¿Qué es la recomposición corporal?

La recomposición corporal, más allá de solo bajar de peso, promete transformar la proporción entre músculo y grasa corporal

Sandra Campó

Sandra Campó

La recomposición corporal implica adelgazar
La recomposición corporal implica adelgazar no únicamente con reducción de peso, sino optimizar la proporción entre masa magra y masa grasa

En el Perú, el acceso a gimnasios va en aumento, especialmente en Lima y otras ciudades del país, donde cadenas nacionales e internacionales expanden sus sedes y cada vez más personas incorporan el ejercicio en su rutina diaria. Según datos recientes del sector fitness, la apertura de nuevos locales responde al creciente interés por mejorar la salud física y el bienestar integral.

Con esta proliferación de espacios para entrenar, surgen conceptos como la recomposición corporal, que más allá de solo bajar de peso promete transformar la proporción entre músculo y grasa corporal. Este proceso implica ganar masa muscular mientras se reduce el tejido graso, generando un cuerpo más fuerte, definido y saludable. Por eso, es útil comprender bien de qué se trata, cómo funciona, sus beneficios y cómo lograrla de forma segura y sostenida, combinando una alimentación equilibrada, entrenamiento de fuerza y descanso adecuado.

¿Qué es la recomposición corporal?

La recomposición corporal es el proceso mediante el cual una persona busca ganar masa muscular al mismo tiempo que pierde grasa corporal, modificando su composición corporal sin necesariamente cambiar de forma drástica su peso. Es decir: adelgazar no únicamente con reducción de peso, sino optimizar la proporción entre masa magra (músculo, órganos, hueso) y masa grasa. En lugar de fases separadas de volumen (subir músculo) y definición (quemar grasa), la recomposición propone un enfoque simultáneo.

El cardio moderado o HIIT
El cardio moderado o HIIT es uno de los tipos de ejercicios recomendados para la recomposición corporal (Freepik)

No en todos los casos puede lograrse con igual facilidad: quienes están comenzando a entrenar, personas con mayor porcentaje de grasa o quienes vuelven tras un periodo de inactividad suelen experimentar resultados más visibles. En quienes ya tienen poca grasa corporal o son muy entrenados, el progreso será más lento y exigente.

Beneficios de la recomposición corporal

Adoptar esta estrategia con responsabilidad puede traer ganancias importantes tanto estéticas como fisiológicas:

  • Mejora del metabolismo: al aumentar la masa muscular, el metabolismo basal sube, lo que favorece un gasto energético mayor incluso en reposo.
  • Mejor salud metabólica: reducir grasa corporal se asocia con menor riesgo de enfermedades como diabetes, síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares.
  • Mayor fuerza y funcionalidad: más músculo implica mayor capacidad de realizar actividades cotidianas, mejor postura, menos riesgo de lesiones.
  • Estética más tonificada: a diferencia de solo adelgazar, la recomposición corporal puede resultar en un cuerpo más firme, definido, con menor flacidez.
  • Sostenibilidad: evitar los extremos de dietas estrictas o etapas radicales puede permitir un progreso más constante sin efecto rebote.

Cómo se consigue la recomposición corporal

Al aumentar la masa muscular,
Al aumentar la masa muscular, el metabolismo basal sube, lo que favorece un gasto energético mayor incluso en reposo (Freepik)

Para que la recomposición corporal funcione, es necesario sincronizar tres pilares clave: entrenamiento, nutrición y recuperación.

Entrenamiento

  • Prioriza el entrenamiento de fuerza o resistencia: ejercicios con pesas, barras, máquinas, calistenia. Esto estimula la hipertrofia muscular y ayuda a mantener músculo mientras se pierde grasa.
  • Puede combinarse con cardio moderado o HIIT, pero sin abusar, para no comprometer la recuperación muscular.
  • Variar intensidad, series, repeticiones y cargas para seguir generando estímulos.

Nutrición

  • Consumir proteínas suficientes para permitir síntesis muscular y minimizar degradación.
  • Ajustar calorías: trabajar con un ligero déficit calórico o balance muy controlado (no dietas extremas) para permitir pérdida de grasa sin sacrificar músculo.
  • Distribuir macronutrientes de forma equilibrada: carbohidratos para rendimiento, grasas saludables, buen aporte de micronutrientes.
  • Evitar excesos de restricciones que puedan perjudicar la respuesta hormonal o comprometer la recuperación muscular.

Recuperación y otros factores

  • Descanso adecuado y sueño de calidad: sin recuperación, el músculo no crece y el cuerpo no responde bien.
  • Estrés controlado: niveles altos de cortisol pueden perjudicar la recomposición.
  • Consistencia y paciencia: este proceso no es rápido. Los cambios progresivos suelen ser más efectivos y sostenibles.
  • Realizar seguimiento con mediciones corporales (porcentaje de grasa, circunferencias, peso) en vez de solo usar la balanza.

