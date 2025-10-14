Perú

Walter Martínez es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y antecedentes

Reemplazará en el cargo a Juan Manuel Cavero, del gabinete de Eduardo Arana, premier de la expresidenta de la República Dina Boluarte

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Walter Martínez, nuevo ministro de
Walter Martínez, nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El abogado penalista Walter Martínez asumió este martes 14 de octubre la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Prestó juramento ante el presidente José Jerí, luego de la salida de Juan Manuel Cavero, quien ocupaba el cargo durante el gabinete encabezado por Eduardo Arana en la gestión de la exmandataria Dina Boluarte.

El nuevo ministro de Justicia es abogado penalista egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con especialización en derecho procesal y una amplia trayectoria en el sector público.

Antes de su nombramiento, se desempeñó como director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSDH, cargo en el que lideró diversas estrategias para fortalecer la atención legal gratuita a personas en situación vulnerable.

Sin embargo, su paso por esa dirección no estuvo exento de controversias. El Ministerio Público abrió una investigación en su contra tras recibir una denuncia que lo acusaba de haber modificado, sin competencia legal, la jornada y horarios laborales de los servidores públicos de la Defensa Pública.

La medida generó críticas de algunos sindicatos y asociaciones del sector, que consideraron que afectaba los derechos de los trabajadores.

Pese a ello, la fiscalía archivó el caso, concluyendo que no existían pruebas suficientes para atribuirle una conducta dolosa ni un perjuicio concreto. Según la resolución fiscal, las disposiciones adoptadas por Martínez respondían a decisiones de gestión interna con fines administrativos y no constituían abuso de autoridad.

Aunque el proceso penal fue cerrado, se indicó que aún podría existir una evaluación administrativa interna sobre su actuación.

Nuevo Gabinete

Esta es la lista completa de los ministros que conforman el gabinete ministerial del gobierno de transición de José Jerí

PCM Ernesto Álvarez Miranda

MIDAGRI Vladimir Cuno Salcedo

MINCETUR Teresa Mera Gómez

MINDEF César Díaz Peche

MEF Denisse Miralles

MINEDU Jorge Figueroa Guzmán

MINEM Luis Enrique Bravo de la Cruz

MININTER Vicente Tiburcio

MINJUS Walter Martínez Laura

PRODUCE César Quispe Luján

RREE Hugo de Zela

MINSA Luis Quiroz Avilés

MTPE Oscar Fernández Cáceres

MTC Aldo Pietro Barrera

MVCS Wilder Sifuentes Quilcate

MIMP Sandra Gutiérrez Cuba

MINAM Miguel Ángel Espichán

MINCUL Alfredo Luna Briceño

MIDIS Lesly Shica Seguil

