Perú

Marcha del 15 de octubre: Estudiantes de San Marcos, PUCP, UNI, UNALM y de estas otras universidades confirman participación

Alumnos de al menos siete universidades, entre estatales y privadas, acudirán este martes a la movilización nacional en Lima y Callao, impulsados por la reciente crisis política y el anuncio de nuevas protestas

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Marcha del 15 de octubre
Marcha del 15 de octubre

El Bloque Universitario de Lima y Callao realizó el domingo 12 de octubre una Asamblea Interuniversitaria con la participación de alumnos de universidades estatales y privadas. La iniciativa surgió, según señalaron, en medio de la crisis social y política ocasionada por la reciente asunción del nuevo presidente respaldado por el CongresoJosé Jerí. La asamblea tuvo como objetivo definir el rol del movimiento estudiantil ante la coyuntura nacional, que mantiene movilizados a trabajadores transportistascomerciantes y otros sectores.

En las horas siguientes, distintas federaciones y agrupaciones universitarias confirmaron la presencia de sus representantes para la marcha nacional convocada para este martes 15 de octubre. El paro nacional se inscribe en un contexto de protesta generalizada contra el nuevo gobierno y las recientes decisiones emanadas desde el Parlamento que han generado el descontento de amplios sectores sociales.

Marcha del 15 de octubre
Marcha del 15 de octubre

Universidades que confirmaron su participación

Entre los colectivos que harán parte de la movilización y que lo han anunciado en sus redes sociales se encuentran algunas federaciones reconocidas por sus propias autoridades universitarias. Las organizaciones estudiantiles difundieron comunicados invitando a sus compañeros. Se han sumado las siguientes agrupaciones:

  • Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
  • Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
  • Frente UARM de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
  • Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI-UNI)
  • FESIL Frente Estudiantil San Ignacio de Loyola
  • FEUA La Molina de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
  • Asociación de Estudiantes Cayetano Heredia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
  • Centro de Estudiantes de Bellas Artes
Marcha del 15 de octubre
Marcha del 15 de octubre

Estas organizaciones manifestaron que la actual situación política y económica requiere de una respuesta articulada desde los espacios universitarios, reafirmando el compromiso de apoyar a otros sectores afectados, como trabajadores y comerciantes.

Motivaciones y demandas de los estudiantes

En sus comunicados, los estudiantes expresaron inquietudes compartidas respecto a la crisis política, la inseguridad y el impacto económico en la juventud y la sociedad peruana. La Federación de Estudiantes de la PUCP convocó a la comunidad con el mensaje: “Marchamos por justicia, por educación digna, por memoria, por la esperanza radical de que un presente digno es posible... invitamos a toda la comunidad universitaria a movilizarse por un país justo. ¡Abajo Jerí! ¡Que se vayan todos!”.

Marcha del 15 de octubre
Marcha del 15 de octubre

A su vez, desde la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la agrupación de estudiantes emitió un pronunciamiento: “Esta marcha surge de nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa el país. Como comunidad universitaria y como ciudadanos, sentimos que es nuestro deber alzar la voz de manera pública y pacífica. No podemos permanecer en silencio ante la crisis política, la creciente inseguridad y los problemas económicos que nos afectan a todos”.

Marcha del 15 de octubre
Marcha del 15 de octubre

Contexto de la movilización y reacciones institucionales

La movilización universitaria coincide con el paro nacional del 15 de octubre, promovido por múltiples gremios y colectivos sociales. Diversas casas de estudio han anunciado el pase a clases virtuales para resguardar la seguridad de sus estudiantes durante la jornada de protestas.

Las autoridades universitarias monitorean la situación para preservar las condiciones de seguridad en sus campus mientras avanzan las preparaciones para la marcha que reunirá a estudiantes, docentes y trabajadores bajo el lema de defensa de la democracia y la educación. El seguimiento de los acontecimientos se mantiene abierto ante posibles respuestas del gobierno central y del Congreso a las exigencias planteadas en esta movilización.

Temas Relacionados

PUCPUNIUNALMUNMSMParo Nacionalperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

La conductora de TV reiteró en su programa que prefiere no vincularse socialmente con personalidades del ambiente artístico para preservar su independencia profesional.

Magaly Medina rechaza invitación de

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros, pero sigue reuniéndose con autoridades locales y regionales para coordinar acciones contra la inseguridad. Se vocea una posible juramentación esta tarde

Gabinete de José Jerí EN

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

El partido por la jornada 14 quedó suspendido producto de la falta de garantías. Clubes se reunieron el último lunes para reprogramar el compromiso

¿Cuándo se jugará el Universitario

Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

El expresidente de la República aseguró que el jefe de Estado es parte de un “pacto mafioso” originado en el Congreso

Martín Vizcarra marchará contra José

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

La mexicana, elegida la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025, decidió su continuar su carrera en Santa Anita, a pesar de propuestas en Europa

Paola Rivera explicó por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de José Jerí EN

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Rafael López Aliaga en campaña: ahora culpa a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por no implementar el tren Lima - Chosica

José Jerí anuncia que “en las próximas horas” jura el nuevo gabinete ministerial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina rechaza invitación de

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

Magaly Medina niega tener imágenes del presidente José Jerí y Rosángela Espinoza: “Dejen de decir sonseras”

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales: “Será nuestro derecho a defendernos”

Johanna San Miguel regresó a “Esto es Guerra” y enfrentó a Katia Palma: “Nunca se deja solo al equipo”

DEPORTES

¿Cuándo se jugará el Universitario

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Canal TV que transmitirá las presentaciones de San Martín y Regatas Lima: partidos previos al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Bolivia vs Rusia HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025