromiso con la protección ambiental y exigió garantías efectivas para continuar su labor sin poner en peligro su vida ni la de su familia.

Fiscal teme por su seguridad y la de su familia

De acuerdo con Perú21, Lamadrid y su familia experimentan actualmente un clima de constante zozobra. En uno de los mensajes, los autores de las amenazas comunicaron de forma directa:

“Nunca debiste meter tu cabeza. Esa vez te visité; esta vez te haré volar en mil pedazos. Te haré sentir lo mismo que tú haces sentir cuando nos incautas cosas. No te metas”.

Foto: Composición Infobae Perú

Ante tales hechos, la Asociación de Fiscales del Perú solicitó a la Comandancia General de la PNP disponer con urgencia la asignación de agentes de seguridad, pidiendo explícitamente que el proceso no siga el conducto regular, ya que suele demorar varios meses, por el nivel de riesgo apremiante. El colectivo fiscal advirtió también que, de no adoptarse medidas de inmediato, la responsabilidad recaería sobre la Policía Nacional en caso de cualquier daño a la funcionaria o su entorno.

La presión de los fiscales para evitar demoras administrativas quedó patente en su comunicado, en el que demandaron respuestas ágiles ante la amenaza.

Amenazas contra fiscal estarían vinculadas a operativos contra minería ilegal

Según Latina Noticias, los mensajes enviados a Lamadrid contenían información personal y exigían nuevamente su salida de Chimbote en un plazo de diez días, lo que incrementó la preocupación por su seguridad. El coronel Domingo Salazar aclaró que estas intimidaciones se relacionan directamente con el impacto de los operativos dirigidos por la fiscal:

“Durante el desempeño profesional de la doctora, personas al margen de la ley han reaccionado porque sus intereses se ven afectados”, señaló el jefe policial.

Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con las autoridades, las represalias habrían sido orquestadas por organizaciones criminales involucradas en redes de minería ilegal y tráfico de fauna marina, afectadas por la incautación de activos en las más recientes acciones del Ministerio Público.

Fiscal recibe protección policial tras amenazas de muerte

En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de la Nación gestionó con éxito el resguardo de seguridad personal para la fiscal Lamadrid. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Santa envió los oficios correspondientes a la Comandancia General de la PNP y al Ministerio del Interior para la implementación inmediata de medidas de protección.

Foto: Andina

El coronel Domingo Salazar confirmó a Latina Noticias: “El personal ya está cubriendo el servicio de seguridad y protección” para la fiscal y su entorno familiar, con el fin de cautelar su integridad y permitirle desarrollar sus funciones con normalidad. Por su parte, Aura Carrasco, presidenta de los fiscales superiores del Santa, valoró la rapidez con la que se coordinó la protección:

“Ya tiene seguridad la doctora y estamos más tranquilos. Se ha cumplido con los requisitos para que se otorgue el resguardo policial”, declaró.

Ministerio Público asume el caso de amenazas contra la fiscal Evelyn Lamadrid

Según información de LPDerecho, la denuncia presentada por Lamadrid fue remitida por competencia a la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del distrito fiscal del Santa y Áncash, con sede en Huaraz. Esta instancia será responsable de las investigaciones orientadas a ubicar e identificar a los autores de las amenazas, además de determinar posibles responsabilidades penales.

El Ministerio Público expresó su respaldo a la fiscal Evelyn Lamadrid y rechazó los actos de intimidación que buscan obstaculizar la lucha contra el crimen ambiental. Foto: Ministerio Público - Distrito Fiscal Del Santa

El Ministerio Público reiteró su respaldo total a la fiscal Lamadrid y subrayó su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación destinada a obstaculizar el ejercicio independiente de la función fiscal. Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones coordinadas con la Policía Nacional para desarticular las redes criminales implicadas en el crimen ambiental y asegurar la protección de los funcionarios que enfrentan a estas organizaciones.