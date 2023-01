Colecistitis: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

La colecistitis es una infamación de la vesícula. La vesícula es un órgano pequeño, con forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen, debajo del hígado. La vesícula contiene líquido digestivo (bilis) que se libera al intestino delgado.

En la mayoría de los casos, la colecistitis se produce por cálculos biliares que obstruyen el tubo que sale de la vesícula. Esto se da como consecuencia de una acumulación de bilis que puede causar inflamación. Otras causas de la colecistitis comprenden problemas con el conducto biliar, tumores, enfermedades graves y ciertas infecciones.

Si no se la trata, la colecistitis puede producir complicaciones graves que, a veces, pueden poner en peligro la vida, como la rotura de la vesícula. El tratamiento de la colecistitis suele consistir en la extirpación de la vesícula.

Síntomas





Los signos y síntomas de la colecistitis son:

Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomenDolor que se extiende al hombro derecho o a la espaldaDolor con la palpación del abdomenNáuseasVómitosFiebre

Los signos y síntomas de la colecistitis ocurren generalmente después de las comidas, en especial, si son abundantes o grasosas.

Cuándo consultar al médico

Pide una consulta con tu médico si tienes algún signo o síntoma alarmante. Si el dolor abdominal que sientes es tan intenso que no puedes quedarte sentado ni encontrar una posición cómoda, pídele a alguien que te lleve a una sala de urgencias.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo





Tener cálculos biliares es el principal factor de riesgo de padecer colecistitis.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (EFE)

Diagnóstico





Entre los exámenes y los procedimientos realizados para diagnosticar la colecistitis se incluyen los siguientes:

gammagrafía hepatobiliar con ácido iminodiacético

Tratamiento

Tu médico puede pedirte análisis de sangre para buscar signos de infección o de problemas en la vesícula biliar.Se puede utilizar una ecografía, una ecografía endoscópica o una exploración por tomografía computarizada para obtener imágenes de la vesícula biliar que puedan revelar signos de colecistitis o cálculos en los conductos biliares y en la vesícula.La gammagrafía hepatobiliar con ácido iminodiacético registra la producción y el tránsito de la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado y revela la presencia de obstrucciones. Laconsiste en la inyección de un colorante radiactivo que se une a las células productoras de bilis para que puedan visualizarse a medida que viajan junto con la bilis a través de los conductos biliares.





Por lo general, el tratamiento de la colecistitis requiere una estancia hospitalaria para controlar la inflamación de la vesícula. A veces, se necesita una cirugía.

En el hospital, el médico trabajará para controlar los signos y síntomas. Algunos de los tratamientos son los siguientes:

Es posible que no se te permita comer ni beber nada inicialmente para reducir la presión en la vesícula inflamada.Este tratamiento ayuda a prevenir la deshidratación.Si la vesícula está infectada, es probable que el médico te recomiende antibióticos.Estos medicamentos pueden ayudar a controlar el dolor hasta que disminuya la inflamación de la vejiga.El médico puede realizar un procedimiento denominado «colangiopancreatografía retrógrada endoscópica» para extraer los cálculos que estén obstruyendo las vías biliares o el conducto cístico.

Es probable que los síntomas se reduzcan en dos o tres días. Sin embargo, la vesícula con frecuencia se vuelve a inflamar. A la larga, la mayoría de las personas con esta afección debe someterse a una cirugía de extracción de la vesícula.

La cirugía de extracción de la vesícula se denomina «colecistectomía». En general, es un procedimiento mínimamente invasivo que comprende unas pocas incisiones diminutas en el abdomen (colecistectomía laparoscópica). En raras ocasiones, se requiere un procedimiento abierto en el que se realiza una incisión larga en el abdomen.

El momento de realización de la cirugía depende de la gravedad de los síntomas y del riesgo general de tener problemas durante la operación y después de esta. Si el riesgo quirúrgico es bajo, la cirugía se puede realizar en un plazo de 48 horas o en el transcurso de la estancia hospitalaria.

Una vez que se extrae la vesícula, la bilis pasa directamente del hígado al intestino delgado en lugar de ser almacenada en la vesícula biliar. No es necesario tener la vesícula para llevar una vida normal.

Con información de Mayo Clinic

