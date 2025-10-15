Teleshow

El sorpresivo cambio que hizo Marcelo Tinelli en un posteo romántico dedicado a Milett Figueroa

El conductor le había escrito una extensa y emotiva declaración de amor a su novia en redes sociales, pero editó el texto y lo cambió a un tono más frío y distante

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

El sorpresivo cambio que hizo Marcelo Tinelli en un posteo dedicado a Milett (Video: América TV-LAM)

En las últimas semanas, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figuera se encuentra bajo la lupa, especialmente luego de que el conductor anunciara que se habían separado y a los pocos días diera marcha atrás con su decisión. Mientras disfrutan de conocer Perú juntos, Marcelo le dedicó un romántico posteo que dio pie a especulaciones.

Tan solo unas horas atrás, Tinelli le había escrito una extensa dedicatoria a Milett, en la cual le declaraba su amor; sin embargo, algo sucedió puesto que decidió editar la publicación completamente y cambiar el significado del mensaje. “Lo cambió todo, de un día para otro. No sé qué está haciendo”, dijo Ángel de Brito en LAM (América TV), poniendo el foco en el tema.

Las fotos de la publicación siguen siendo las mismas, ellos dos abrazados y besándose, pero ahora el mensaje pasó de las declaraciones de amor a un texto mucho más corto. "Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo siempre. Y me encantó hacer esta sesión de fotos con el genio de Javier Valencia“, fue todo lo que escribió ahora el Cabezón, habiendo hecho la edición tan solo unas horas atrás.

La nueva dedicatoria de Marcelo
La nueva dedicatoria de Marcelo a Milett (Foto: Instagram)

El pie de foto anterior, no solo era mucho más extenso, sino que era más romántico. El conductor iniciaba su mensaje con la frase “Te voy a amar”, para luego profundizar: “Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera, te voy a amar en tus días buenos, pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario, te voy a amar de la manera más sincera, te voy a amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz, te amaré por siempre mi vida”.

La dedicatoria no fue lo único que cambio. El posteo estaba musicalizado con la canción Para siemprede Benjamín Amadeo y Soledad Pastorutti, reforzando el tono romántico y el compromiso, sin embargo, ahora esto no es así y tan solo está la ubicación: Machu Picchu.

Como si esto fuera poco, en el ciclo de espectáculos de América destacaron otra arista y Fefe Bongiorno se dio cuenta de que las nuevas palabras no son originales. “El texto Marcelo no lo escribió, lo copió y lo pegó. Acabo de encontrar una publicación de hace como un año de una cuenta de Facebook”, contó el panelista, haciendo referencia al texto original.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disfrutaron de su viaje a Machu Pichu (Video: Instagram)

Antes de que todo esto sucediera, la pareja estuvo disfrutando a pleno de todo lo que Perú tiene para ofrecer mientras registra las imágenes para el reality familiar. “Acá estamos yendo a Machi Picchu, estamos con todo el equipo”, comenzó escribiendo Marcelo en una de sus stories. En el video podía verse a un tren pasando a centímetros de ellos, mientras Tinelli le preguntaba a su novia y a sus hijas cómo se encontraban para la actividad. Luego de que todos mostraron su pulgar arriba o expresaran su emoción, el conductor mostró el panorama completo del camino.

Tres horas después, el grupo había arribado a la cima del lugar. “Maravilloso”, escribió el comunicador junto a un emoji de un corazón rojo. En otra de sus publicaciones, publicó una selfie junto a todo el grupo. “Los amo, maravilloso y único momento en familia”, relató, expresando sus emociones por lo vivido.

Por último, Tinelli sumó una imagen de todo el grupo de espaldas, contemplando el imponente paisaje. “Uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias por toda la energía divina que nos han regalado”, exclamó, junto a un emoji de un corazón y la bandera peruana, refiriéndose al cariño recibido por los ciudadanos del país nativo de su novia.

