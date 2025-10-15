El viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Machu Pichu: café, naturaleza y muestras de amor

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disfrutaron de su viaje a Machu Pichu

Después de varias idas y vueltas, entredichos y descargos, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejaron atrás su ruptura y anunciaron su reconciliación. En ese contexto, con la idea de reforzar su amor, y de continuar con las grabaciones de su reality Los Tinelli, la pareja viajó a Perú junto a las hijas del conductor. Así las cosas, rodeados de naturaleza y ante un paisaje soñado, la modelo y la figura de la televisión recorrieron uno de los lugares más emblemáticos del mundo.

“Acá estamos yendo a Machi Pichu, estamos con todo el equipo”, comenzó escribiendo Marcelo en una de sus stories. En el video podía verse a un tren pasando a centímetros de ellos, mientras Tinelli le preguntaba a su novia y a sus hijas cómo se encontraban para la actividad. Luego de que todos mostraron su pulgar arriba o expresaran su emoción, el conductor mostró el panorama completo del camino.

La pareja visitó Machu Picchu junto a las hijas de Tinelli y compartió momentos emotivos en redes

Milett Figueroa compartió una foto de Mica Tinelli en Perú (Instagram)

Tres horas después, el grupo había arribado a la cima del lugar. “Maravilloso”, escribió el comunicador junto a un emoji de un corazón rojo. En otra de sus publicaciones, el influencer publicó una selfie junto a todo el grupo. “Los amo, maravilloso y único momento en familia”, relató Tinelli, expresando sus emociones por lo vivido.

Por último, el conductor sumó una imagen de todo el grupo de espaldas, contemplando el imponente paisaje. “Uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias por toda la energía divina que nos han regalado”, relató Marcelo, junto a un emoji de un corazón y la bandera peruana, refiriéndose al cariño recibido por los ciudadanos.

Para cerrar la experiencia, la figura de la televisión compartió el llamativo look que lució en uno de los fragmentos del recorrido. Con su pulgar derecho en alto, y una leve sonrisa, Tinelli posaba ante la cámara con un gorro de tigre de peluche.

El look de Milett Figueroa para su excursión en Machu Pichu (Instagram)

Marcelo Tinelli compartió una selfie en Machu Pichu junto a sus seres queridos (Instagram)

Días atrás, Tinelli y Figueroa arribaron a la ciudad de Cusco, allí la terminal aérea Alejandro Velasco Astete fue escenario de una gran concentración de personas, entre fanáticos de ambos personajes, curiosos y representantes de los medios de comunicación locales que aguardaban la llegada de la pareja. La expectación generada se reflejó en la presencia de una multitud que deseaba darles la bienvenida, logrando una atmósfera festiva poco habitual en recepciones de este tipo.

La pareja fue recibida por una comparsa de danzantes, quienes al ritmo de tambores y quenas marcaron el inicio de una jornada cargada de colorido y simbolismo. El conductor, conocido por su cercanía con el público, aceptó la invitación con entusiasmo y se unió al grupo de danzantes, desatando el aplauso de los presentes. Uno de los intérpretes incluso comentó en tono divertido sobre la experiencia de invitarlo; Tinelli, por su parte, logró adaptar sus movimientos a los ritmos tradicionales, resultando en una escena improvisada y bien recibida tanto por la comitiva como por los espectadores. Mientras tanto, Milett Figueroa, observaba desde el vehículo que los aguardaba, manifestando complicidad y apoyo a través de gestos alegres y aplausos.

Marcelo Tinelli expresó su emoción por haber alcanzado la cima en Machu Pichu (Instagram)

Según comentaron medios locales, el principal objetivo del viaje es realizar parte de la grabación de la nueva temporada de Los Tinelli, programa que registra los viajes y vivencias del conductor argentino y su entorno familiar. El equipo de producción eligió como escenarios principales ciudades emblemáticas de Perú, como Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu, donde se enfocarán en las actividades y experiencias de la familia durante su estadía.

Recientemente, como muestra de su reconciliación, Marcelo Tinelli decidió expresar su amor por Milett Figueroa a través de una publicación en Instagram. El posteo incluyó una serie de imágenes en las que la pareja aparece abrazada y besándose, acompañadas de un extenso texto cargado de emotividad.

El conductor inició su mensaje con la frase “Te voy a amar”, para luego profundizar: “Te voy amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy amar de cualquier manera, te voy amar en tus días buenos pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario, te voy amar de la manera más sincera, te voy amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz, te amaré por siempre mi vida”.