Paro nacional del 15 de octubre: estas son las universidades que confirmaron clases virtuales ante la jornada de protestas

Ante el anuncio de una nueva jornada de movilizaciones en todo el país, distintas universidades han dispuesto medidas excepcionales para proteger a sus estudiantes y personal, priorizando la continuidad académica a distancia

El país se prepara para una nueva jornada de protestas este miércoles 15 de octubre, convocada por colectivos sociales, sindicatos y agrupaciones estudiantiles tras la vacancia de Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como presidente. La movilización, anunciada como una “gran marcha nacional”, busca expresar el rechazo ciudadano hacia la clase política y exigir respuestas frente a la inseguridad y la crisis económica.

Las autoridades universitarias se encuentran en alerta ante el impacto que pueda tener la medida en la movilidad de sus estudiantes y trabajadores. En las últimas horas, instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) han emitido comunicados informando sobre la reprogramación de clases presenciales y la implementación de actividades virtuales para ese día.

Universidades que desarrollarán actividades virtuales

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La PUCP anunció que las actividades académicas se trasladarán al formato remoto ante el paro nacional.

La PUCP lamentó el contexto de violencia e incertidumbre que atraviesa el país y expresó su solidaridad con las víctimas de la inseguridad. Informó que las clases y evaluaciones presenciales que puedan trasladarse a la virtualidad se realizarán de manera remota el 15 de octubre. Las actividades que requieren presencialidad, como prácticas, laboratorios o evaluaciones específicas, serán reprogramadas por las facultades respectivas. El campus de Pando y los demás locales permanecerán abiertos, pero con servicios limitados. Estarán disponibles aulas del Complejo Mac Gregor, el Aulario y las bibliotecas Central y de Ciencias Sociales, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., para quienes necesiten conexión.

El servicio médico atenderá hasta las 5:00 p. m. y se mantendrán algunas opciones de alimentación dentro del campus. Las oficinas administrativas seguirán operativas, con flexibilidad en los horarios de ingreso y la posibilidad de trabajo remoto en los casos necesarios.

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

La UPCH informó que las labores administrativas se desarrollarán bajo la modalidad virtual durante el paro nacional.

La Cayetano Heredia también comunicó su decisión de aplicar el Protocolo para el Desarrollo de los Servicios Académicos durante Situaciones de Crisis. Las actividades académicas se mantendrán bajo esta normativa, mientras que el personal administrativo realizará sus labores de forma virtual.

Los centros docentes funcionarán con tolerancia de ingreso, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno. La institución expresó su respaldo a quienes se han visto afectados por la violencia y reafirmó su compromiso con la justicia, el diálogo y la convivencia democrática.

Movilización nacional y participación del sector transporte

La protesta nacional busca poner en agenda el malestar de amplios sectores que cuestionan la respuesta del Gobierno ante la crisis social, económica y de seguridad. | Composición Infobae Perú

La convocatoria al paro del 15 de octubre fue impulsada por el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de universidades públicas y privadas como San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP. Este movimiento, que surgió tras la protesta del 7 de octubre en Lima, ha sumado el respaldo de sindicatos y organizaciones laborales que reclaman medidas concretas frente al aumento de la criminalidad y la precariedad laboral.

Los gremios de transporte también confirmaron su adhesión. Voceros como Walter Carrera, de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, anunciaron su participación. Entre sus principales demandas destacan la derogatoria de la Ley N.º 32108, la declaratoria de emergencia del sector transporte y justicia para las víctimas del sicariato.

