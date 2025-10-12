Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente. (Gtres)

La actriz peruana Micaela Belmont, recordada por su papel de Uchi en la exitosa serie Los Vílchez, se casó en Cáceres con el empresario Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, en una celebración que reunió tradiciones andinas y españolas. La unión de la artista con el empresario acaparó la atención de los medios debido tanto a la relevancia de sus familias como a la magnitud del evento, que congregó a más de 250 invitados en la histórica iglesia de Santiago.

El enlace, realizado en la ciudad extremeña, se caracterizó por su ambiente exclusivo, la presencia de figuras destacadas de la alta sociedad y detalles que resaltaron la herencia cultural de los novios. Entre los nombres más reconocidos que acudieron estuvieron Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar, y su esposo, Fernando Fitz-James Stuart, junto con Ágata Ruiz de la Prada, referente del diseño de moda español. La lista de invitados incluyó también a Patricia Vargas Llosa, lo que puso en evidencia la dimensión internacional del acontecimiento.

Durante la mañana del sábado, la ciudad fue testigo de la llegada de los asistentes y de numerosos curiosos atraídos por la magnitud del evento. El inicio de la ceremonia, postergado algunos minutos respecto a lo previsto, generó expectación entre los congregados en la plaza. Micaela Belmont accedió al templo acompañada de su hermano, Rafael Belmont, quien la condujo hacia el altar en un gesto que recordó a su padre, el empresario Rafael Belmont, ausente tras su fallecimiento.

Por su parte, Fernando Palazuelo entró del brazo de su madre, la reconocida empresaria cultural Sofía Barroso, responsable de diversas iniciativas artísticas y conocida en círculos internacionales. La unión de ambos fue celebrada en medio del rito católico y la solemnidad del entorno histórico, que se vio enriquecido por el carácter multicultural del evento.

Uno de los momentos más destacados de la jornada surgió al terminar la ceremonia, cuando los invitados pudieron disfrutar de una exhibición de baile tradicional peruano en las inmediaciones de la iglesia. El vestido de Micaela Belmont, elaborado con bordados artesanales inspirados en motivos andinos, subrayó el deseo de la pareja de rendir homenaje a sus raíces y fusionar elementos de su identidad en el marco de un acontecimiento tan significativo.

Tras la ceremonia, los asistentes se trasladaron al Palacio de Godoy, donde la gastronomía peruana cobró protagonismo junto a especialidades locales, consolidando el carácter internacional de la fiesta.

El evento no solo marcó el inicio de una nueva etapa para Micaela Belmont y Fernando Palazuelo, sino que también representó un homenaje a la diversidad cultural y familiar que caracteriza sus trayectorias.

¿Quién es Micaela Belmont?

Micaela Belmont, hija de Diana Álvarez-Calderón, exministra de Cultura de Perú, ha trazado una carrera artística entre Lima y Madrid. A partir de su interpretación de Uchi, la actriz se posicionó en la industria audiovisual peruana y amplió su experiencia en teatro y cine, así como en producciones internacionales. En España, ha sido parte de la adaptación para televisión de “¿A qué estás esperando?”, compartiendo escenas con figuras como Adriana Torrebejano y Rubén Cortada.

En los días previos a la boda, la actriz mantuvo un perfil elegante y discreto en cada aparición pública, eligiendo estilismos frescos que llamaron la atención de la prensa especializada.

Cuando se le consultó sobre su vocación, comentó: “Una vez que pisé el escenario, me enamoré de contar historias y de la posibilidad de interpretar todo tipo de personajes”, dijo a Cosas. La combinación de su trayectoria actoral y su presencia en círculos culturales y sociales en Europa fortalece el vínculo entre el mundo artístico peruano y el español.

La celebración en Cáceres no solo unió a dos familias reconocidas, sino que también impulsó a la ciudad como escenario de bodas de carácter internacional y palaciego. Entre rituales, bailes y gastronomía, la boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, quedará como uno de los eventos sociales más comentados de la temporada en la península ibérica.