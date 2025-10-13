Perú

Renzo Reggiardo será el nuevo alcalde de Lima: perfil de quien reemplazará a Rafael López Aliaga en la MML

El excongresista por el partido fujimorista Alianza Para el Futuro (2006) y Alianza Solidaridad Nacional (2011), además de ex candidato presidencial (2016), deberá terminar con el mandato de Renovación Popular en el año 2026

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Reggiardo negó que López Aliaga
Reggiardo negó que López Aliaga haya vulnerado las normas electorales en sus actividades recientes.

Ante la renuncia de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima para postular a la presidencia del Perú en el año 2026; su teniente alcalde, Renzo Reggiardo, será el encargado de asumir como el nuevo burgomaestre hasta el final de su periodo el próximo año, un político con pasado fujimorista, ex congresista en dos oportunidades, excandidato presidencial, y también ex presentador de televisión.

El recorrido político de Renzo Andrés Reggiardo Barreto comenzó en 2006, cuando ingresó al Congreso de la República por la alianza de partidos fujimoristas Alianza por el Futuro, invitado por Martha Chávez para ocupar el lugar de su padre, Óscar Andrés Reggiardo Sayán, quien fue congresista constituyente en 1992, tras el cierre del Poder Legislativo por el entonces presidente Alberto Fujimori, y luego parlamentario por la alianza Cambio 90 - Nueva Mayoría.

Aunque sus vínculos con el fujimorismo son históricos, en 2011 decidió alejarse de Fuerza Popular (en ese entonces Fuerza 2011) y buscó la reelección al Parlamento con un partido distinto: Solidaridad Nacional, liderado por el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

Aunque sus vínculos con el
Aunque sus vínculos con el fujimorismo son históricos, en 2011Renzo Reggiardo decidió alejarse de Fuerza Popular. (Foto: Andina)

Ese mismo año, Reggiardo renunció a la bancada de Solidaridad Nacional y se sumó a la Concertación Parlamentaria junto a congresistas del Partido Aprista y Carlos Bruce, quien fue expulsado de Perú Posible.

Posteriormente, fundó su propio partido: Perú Patria Segura, agrupación con la que ha impulsado su agenda y candidaturas. En 2022, accedió a la tenencia de la alcaldía limeña tras una alianza entre Renovación Popular, Perú Patria Segura y Perú Nación.

Experiencia como congresista

En el ámbito legislativo, Reggiardo acumuló dos periodos como congresista por Lima, entre 2006 y 2016. Durante su primera gestión, presidió la Liga Parlamentaria de Amistad Peruano-Italiana y fue secretario de la Comisión de Fiscalización.

En su segundo periodo, tras su reelección con Solidaridad Nacional, asumió la presidencia de la comisión especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, cargo que le permitió impulsar iniciativas legislativas en materia de seguridad, como la denominada “Ley del Desarme”, basada en proyectos previos de otras organizaciones.

Renzo Reggiardo tentó la alcaldía
Renzo Reggiardo tentó la alcaldía de Lima, pero perdió a pesar de figurar primero en las encuestas.

Su lucha contra la inseguridad ciudadana

El enfoque de Reggiardo en la seguridad ciudadana tiene un origen personal. En agosto de 2011, su esposa e hija sufrieron un ataque armado a la salida de su despacho congresal. En ese entonces, al menos seis hombres interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon, hiriendo de gravedad a su hija Romina, de nueve años, quien recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladada de urgencia a una clínica limeña.

El propio Reggiardo relató a la prensa local que el ataque pudo haber tenido motivaciones políticas o tratarse de un intento de robo, aunque las autoridades no confirmaron la causa. Luego del atentado, alternó su carrera política con la conducción del programa “Alto al Crimen”, en el que aborda problemáticas de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana.

Pasado como candidato

En cuanto a sus aspiraciones electorales, Reggiardo ha sido candidato presidencial y municipal. En 2016, postuló a la presidencia por Perú Patria Segura, pero renunció a la contienda en febrero de ese año, alegando irregularidades en el proceso electoral. Ese año también ofreció su respaldo a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, a pesar de que él mismo tenía vínculos personales con el fujimorismo.

Renzo Reggiardo intentó postular a
Renzo Reggiardo intentó postular a la presidencia con un partido propio, Perú Patria Segura. (Foto: Andina)

Para el año 2018, compitió por la alcaldía de Lima y obtuvo el tercer lugar. Su llegada a la tenencia de la alcaldía en 2022 se produjo tras una alianza multipartidaria, y ante una eventual postulación de Rafael López Aliaga a la presidencia en 2026, Reggiardo está llamado a asumir el cargo de alcalde de Lima por primera vez.

Temas Relacionados

Renzo ReggiardoRafael López AliagaMunicipalidad de LimaRenovación Popularperu-politica

Más Noticias

Precio del dólar vuelve a bajar: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de octubre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar vuelve a

Último cobro del Fonavi del 2025: Lista 22 se proyecta a pagar a fines de diciembre

Buenas noticias sobre la siguiente devolución para exaportantes al extinto Fonavi. Los beneficiarios de esta lista podrán cobrar en el Banco de la Nación antes de acabar el año

Último cobro del Fonavi del

Cronograma del retiro de AFP empieza en 8 días: Consulta el plazo para hacer la solicitud

La solicitud se podrá hacer desde el martes 21 de octubre según las fechas determinadas por el cronograma de la Asociación de AFP. Los afiliados tendrán 90 días para hacerla

Cronograma del retiro de AFP

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

Un medio chileno había avisado que el DT de Universidad de Chile estaba en el radar para dirigir a la selección peruana, y ahora el directivo se refirió a esta chance

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta

Dina Boluarte y sus últimos intentos para salvarse de la vacancia: desesperación y nerviosismo en Palacio de Gobierno

El panorama se oscureció para la expresidenta cuando Renovación Popular anunció que apoyaría su destitución

Dina Boluarte y sus últimos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte y sus últimos

Dina Boluarte y sus últimos intentos para salvarse de la vacancia: desesperación y nerviosismo en Palacio de Gobierno

Prueba de ADN exculpa al nuevo presidente José Jerí de caso de violación sexual, según su abogado

Los nombres que integran el círculo cerrado del presidente José Jerí con su llegada a Palacio de Gobierno

José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

La promesa rota de Rafael López Aliaga: de asegurar que no postulará a la Presidencia, a renunciar para ser candidato en 2026

ENTRETENIMIENTO

Janick Maceta critica a influencers

Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

DEPORTES

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025