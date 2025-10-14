Perú

Beca Permanencia 2025 de Pronabec: conoce cómo postular, cronograma y cuáles son los requisitos

El registro y postulación se efectúa de forma exclusiva en línea y de forma gratuita a través de la página web oficial, sin límite de edad para postular

Por Alejandro Aguilar

El beneficio contempla alimentación, movilidad
El beneficio contempla alimentación, movilidad local, materiales de oficina y acompañamiento socioemocional y de bienestar durante toda la carrera

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó la convocatoria de la Beca Permanencia 2025, dirigida a estudiantes de universidades públicas en todo el país. En esta edición se entregarán 8 mil plazas que buscan facilitar la continuidad de los estudios universitarios a jóvenes que enfrentan limitaciones económicas.

Los ganadores se beneficiará con alimentación, movilidad local y materiales de oficina. Además, incluye apoyo socioemocional y de bienestar con el propósito de fortalecer tanto el desempeño académico como el desarrollo personal de los becarios, desde la asignación del beneficio hasta la conclusión de la carrera.

Los postulantes deben cumplir requisitos
Los postulantes deben cumplir requisitos como matrícula vigente en universidad y sede elegible, buen rendimiento académico y acreditación de pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh - Créditos: Andina.

¿Cómo postular a Beca Permanencia 2025?

  • Ingresa a www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/ y haz clic en el botón rojo “Módulo de postulación”. Si tienes cuenta activa para el 2025, solo inicia sesión.
  • Selecciona “Ingresa aquí”.
  • Ingresa los datos de tu DNI, correo personal (no institucional) y crea una contraseña (mínimo 8 caracteres, al menos un número, un carácter especial, una letra minúscula y una mayúscula).
  • Autoriza el registro de datos y presiona “Crear cuenta”.
  • Revisa tu correo personal para el mensaje de activación.
  • Si eres menor de edad, ingresa los datos del padre, madre o apoderado.
  • Luego, accede a la plataforma e inicia sesión.
  • Completa la información personal, académica y de contacto.
  • La verificación de información socioeconómica (Sisfoh) y antecedentes (penales, policiales, judiciales) se realizará automáticamente.
  • Si algún antecedente aparece como “observado”, firma la declaración jurada autogenerada (anexo 3) donde indicas no tener antecedentes.
  • Selecciona las opciones sobre tu trayectoria académica, asegurando coincidencia con los documentos que luego subirás.
  • Indica si perteneces a alguna variable étnica o condición priorizable.
  • Adjunta constancia(s) o certificado(s) de matrícula desde el segundo ciclo o año académico en adelante, y el documento que acredite el nivel de rendimiento académico igual o superior al medio superior.
  • Sube los documentos en PDF, tamaño A4, peso máximo 2Mb, sin protección.
  • Si hay más de un documento, complétalos de forma adicional.
  • Si declaraste una condición priorizable, adjunta el documento de respaldo correspondiente.
  • Verifica que toda la información y documentos cargados sean correctos.
  • Si todo está en orden, haz clic en “validar y firmar” y luego en “firmar”.
  • Recibirás un código de firma electrónica en tu correo y como mensaje de texto, ingrésalo y presiona “aceptar”.
  • El proceso de postulación habrá finalizado.
  • Revisa de manera regular tu casilla de notificaciones para conocer el estatus de tu postulación.
El proceso incluye validación automática
El proceso incluye validación automática de datos socioeconómicos y antecedentes, así como la presentación de documentos que respalden la información académica y personal - Créditos: Andina.

Cronograma de postulación

La postulación se realiza en línea y sin costo, desde el viernes 3 hasta el miércoles 22 de octubre (hasta las 23:59), a través del sitio web oficial del concurso. No se establece límite de edad para participar, por lo que cualquier estudiante que cumpla con los requisitos podrá presentar su solicitud durante ese plazo.

El 18 de noviembre se difundirá la lista final de seleccionados. Las personas que resulten beneficiadas deberán aceptar la beca entre el 19 y el 26 de noviembre para avanzar con su incorporación. El 24 de noviembre se publicará el listado definitivo de quienes obtienen la beca.

El cronograma establece el plazo
El cronograma establece el plazo de postulación entre el 3 y el 22 de octubre, publicación de seleccionados el 18 de noviembre y aceptación del beneficio entre el 19 y el 26 de noviembre - Créditos: Andina.

Requisitos

  • Ser estudiante de una universidad pública que figure como elegible según la convocatoria, tanto la carrera como la sede.
  • Estar matriculado entre el segundo y el último ciclo académico en el semestre 2025-II si el régimen es semestral, o entre el segundo y el último año lectivo en 2025 si el régimen es anual.
  • Contar con buen rendimiento académico, al menos dentro del medio superior, considerando el último periodo académico concluido o de forma acumulada hasta ese momento.
  • Presentar una constancia o certificado emitido por la autoridad de la institución, donde se detalle: nombre de la universidad, sede, programa de estudios, nombres completos, número de DNI, régimen de estudios (semestral o anual), duración total del programa, ciclo inscrito y el periodo académico al que corresponde el rendimiento mostrado.
  • Acreditar condición de pobreza o pobreza extrema vigente conforme a lo registrado en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

Para obtener más detalles, los postulantes pueden revisar las bases en la página web del concurso (LINK), contactar a través de Facebook en www.facebook.com/PRONABEC, enviar un mensaje al WhatsApp 914 121 106 o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.

