Perú

¿Cuál es el tipo de magnesio que debes tomar para prevenir el estreñimiento?

En dosis moderadas, este tipo de magnesio no actúa como un laxante agresivo, sino como un complemento para mantener la regularidad

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El estreñimiento es atribuible principalmente
El estreñimiento es atribuible principalmente a hábitos alimentarios deficientes, falta de fibra, pobre hidratación y estilo de vida sedentario (Freepik)

Cuidar la salud digestiva es clave para mantener un bienestar integral. El aparato digestivo no solo procesa alimentos, sino que tiene vínculos fundamentales con la absorción de nutrientes, el sistema inmunológico, el estado de ánimo y la prevención de numerosas enfermedades (como hemorroides, diverticulosis, infecciones intestinales, etc.). En el Perú, el estreñimiento es un problema bastante frecuente: se estima que aproximadamente el 20 % de la población peruana padece estreñimiento funcional.

Además, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que entre las mujeres y los adultos mayores este cuadro es aún más común, con la particularidad de que muchas veces se cronifica o genera complicaciones. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) ha señalado que hasta la mitad de los pacientes que acuden al servicio de gastroenterología presentan algún grado de estreñimiento, atribuible principalmente a hábitos alimentarios deficientes, falta de fibra, pobre hidratación y estilo de vida sedentario.

Ante esta realidad, la mejora de hábitos (actividad física, ingesta adecuada de agua, fibra y control del estrés) tiene un rol central. Pero también existen suplementos nutricionales que pueden colaborar como apoyo cuando esos hábitos no son suficientes o cuando hay predisposición subyacente. Uno de esos suplementos con evidencia para prevenir o aliviar el estreñimiento es el citrato de magnesio.

El citrato de magnesio previene el estreñimiento

Un nivel adecuado de magnesio
Un nivel adecuado de magnesio ejerce efectos beneficiosos sobre la motilidad intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El citrato de magnesio es una forma de sal de magnesio combinada con ácido cítrico, lo que le confiere buena biodisponibilidad: es relativamente bien absorbido y eficaz para ejercer efectos osmóticos en el intestino. Su función laxante suave se basa en su capacidad para atraer agua hacia el intestino. Al aumentar el contenido de agua en las heces, estas se ablandan y su volumen puede aumentar, lo que estimula el peristaltismo (los movimientos intestinales) y facilita su tránsito.

En dosis moderadas, no actúa como un laxante agresivo, sino como un complemento para mantener la regularidad. Sin embargo, en dosis más altas puede inducir diarrea o efectos no deseados, por lo que debe usarse con precaución. Además, debido a su buena absorción, ayuda a corregir estados de deficiencia de magnesio, lo cual también es valioso, porque un nivel adecuado de magnesio ejerce efectos beneficiosos sobre la motilidad intestinal y la función muscular lisa del intestino.

Alimentos ricos en magnesio

Para reducir la dependencia de suplementos y mantener un buen aporte, conviene incluir alimentos ricos en magnesio en la dieta habitual. Algunas opciones:

  • Frutos secos: almendras, nueces, anacardos
  • Semillas: semillas de calabaza, chía, linaza
  • Legumbres: frejoles, lentejas, garbanzos
  • Cereales integrales: avena, arroz integral, quinoa
  • Verduras verdes: espinaca, acelga, brócoli
  • Frutas: plátano, palta
  • Pescados grasos: salmón
  • Chocolate negro (por lo menos con 70% de cacao)
Frutas como el plátano y
Frutas como el plátano y la palta son alimentos ricos en magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener variedad, preferir alimentos poco procesados y evitar excesos de alimentos refinados ayuda a sostener niveles adecuados de magnesio y otros minerales.

Cuáles son los otros tipos de magnesio y para qué sirven

Además del citrato, existen varias formas de magnesio, cada una con características específicas de absorción, tolerancia gastrointestinal y usos habituales. Algunas de las más comunes son:

  • Glicinato de magnesio: combina magnesio con el aminoácido glicina. Es muy bien tolerado (baja incidencia de molestias digestivas) y se emplea a menudo para suplir magnesio sin inducir diarrea. Se usa en casos de deficiencia, fatiga, calambres o como suplemento general.
  • Óxido de magnesio: es una forma muy usada por su bajo costo, pero tiene absorción relativamente baja en comparación con otras formas. A veces se utiliza para casos de constipación, aunque su efecto laxante no es tan eficiente como el del citrato.
  • Cloruro de magnesio: se absorbe bien y tiene efectos similares al citrato en cuanto a favorecer la digestión. En algunos mercados es promocionado como forma activadora o detox.
  • Sulfato de magnesio: su uso oral está más limitado; se utiliza más como laxante en contextos médicos o en baños para absorción dérmica. No es común como suplemento oral diario para estreñimiento.
  • Hidróxido de magnesio: es empleado en antiácidos y laxantes de uso comercial. En dosis apropiadas puede promover evacuaciones, pero su uso sostenido debe vigilarse para evitar diarreas o desequilibrios electrolíticos.

Temas Relacionados

citrato de magnesioestreñimientosuplemento nutricionalmagnesioperu-salud

Más Noticias

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

La industria del K-Pop representa ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

“EYES CLOSED” de Jisoo y

Incendio en San Juan de Miraflores: últimas noticias de la situación de los damnificados en Pamplona Alta

En cuestión de minutos, el incendio redujo a cenizas todo un sector vulnerable de Lima, obligando a las autoridades a desplegar albergues, subsidios y equipos de emergencia. Sin embargo, la incertidumbre legal sobre los terrenos y el temor al desalojo agravan el drama de los afectados, que hoy enfrentan la incertidumbre del abandono

Incendio en San Juan de

Por qué es alto el riesgo de suicidio en los adultos mayores

Si bien muchos suponen que la vejez implica sabiduría y calma, para otras personas puede ser un periodo de soledad profunda, sentimiento de inutilidad o padecimiento crónico

Por qué es alto el

Presidente José Jerí anuncia que ministros de Dina Boluarte trabajarán hasta hoy, pero sigue sin presentar nuevo gabinete

A tres días de haber asumido el cargo, el flamante mandatario continúa sin dar a conocer a quiénes designará como parte del gobierno de transición. Mediante un tuit, aseguró su gabinete no estará integrado por ningún congresista o ministro saliente

Presidente José Jerí anuncia que

Rafael López Aliaga convierte su rendición de cuentas en un mitin previo a su posible renuncia: “Gracias por todo”

En un acto marcado por consignas electorales y mensajes directos a sus adversarios, el alcalde de Lima presentó su balance de gestión en el Parque de la Exposición, a horas de vencer el plazo para su posible renuncia

Rafael López Aliaga convierte su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí anuncia que

Presidente José Jerí anuncia que ministros de Dina Boluarte trabajarán hasta hoy, pero sigue sin presentar nuevo gabinete

Rafael López Aliaga convierte su rendición de cuentas en un mitin previo a su posible renuncia: “Gracias por todo”

“Vamos a investigar a José Jerí, pero no denunciar”: fiscal de la Nación aclara límites constitucionales sobre el nuevo presidente del Perú

Vladimir Cerrón deja abierta su candidatura para 2026 y promete salir de la clandestinidad con “un acto de voluntad popular”

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

ENTRETENIMIENTO

“EYES CLOSED” de Jisoo y

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

DEPORTES

Joao Grimaldo se refirió a

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas