Milett Figueroa generó rechazo en la industria argentina: hasta maquilladoras no quieren trabajar con ella

El periodista argentino, Pampito, aseguró que si la peruana deja a Marcelo Tinelli estaría poniendo en juego su futuro en la ciudad gaucha

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Milett Figueroa generó rechazo en la industria argentina: hasta maquilladoras no quieren trabajar con ella | ATV
Milett Figueroa atraviesa un momento complicado en la farándula argentina luego de que el periodista Sebastián Perelló Tiffenberg (“Pampito”) señalara que la modelo no ha dejado buena impresión entre los equipos del espectáculo local. Según Pampito, “la figura de Milett no ha dejado buena imagen entre productores y trabajadores del ambiente y su futuro estaría atado a su relación con Marcelo Tinelli.

Los rumores sobre el romance de la pareja volvieron a crecer en torno a la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, producido por Amazon Prime. Días antes de comenzar la grabación, Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett, aunque poco después ambos aclararon que seguían juntos y consideraron el hecho solo como una discusión.

En redes sociales, muchos ven como llamativa la insistencia de ambos en mostrarse juntos y afectuosos. Según versiones, la reconciliación sería parte del contrato ligado al reality.

Familia Tinelli en Cusco junto
Familia Tinelli en Cusco junto a Milett Figueroa.

Un futuro profesional en duda

Durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, el periodista Pampito fue directo sobre el impacto que tendría en el futuro de Figueroa cualquier cambio en su relación.

“Ella vive en un departamento muy cómodo y muy lujoso con su hermana en Buenos Aires. Es mucho lo que tiene que perder Milett si dice: ‘Tinelli, no voy a hacer tu reality’. Y tampoco tiene trabajo porque en Argentina no consiguió grandes trabajos”, indicó el conductor.

Pampito agregó que la modelo logró apenas algunas oportunidades en la televisión local gracias a su vínculo sentimental. “Tuvo dos trabajos que se los dio Tinelli y el reality sería el tercero, porque es un trabajo. Ella tiene mucho para perder”, afirmó durante su participación en el espacio de espectáculos.
Relatos del ambiente artístico: problemas detrás de cámaras

Las dificultades de Milett Figueroa para posicionarse en el medio argentino no solo tienen que ver con la falta de oportunidades laborales. Según Pampito, “con las personas con las que ha trabajado no ha dejado una buena imagen”.

El periodista citó casos recientes y mencionó el testimonio de una profesional de la industria: “Hoy mi compañera recibió un mensaje de una maquilladora muy importante de Argentina, que trabajó con Milett y que en algún momento la quisieron volver a contratar y decidieron que no, porque estaban cansados de los caprichos, los pedidos, de los malos modos y no es la primera vez que se escucha”.
El periodista también recordó otros episodios ocurridos cuando Milett llegó a Buenos Aires. “Tuvo problemas con la peluquería porque se había quejado una peluquería que no había terminado de pagar unas extensiones. Siempre tuvo problemas con todos los equipos con los que ha trabajado. No terminó del todo bien”, agregó Pampito.

De acuerdo con el entorno artístico y de producción, se repiten los comentarios sobre pedidos y actitudes difíciles que hicieron que maquilladoras y otros miembros del staff decidieran no volver a colaborar con Figueroa. Esta percepción fue reforzada por nuevos mensajes en los últimos días.

En este contexto, la permanencia de Milett Figueroa en Argentina parece depender, en gran medida, de su continuidad junto a Marcelo Tinelli y de la vigencia de los espacios laborales asociados a ese vínculo. La evaluación sobre su desempeño profesional queda marcada por las diferencias ocurridas en cada entorno y la constante búsqueda de aceptación en la industria local.

