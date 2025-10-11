Tragedia en Cusco: muere ingeniero del Gobierno Regional en accidente vehicular

Ingeniero del Gobierno regional de Cusco murió en accidente de tránsito| Difusión

El ingeniero Ennio Lazarte Díaz, inspector de obra del Gobierno Regional del Cusco, falleció tras el despiste y posterior vuelco de una camioneta oficial en el sector Ichuca, ubicado en la provincia de Calca. El accidente ocurrió mientras la unidad, identificada con la placa EGX-327, se desplazaba rumbo a la obra Servicio de Transitabilidad Vehicular Ruta CU-104, Tramo Puente Tahuis-San Antonio.

El conductor, Domingo Márquez Chuctaya, también trabajador regional, resultó herido y permanece bajo atención médica.

Comunicado del Gore

El Gobierno Regional de Cusco confirmó el fallecimiento del ingeniero Ennio Lazarte Díaz, quien se desempeñaba como inspector de obra, y también señaló que el conductor del vehículo, identificado como Domingo Márquez Chuctaya, quedo herido.

De acuerdo con el comunicado, ambos trabajadores se trasladaban en una camioneta Nissan Frontier de placa EGX-327, que contaba con todas las autorizaciones y seguros necesarios para el transporte del personal durante su visita a la obra “Servicio de Transitabilidad Vehicular Ruta CU-104, Tramo Puente Tahuís - San Antonio”.

El Gobierno Regional expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima, e informó que se dispuso el traslado del trabajador herido a la ciudad del Cusco. Asimismo, la entidad aseguró que colaborará con las autoridades competentes en las investigaciones y brindará el apoyo necesario a las personas afectadas por el accidente.

Otro accidente de tránsito

Horas más tarde, un bus de la empresa Perseo, identificado con la placa B5M-959, sufrió un despiste en la vía Interoceánica Sur, sector Qosqo Cahuariña, en el distrito de Urcos, Quispicanchi.

El accidente ocurrió cerca de las 03:30 horas y produjo heridas graves a Epifania Avilés, de 65 años, quien fue llevada al centro de salud de Urcos, a donde llegó sin vida. La policía informó que el conductor, Ringo Hilario, de 37 años, quedó detenido por presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo por accidente de tránsito.

Por su parte, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú iniciaron las diligencias de ley para esclarecer las causas del accidente en la ruta hacia Cusco.

