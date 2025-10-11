Perú

Tragedia en Cusco: muere ingeniero del Gobierno Regional en accidente vehicular

Las autoridades confirmaron la muerte del ingeniero Ennio Lazarte Díaz, inspector de obra, y reportaron que el conductor del vehículo, Domingo Márquez Chuctaya, resultó herido durante el accidente

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Ingeniero del Gobierno regional de
Ingeniero del Gobierno regional de Cusco murió en accidente de tránsito| Difusión

El ingeniero Ennio Lazarte Díaz, inspector de obra del Gobierno Regional del Cusco, falleció tras el despiste y posterior vuelco de una camioneta oficial en el sector Ichuca, ubicado en la provincia de Calca. El accidente ocurrió mientras la unidad, identificada con la placa EGX-327, se desplazaba rumbo a la obra Servicio de Transitabilidad Vehicular Ruta CU-104, Tramo Puente Tahuis-San Antonio.

El conductor, Domingo Márquez Chuctaya, también trabajador regional, resultó herido y permanece bajo atención médica.

Fallece inspector del Gobierno Regional
Fallece inspector del Gobierno Regional del Cusco tras accidente vehicular, otra tragedia enluta rutas de la región| Facebook

Comunicado del Gore

El Gobierno Regional de Cusco confirmó el fallecimiento del ingeniero Ennio Lazarte Díaz, quien se desempeñaba como inspector de obra, y también señaló que el conductor del vehículo, identificado como Domingo Márquez Chuctaya, quedo herido.

De acuerdo con el comunicado, ambos trabajadores se trasladaban en una camioneta Nissan Frontier de placa EGX-327, que contaba con todas las autorizaciones y seguros necesarios para el transporte del personal durante su visita a la obra “Servicio de Transitabilidad Vehicular Ruta CU-104, Tramo Puente Tahuís - San Antonio”.

El Gobierno Regional expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima, e informó que se dispuso el traslado del trabajador herido a la ciudad del Cusco. Asimismo, la entidad aseguró que colaborará con las autoridades competentes en las investigaciones y brindará el apoyo necesario a las personas afectadas por el accidente.

Cusco: dos fallecidos dejan accidentes
Cusco: dos fallecidos dejan accidentes de tránsito | Difusión

Otro accidente de tránsito

Horas más tarde, un bus de la empresa Perseo, identificado con la placa B5M-959, sufrió un despiste en la vía Interoceánica Sur, sector Qosqo Cahuariña, en el distrito de Urcos, Quispicanchi.

El accidente ocurrió cerca de las 03:30 horas y produjo heridas graves a Epifania Avilés, de 65 años, quien fue llevada al centro de salud de Urcos, a donde llegó sin vida. La policía informó que el conductor, Ringo Hilario, de 37 años, quedó detenido por presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo por accidente de tránsito.

Por su parte, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú iniciaron las diligencias de ley para esclarecer las causas del accidente en la ruta hacia Cusco.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita por los siguientes medios ante cualquier siniestro

  • En caso de accidentes de tránsito o emergencias viales en Perú, las personas pueden comunicarse con la Policía Nacional del Perú llamando al número gratuito 105. Esta línea está disponible las 24 horas para reportar siniestros, solicitar ayuda inmediata o alertar sobre situaciones que pongan en riesgo la seguridad.
  • El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) ofrece atención médica de emergencia a través del número 106. El personal de SAMU acude al lugar del incidente para brindar primeros auxilios y coordinar traslados a centros de salud si es necesario.
  • Los Bomberos Voluntarios del Perú pueden ser contactados llamando al 116. Esta institución interviene en casos de rescate, atención de heridos y manejo de emergencias viales.
  • La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)supervisa el transporte terrestre a nivel nacional y atiende reportes a través del número 0800-12345 y el correo electrónico sutran@sutran.gob.pe. SUTRAN responde ante denuncias, infracciones y accidentes.

Temas Relacionados

CuscoAccidente de tránsitoperu-noticiasGobierno Regional de Cusco

Más Noticias

Terror en San Isidro: Vecinos denuncian muerte de hasta 15 mascotas por sustancias tóxicas en parques

Hasta el momento van más de una decena de perros que habrían muerto entre el jueves y viernes en zona límite entre San Isidro, Surquillo y San Borja. Las autoridades investigan el caso

Terror en San Isidro: Vecinos

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro de Néstor Lorenzo se medirá con el ‘tri’ en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un duelo de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs México

Último cobro del Fonavi del 2025: Lista 22 se proyecta a pagar en diciembre

Buenas noticias sobre la siguiente devolución para exaportantes al extinto Fonavi. Los beneficiarios de esta lista podrán cobrar en el Banco de la Nación antes de acabar el año

Último cobro del Fonavi del

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”

La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sorprendió a sus seguidores al seguir compartiendo detalles de su tensa relación con la actual pareja de su padre

Camila Domínguez vuelve a lanzar

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

Concesionaria revela que tribunal arbitral ordenó al Estado peruano no implementar vía paralela sin peaje en la Vía Evitamiento

La MML de Rafael López
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML de Rafael López

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

José Jerí convoca al Acuerdo Nacional: encuentro atenderá la crisis de inseguridad ciudadana

Lo que pasó detrás de la elección de José Jerí como presidente: rechazo a Susel Paredes y Flor Pablo y otra alternativa que no fueron aceptadas

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Renovación Popular y APP marcan distancia del gabinete de José Jerí: “Hemos descartado toda posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

Camila Domínguez vuelve a lanzar

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026