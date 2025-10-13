Perú

¿Cómo estará el clima en Lima?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este lunes 13 de octubre, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Lima.

En Lima se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 4% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 62% en el transcurso del día y del 94% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Arequipa: pronóstico de

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes

Clima en Huancayo: temperatura y probabilidad de lluvia para este 13 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Huancayo: temperatura y

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Beto Ortiz criticó con dureza

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

Vladimir Cerrón deja abierta su candidatura para 2026 y promete salir de la clandestinidad con “un acto de voluntad popular”

Rafael López Aliaga confirmó su renuncia después de convertir su rendición de cuentas en un mitin: “Gracias por todo”

Rafael López Aliaga anunció que renunciará mañana a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz criticó con dureza

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

DEPORTES

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”