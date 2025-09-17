Mundo

Comenzó la campaña electoral en Chile: ocho candidatos y una polarizada disputa entre Jara y Kast

Más de 15,7 millones de chilenos están llamados a votar el 16 de noviembre para elegir presidente y renovar parte del Congreso

El candidato Johannes Kaiser, del ultraderechista Partido Nacional Libertario, asiste a un acto durante el inicio oficial de las campañas presidenciales para las elecciones de 2025, que se celebrarán el 16 de noviembre. Valparaíso, Chile, 17 de septiembre de 2025. (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Los ocho candidatos que aspiran a la presidencia de Chile iniciaron este miércoles sus campañas oficiales de cara a las elecciones del 16 de noviembre. En esa fecha, los ciudadanos elegirán al nuevo mandatario por un periodo de cuatro años, así como la composición del Congreso Nacional.

Desde hoy y hasta el 13 de noviembre, los abanderados, partidos políticos y simpatizantes podrán difundir propaganda a través de prensa, redes sociales y plataformas digitales. También se autoriza el uso de banderas, lienzos y vestimentas alusivas en espacios públicos, además de la distribución de folletos, volantes y otros objetos informativos de carácter electoral.

Un total de 15,7 millones de personas están habilitadas para sufragar, eligiendo al presidente de la República, a los 155 diputados que integran la Cámara Baja y a 23 de los 50 senadores que conforman la Cámara Alta.

Jara y Kast dominan la escena

En un escenario marcado por la polarización entre la extrema derecha y el comunismo, Jeannette Jara, la candidata oficialista del Partido Comunista, y José Antonio Kast, representante de la ultraderecha, se perfilan como los principales contendores. Ambos encabezan los sondeos, con apoyos que fluctúan entre el 24% y el 30%.

Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y ganadora de las primarias de la izquierda en junio, dio inicio a su campaña en un bar de la comuna Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana. La acompañaron figuras destacadas del progresismo, como la exministra del Interior Carolina Tohá.

La candidata presidencial chilena por el Partido Comunista y exministra de Trabajo, Jeannette Jara, baila cueca durante el lanzamiento de su campaña antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, en Santiago, Chile, el 17 de septiembre de 2025. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La candidata, de 51 años, aprovechó la ocasión para vincular el inicio de la campaña con las Fiestas Patrias, celebrando la soberanía nacional y animándose incluso a bailar cueca, el baile tradicional chileno. “Qué bonito es estar lanzando esta campaña presidencial y esta semana... en que nos encontramos en las fondas (fiestas típicas), compartimos una empanada, algunas otras cosas también”, expresó Jara.

En su discurso, lanzó críticas veladas contra Kast, aludiendo a su reciente viaje a Italia, donde se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni.

Por su parte, Kast —quien compite por tercera vez— recorrió distintos puntos de la Región Metropolitana en banderazos y encuentros con simpatizantes. Su equipo organizó actividades callejeras con bailes y repartió propaganda impresa.

También se sumó a las actividades de calle Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional y tercera en las encuestas. La abanderada de Chile Vamos, exministra de Trabajo durante la administración de Sebastián Piñera (2011-2013), inició su campaña respaldada por alcaldes de comunas acomodadas de Santiago.

Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional y tercera en las encuestas

“Fui alcaldesa y por eso quise pedirle a los alcaldes su apoyo en este primer día de campaña, porque son quienes están más cerca de la gente y sus necesidades”, afirmó en su intervención.

En total, ocho candidatos compiten por la presidencia, aunque la disputa parece concentrarse en Jara, Kast y Matthei, quienes juntos suman alrededor del 70% de las preferencias.

Los otros cinco aspirantes, con menos respaldo en las encuestas pero ya en campaña, son: Franco Parisi, economista del Partido de la Gente; Johannes Kaiser, representante del sector libertario; y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

(Con información de AP)

