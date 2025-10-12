Perú

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

El exfutbolista dejó atónitos a sus seguidores al ofrecerle su lujosa mansión al conocido streamer. Entre bromas, la charla desató risas y especulaciones sobre una posible venta real

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El exfutbolista y el streamer
El exfutbolista y el streamer protagonizaron un divertido acuerdo para transferir la lujosa mansión, sorprendiendo a seguidores y generando debate sobre el cruce entre el deporte y el entretenimiento digital (Facebook)

En una conversación transmitida en vivo, Jefferson Farfán protagonizó un inesperado momento junto al streamer Cristorata al ofrecerle su mansión en La Molina, una propiedad valorada entre 2.6 y 4.5 millones de dólares.

Lo que comenzó como una broma terminó generando dudas entre los seguidores sobre si la propuesta tenía algo de verdad.

El exfutbolista, con su habitual tono distendido, aseguró que habría un contrato de por medio, dejando abierta la posibilidad de una negociación real. La escena rápidamente se volvió viral, mezclando humor, asombro y curiosidad sobre la vida del exdelantero.

Una propuesta inesperada entre risas

Lo que comenzó como una
Lo que comenzó como una charla informal entre Farfán y Cristorata terminó con una propuesta de venta que mezcló humor, cercanía y un toque de incredulidad. (Kick)

Durante una conversación transmitida en Kick, Jefferson Farfán sorprendió al lanzar una frase que cambió el tono del encuentro. “O si no, te vendo mi casa”, dijo entre risas, provocando la inmediata reacción de Cristorata, quien no dudó en seguirle el juego.

“Véndemela, barrio, pero te la pago en 24 cuotas”, respondió el streamer entre carcajadas, manteniendo el ambiente distendido. La ‘Foquita’ continuó con la broma, aunque dejó entrever cierta confianza en su interlocutor.

“Tengo mucha confianza en ti, sé que no me vas a fallar, va a haber un contrato de por medio”, afirmó el exjugador de la selección peruana, despertando las risas y comentarios del público que seguía la transmisión.

Lejos de cortar el diálogo, Cristorata insistió con su característico humor: “Quizá muera y no te das cuenta”. Farfán, sin perder la calma, contestó con una sonrisa: “No pasa nada”.

El creador de contenido preguntó entonces quién asumiría la deuda en caso de que algo le ocurriera. “Me imagino que un apoderado tuyo”, replicó Farfán, agregando un toque de formalidad a la charla que ya se había convertido en viral.

Cristorata cerró el intercambio con una frase que desató carcajadas: “No, yo no dejo nada a nadie”, sentenció entre risas, cerrando uno de los momentos más comentados en redes sociales.

La mansión que simboliza una etapa dorada

Más que una casa, la
Más que una casa, la mansión de La Molina representa el legado de una vida triunfal, una joya arquitectónica que mantiene viva la memoria de sus días de gloria. (Kick)

La residencia que Farfán ofreció a Cristorata no es una casa cualquiera. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de La Molina, su valor oscila entre 2.6 y 4.5 millones de dólares, una cifra que refleja tanto la magnitud del inmueble como la vida que el exfutbolista construyó durante sus años de gloria deportiva.

El terreno supera los 2,000 metros cuadrados y la construcción abarca unos 1,130 metros, donde cada detalle ha sido pensado para conjugar lujo, privacidad y confort. Desde su fachada imponente hasta los amplios ventanales que iluminan sus interiores, la mansión se alza como un símbolo de éxito y elegancia.

La posibilidad de que un streamer, figura representativa de la nueva generación digital, adquiera la propiedad de una leyenda del fútbol, generó un contraste que cautivó a los usuarios. En redes sociales, miles comentaron el encuentro, mezclando humor, sorpresa y nostalgia por los días de gloria de la ‘Foquita’.

Espacios de lujo y una vida a medida

Entre luces cálidas y acabados
Entre luces cálidas y acabados de lujo, la residencia de Farfán resume una vida hecha a su medida, donde el descanso y la sofisticación se encuentran. (Amor y Fuego)

La mansión de Farfán está compuesta por siete dormitorios equipados con walk-in closets, siete baños completos y uno de visitas. El sótano social es un verdadero refugio de entretenimiento: cuenta con barra, pista de baile y sala de juegos.

A ello se suma un gimnasio con sauna seco y húmedo, una piscina amplia rodeada de jardines, una terraza diseñada para reuniones familiares y una zona de parrilla con vista a la cancha de fulbito.

El interior refleja una mezcla de modernidad y sobriedad. La sala principal tiene una chimenea a gas y un bar de mármol que resalta bajo una iluminación cálida. En la cochera, dos autos pueden estacionarse con comodidad, mientras que cada rincón del inmueble mantiene un aire de discreta sofisticación.

Quienes han visitado propiedades similares destacan el equilibrio entre amplitud y confort, atributos que hacen de esta casa una de las más codiciadas del distrito limeño.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánCristorataLa Molinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

El lateral zurdo desestimó las versiones sobre una supuesta falta de apoyo hacia el juvenil del Bayern Múnich y valoró su entrega y calidad

Marcos López opinó del debut

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

El encuentro buscó atender las demandas de seguridad, infraestructura y salud en la sierra norte del país, además de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central y las autoridades locales para acelerar proyectos pendientes

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional

Resultados del examen de admisión de San Marcos del domingo 12 de octubre: LINK con la lista de ingresantes a Medicina de la UNMSM

Miles de aspirantes compitieron este domingo por una de las 55 vacantes en la carrera de Salud, con mayoría femenina y supervisión directa de la rectora. La lista estará disponible en los enlaces oficiales durante la tarde

Resultados del examen de admisión

¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia?

Aunque están estrechamente relacionadas, existen diferencias fundamentales entre ambas etapas

¿Cuál es la diferencia entre

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

El arzobispo de Lima llamó a erradicar los prejuicios sociales que dividen a los peruanos y destacó la importancia de valorar al prójimo para construir vínculos de hermandad

Cardenal Carlos Castillo: “No es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“José Jerí nunca debió asumir”,

“José Jerí nunca debió asumir”, aseguró Ruth Luque al ser consultada por tuits sexistas del nuevo presidente

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

José Jerí sin ministros, ¿el presidente tiene un plazo límite para designar su gabinete ministerial? Esto dice la Constitución

José Jerí sin gabinete a más de 60 horas de convertirse en presidente, ¿cuánto tiempo demoraron los últimos mandatarios?

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

Missólogo cuestiona al organizador de Miss Grand International por desvirtuar el certamen y lucrar con las candidatas

DEPORTES

Marcos López opinó del debut

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025