Abogado de Dina Boluarte no descarta presentación de amparo contra vacancia presidencial: “Es un golpe de Estado”

Joseph Campos destacó que aunque la salida de su defendida haya sido “popular, no lo convierte en algo bueno”. Denunció falta de transparencia y vulneración al principio de defensa

Camila Calderón

Camila Calderón

Joseph Campos reconoció haber sugerido la presentación de un amparo. | Canal N

El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, no descartó la presentación de una acción de amparo para revertir la vacancia presidencial, acusando al Congreso de la República de cometer “un golpe de Estado” mediante la destitución acelerada de la mandataria. Letrado aseguró que el Parlamento vulneró “el debido proceso y las garantías constitucionales” exigidas para una medida de esa magnitud.

“Le he sugerido que ponga un amparo. El Perú ha sido condenado dos veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque no otorgó plazos razonables en juicios políticos y destituciones. En este caso se repite el patrón”, enfatizó en declaraciones a Canal N, donde puso como ejemplo los precedentes de los casos Castillo Petruzzi y Tribunal Constitucional en la jurisprudencia internacional.

El representante legal cuestionó que la presidenta destituida no recibió ni una hora completa para responder a las acusaciones, pese a tratarse de cuatro mociones distintas presentadas en su contra. Enfatizó que un proceso de esta magnitud exigía debate público, tiempo suficiente para preparar argumentos y máxima transparencia ante la sociedad.

“No le puede otorgar cincuenta y seis minutos para la defensa y que el desarrollo se dé madrugada. Si precisamente está en peligro y en debate la permanencia de un presidente elegido en urnas, lo lógico era desarrollar públicamente y en una hora donde la población lo vea”, expresó y comparó el caso con situaciones previas protagonizadas por otros exmandatarios, como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. “Lo que observamos es una práctica de vacancia exprés, abusiva y en contra de lo que dispone la Constitución”, subrayó.

Defensa de la exmandataria consideró que el Parlamento ejecutó una "vacancia exprés, abusiva, arbitraria y contra lo que dispone la Constitución". | Fotocomposición: Infobae Perú

Agregó que el que la salida de Boluarte haya sido “popular, no lo convierte en algo bueno”. A su criterio, la destitución de la expresidenta representa “un golpe de Estado”, al haberse concretado una “interrupción democrática”, pues se produjo por efecto de mayorías contingentes maniobradas a través del voto en el hemiciclo, lo que contradice la intención y el diseño original de la Constitución Política del Perú.

“En los Estados constitucionales, las cosas se hacen conforme a la Carta Magna, no es aceptable que con mayorías variables se remueva presidentes elegidos en las urnas; ese no es el mandato constitucional”, insistió.

Durante la conversación, se mencionó también la opinión de otros expertos, como Enrique Ghersi, quien recientemente señaló que el sistema político peruano se aproxima a un parlamentarismo de hecho, aunque no lo reconoce formalmente la ley. El abogado de Boluarte se sumó a dicho análisis y añadió que la arbitrariedad se está normalizando en la gestión parlamentaria, en perjuicio de los derechos y garantías procesales de las autoridades elegidas.

Subrayó que la política debe permanecer dentro de los límites constitucionales y no justificarse como ámbito de arbitrariedad. Hizo hincapié en que toda atribución de responsabilidad a un presidente debe estar “confirmada con medios probatorios” y que, en el caso de la vacancia de Boluarte, esta exigencia no se cumplió. “No se respetó el principio de defensa ni se confirmó la acusación con evidencia suficiente”, denunció.

