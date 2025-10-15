Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo simulan amor por contrato: “No se aguantan más”, revelo periodista argentino

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli simulan su romance, asegura periodista argentino.

El debate sobre la autenticidad de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sumó un nuevo capítulo luego de que el periodista argentino Sebastián Perelló Tiffenberg ‘Pampito’ asegurara en el programa “Magaly TV La Firme” que el romance entre ambos sería exclusivamente una estrategia para captar la atención del público y cumplir con las obligaciones contractuales del reality “Los Tinelli”, producido por Amazon Prime Video.

Pampito sostuvo que la aparente relación amorosa de la actriz peruana y el conductor argentino solo se mantiene “frente a las cámaras, por los episodios que deben grabar para la segunda temporada del reality”. El periodista afirmó que “no pueden sostener más esta mentira y están juntos únicamente porque Amazon exige que sigan grabando”, vinculando directamente la relación con aspectos comerciales y promocionales del show.

La intervención de Pampito en el programa de Magaly Medina marcó un giro en la percepción pública de esta pareja mediática. Afirmó que la relación habría terminado hace meses, pero que ambos han vuelto a mostrarse juntos como resultado de una solicitud de la plataforma digital. “La información que me llega desde Amazon es que esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron por la serie porque se iban a separar ahí. No se aguantan más, ni Tinelli la aguanta a Milett, ni Milett lo aguanta a Tinelli”, declaró el periodista.

El conductor argentino optó por una dedicatoria mucho más breve y cauta para Milett Figueroa, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre el verdadero estado de su relación sentimental (Instagram)

De acuerdo con la versión de Pampito, la decisión de continuar en pareja para la audiencia no responde a un sentimiento genuino, sino a la necesidad de cumplir con un contrato firmado. El panelista expresó: “No pueden sostener más esta mentira (...) Todo lo paga Amazon, los vuelos, y les dijo: ‘¿Ustedes están separados? Tienen que terminar y cumplir el contrato. Tienen que volver a juntarse, terminar de grabar la serie y después hagan lo que quieran’”. Pampito añadió que tanto Tinelli como Figueroa “están hartos de fingir ante las cámaras solamente por el contrato con Amazon Prime”.

Marcelo Tinelli eliminó mensaje a Milett Figueroa

Uno de los episodios recientes que ha avivado la discusión se produjo cuando Marcelo Tinelli compartió un mensaje romántico para Milett Figueroa en su cuenta de Instagram. El texto original decía: “Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera, te voy a amar en tus días buenos, pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario. Te voy a amar de la manera más sincera, te voy a amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida”.

Horas después, el conductor editó la publicación y optó por un mensaje más corto: “Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito, Milett. Te amo siempre, y de paso hacer esta sesión de fotos”. La respuesta de Figueroa fue concisa: “Te amo mucho”.

Esta modificación no pasó desapercibida en el entorno mediático. Seguidores y prensa comenzaron a especular sobre el motivo del cambio en el lenguaje y su posible relación con la versión sostenida por Pampito sobre la artificialidad del vínculo.

Tinelli borró su promesa de amor eterno a Milett y la reemplazó por una frase más fría, un cambio que generó interpretaciones y comentarios en redes y programas de espectáculos. (Instagram)

El vínculo entre el conductor argentino y la modelo peruana transcurre entre afecto y presión pública, un equilibrio difícil en tiempos donde el amor se exhibe online. (Instagram)

La aparición de la pareja en “Los Tinelli”, tras un periodo de rumores de separación, ha sido interpretada por parte de la prensa argentina como una maniobra vinculada a la grabación de la nueva temporada para Amazon Prime Video. La versión de Pampito durante su intervención en “Magaly TV La Firme”, resalta que la continuidad de la pareja resulta esencial para mantener el interés del público y cumplir con las obligaciones promocionales del reality.

El clan Tinelli y la modelo peruana iniciaron una travesía por Ollantaytambo y Machu Picchu, mezclando grabaciones para su reality con momentos de conexión cultural y mucho cariño (Instagram)