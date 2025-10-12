Perú

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

El vocalista e intérprete de la famosa canción ‘Serpiente’ sorprendió al anunciar su retiro de los escenarios, en medio de la ola de delincuencia que azota a la música

El escenario de la cumbia peruana recibió un golpe inesperado cuando Irvin Saavedra, voz principal de Armonía 10, comunicó a través de sus redes sociales su retiro momentáneo de la agrupación.

Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”, expresó el intérprete, quien se despide luego de nueve años marcados por éxitos, viajes y una reconocida conexión con el público.

Para la escena musical y los seguidores de la banda piurana, la decisión de Saavedra llega en un contexto especialmente delicado. En los últimos meses, distintos ataques a bandas y exponentes del género han puesto en alerta a la industria.

El propio cantante reconoció en su mensaje el peso emocional de los últimos acontecimientos y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de fanáticos y colegas: “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Seguiré creciendo y la música siempre será parte de mí. Gracias, mi gente hermosa. Los llevo en el corazón”, publicó.

La publicación incluyó un mensaje en el que el artista reiteró que se trata de una pausa necesaria para su salud y la de su familia: “Hoy hago público mi decisión de alejarme de los escenarios, será un hasta pronto, no un adiós. Hoy hago una pausa para volver más fuerte. Necesito un respiro… pero mi corazón siempre estará con ustedes”.

Las palabras de Saavedra fueron ampliamente compartidas en plataformas digitales, mientras surgieron numerosas interpretaciones respecto a los motivos de su retiro, muchos de ellos relacionados con el clima de violencia que afecta a la cumbia peruana.

Durante las últimas semanas, varias agrupaciones han denunciado hechos de extorsión y amenazas por parte de bandas criminales, episodios que han escalado a agresiones armadas. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, donde Agua Marina sufrió un atentado durante una presentación. Cuatro personas resultaron heridas producto de disparos realizados en pleno show. Estos ataques han encendido las alarmas sobre la seguridad de los músicos y la persistencia de la violencia en espectáculos públicos.

Armonía 10 ofrece concierto con chalecos antibalas tras atentado a Agua Marina

En respuesta al ambiente de temor, la agrupación Armonía 10 tomó medidas inéditas en su concierto del 11 de octubre en Chosica. Los integrantes de la banda se presentaron portando chalecos antibalas bajo sus casacas, en un despliegue de seguridad sin precedentes para la cumbia peruana.

Los asistentes notaron el dispositivo de protección, así como un refuerzo considerable de vigilancia privada y presencia policial en los alrededores del recinto. La gerencia del grupo evaluó continuar con las actividades programadas, aunque ajustó sus protocolos bajo la presión creciente del crimen organizado.

La actuación en Chosica ocurrió apenas unos días después del ataque armado a Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, hecho que incrementó la tensión entre las agrupaciones musicales. Esta seguidilla de atentados ha generado una atmósfera de incertidumbre en el circuito artístico, afectando a productores, músicos y al propio público.

Armonía 10 aparece en concierto con chalecos antibalas, tras reciente atentado a Agua Marina | Latina

La memoria colectiva recuerda aún la muerte de Paul Flores, conocido como Russo, exintegrante de Armonía 10. El músico falleció el 16 de marzo tras un atentado armado contra el bus de la orquesta, episodio que marcó un antes y un después en la seguridad de los espectáculos de cumbia.

La seguidilla de extorsiones y ataques refuerza la decisión de Saavedra de tomarse una pausa, al tiempo que impulsa a los artistas a buscar nuevas estrategias de resguardo en sus presentaciones.

El entorno de la cumbia busca ahora respuestas y protección ante una escalada de violencia que compromete su estabilidad. Armonía 10 y sus integrantes, inmersos en una realidad cambiante, continúan en sus escenarios, pero con nuevas reglas dictadas por la necesidad de resguardar la vida y la integridad de los músicos.

