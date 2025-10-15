Perú

Candidato a la presidencia de Chile resalta que la economía peruana no se ve afectada por la crisis política

El candidato independiente Harold Mayne-Cicholls aseguró que Chile debe tener un acercamiento a sus países vecinos, aunque estos estén en crisis, como el Perú

Por Ricardo Mc Cubbin

Harold Mayne-Nicholls elogio que la economía sigue estable a pesar de problemas políticos. Foto: Facebook / Andina

El candidato independiente a la presidencia de Chile, Harold Mayne-Cicholls, reconoció que la economía peruana no se ve afectada a pesar de las crisis políticas en las que el país se ve sumergido constantemente.

El comentario surgió en pleno debate entre aspirantes al cargo político más importante del país sureño. En un momento, casi al finalizar el evento, el también candidato independiente Marco Enríquez-Ominami preguntó sobre la relación con otras naciones vecinas.

“Como tú sabes, el 26 de octubre hay elección en Argentina, en Perú están con una crisis institucional, por qué te digo, porque nuestra economía que es abierta, vulnerable, una parte del riesgo lo corremos con argentina. Argentina nos puede afectar si no resulta Milei, su plan”, indicó.

zzzzinte1(FILES) A file picture taken on August 30, 2010 shows Chile's Harold Mayne-Nicholls, Chief of the FIFA inspection group holding a press conference in Madrid, during a visit by FIFA delegates. Football's world body on July 6, 2015 banned the former head of the FIFA evaluation committee for the 2018 and 2022 World Cups for seven years for breaches of "confidentiality". FIFA's ethics committee adjudicatory chamber banned Harold Mayne-Nicholls, a former Chilean FA president, "from taking part in any kind of football-related activity at national and international level for a period of seven years", a statement said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET zzzz

A lo que Mayne-Nicholls contestó que “es evidente que lo que tenemos que hacer siempre, y lo he dicho siempre es, sentarnos y dialogar”. “Yo sinceramente creo que tenemos que hacer, en cualquier de los casos es tener una cercanía, no solo con argentina, lo mismo con Bolivia por los temas fronterizo. Lo mismo con Perú, que tiene otras crisis y, sin embargo, no le repercuten en lo económico, de una manera impresionante. Ese acercamiento es una obligación siempre de los que dirigen el país”, explicó.

Jeannette Jara encabeza las encuestas

La candidata de la coalición Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera la más reciente encuesta de intención de voto con el 29%, de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales programada para el 16 de noviembre. Según la Encuesta Criteria, Jara, integrante del Partido Comunista de Chile (PCCh), aumentó dos puntos en la última semana, posicionándose por encima de sus adversarios más cercanos.

José Antonio Kast, representante del Partido Republicano y principal rival de Jara, obtiene el 27% en las preferencias, registrando una disminución de un punto porcentual respecto a la medición anterior. La tercera posición corresponde a Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien suma el 17% tras un crecimiento de tres puntos. El reporte destaca que el aumento de Matthei marca un avance entre los candidatos conservadores.

Sin embargo, cae en segunda vuelta frente al líder republicano y Evelyn Matthei, según dos encuestas

Por detrás se ubican Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), con 9%, quien sube un punto, y Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG), con 7%, reportando una baja de dos puntos. Otros nombres como Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%) aparecen rezagados en las preferencias. El 8% de los encuestados indicó que anularía su voto o lo dejaría en blanco.

Aunque Jeannette Jara encabeza la primera vuelta, el sondeo indica que en una eventual segunda vuelta perdería frente a los dos principales oponentes: Kast la supera con un margen de 45% frente a 36%, y Matthei lo haría con 42% contra 33%. Estos datos subrayan la volatilidad del electorado aún en etapa previa a la votación.

El presidente saliente es Gabriel Boric, quien tuvo varios momentos destacados durante su periodo presidencial, siendo el más reciente cuando nominó a la exmandataria de Chile Michelle Bachelete como nueva secretaria general de la ONU.

