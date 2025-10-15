Perú

Candelaria Tinelli desmiente rumores de conflicto con Milett Figueroa: “Todo bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”

La hija de Marcelo Tinelli habló sobre su relación con la modelo peruana, desmintiendo cualquier incomodidad y resaltando el ambiente positivo que viven juntos en Lima y Cusco

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Candelaria Tinelli desmiente rumores de conflicto con Milett Figueroa: “Todo bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”. Video: Amor y Fuego

“Todo bien, más que bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”. Con esta frase, Candelaria Tinelli, hija del reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli, desmintió de forma categórica los rumores sobre una supuesta mala relación con Milett Figueroa, pareja de su padre.

Durante la visita de la familia Tinelli a Perú para la grabación de la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’, la influencer argentina se mostró abierta ante la prensa y aseguró que entre ambas existe un “cariño muy especial”, restando importancia a las especulaciones mediáticas que circularon en las últimas semanas. La armonía familiar fue evidente durante la estadía en Lima y Cusco, donde la familia compartió actividades y recibió el afecto del público local.

Familia Tinelli en Cusco junto
Familia Tinelli en Cusco junto a Milett Figueroa.

Declaraciones de Candelaria Tinelli sobre Milett Figueroa

La llegada de la familia Tinelli a Perú, acompañados por Milett Figueroa, su madre Martha Valcárcel, y las hijas del conductor, Micaela y Candelaria, generó gran expectativa entre los seguidores del espectáculo. En ese contexto, las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ abordaron a las jóvenes en su llegada al aeropuerto de Cusco. Micaela expresó su entusiasmo por la visita: “Muy bien, muy feliz, gracias”, mientras que Candelaria elogió al país y a su gente: “Hermoso, muy hermoso. La gente, todo, muy hermoso”.

La pregunta sobre la relación con Milett Figueroa no tardó en llegar. Candelaria respondió de manera directa: “Todo bien, más que bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”. De este modo, la influencer desestimó las versiones que sugerían una supuesta frialdad o distancia entre ambas.

“A la gente le gusta hablar siempre e inventan cosas. Yo qué sé, gente que está aburrida”, añadió, restando importancia a los comentarios negativos y a las afirmaciones de la prensa argentina sobre una posible enemistad.

Al ser consultada sobre la existencia de una amistad con la modelo peruana, Candelaria fue clara: “La verdad que sí, hay un cariño muy especial”. Estas declaraciones evidenciaron la buena sintonía entre ambas y la ausencia de conflictos en el entorno familiar. La propia Milett Figueroa, junto a Marcelo Tinelli, también manifestó su alegría por la visita a Perú y la oportunidad de compartir momentos con la familia, destacando el ambiente positivo que se vivió durante las grabaciones del reality.

Marcelo Tinelli llegó a Cusco junto a Milett Figueroa, sus hijos, su primo y la producción de 'Los Tinelli'. Video: Amor y fuego

Candelaria Tinelli comparte foto junto a Milett Figueroa

Las especulaciones sobre una supuesta tensión entre Candelaria Tinelli y Milett Figueroa surgieron tras la exposición mediática del romance entre la modelo peruana y Marcelo Tinelli, una relación que ha sido seguida de cerca tanto en Argentina como en Perú. La pareja atravesó recientemente una breve separación y posterior reconciliación, lo que intensificó los comentarios sobre la dinámica familiar y la convivencia durante la grabación de Los Tinelli.

En este contexto, la publicación de una fotografía en las historias de Instagram de Candelaria Tinelli se interpretó como un gesto de armonía y desmentía aún más los rumores. La influencer compartió una selfie junto a Milett Figueroa acompañada por la frase: “La foto que me piden todos con @milett”, junto a varios emojis de corazones.

En la imagen, ambas aparecen sonrientes y relajadas, lo que fue rápidamente viralizado por los usuarios y considerado una señal clara de la buena relación entre ambas.

Candelaria Tinelli compartió una foto
Candelaria Tinelli compartió una foto junto a Milett Figueroa durante su viaje a Perú.

La exposición mediática y las versiones sobre enfrentamientos entre la modelo peruana y la familia Tinelli se remontan al inicio del romance, cuando tanto Candelaria como Milett fueron consultadas en distintas ocasiones sobre el tema. Sin embargo, la reciente publicación en redes sociales y las declaraciones públicas de las protagonistas han dejado en claro que la convivencia es cordial y que los rumores carecen de fundamento.

La publicación de Candelaria Tinelli en Instagram coincidió con el viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Lima, tras superar una breve crisis sentimental. El conductor argentino también compartió una historia con el mensaje “Mi suspiro limeño”, confirmando la reconciliación de la pareja. Con su foto junto a la modelo, Candelaria Tinelli ofreció un gesto que refuerza la imagen de armonía y entendimiento dentro del entorno familiar.

Temas Relacionados

Candelaria TinelliMilett FigueroaMarcelo TinelliLos Tinelliperu-entretenimientoCande Tinelli

