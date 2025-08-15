Tres adolescentes mueren en choque del auto que conducían contra camioneta en la que viajaba el alcalde de Chumbivilcas

Un adolescente conducía con auto acompañado de otros cuatro menores de edad. El vehículo chocó contra una camioneta lo que provocó la muerte de los tres muchachos. (Crédito: Panamericana Televisión)

Tres menores de edad, dos de 17 años y uno de 15, murieron la noche del miércoles 13 de agosto en un violento accidente de tránsito ocurrido en la carretera Cusco–Urcos, a la altura del distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi. El vehículo en el que viajaban chocó frontalmente contra una camioneta en la que se trasladaba el alcalde provincial de Chumbivilcas, José Alberto Flores Cruz, junto a otros dos adultos, quienes resultaron heridos.

El general de la Policía Nacional en Cusco, Julio Becerra, informó a RPP que en el auto se encontraban cinco adolescentes, incluido el conductor, uno de los fallecidos, que tenía 17 años y no contaba con licencia de conducir.

“Alrededor de las 11:30 de la noche se reportó un choque frontal entre un auto y una camioneta. En el auto iban cinco menores de edad; tres han fallecido lamentablemente”, detalló el oficial. Los otros dos ocupantes, de 15 y 14 años, fueron trasladados a un centro de salud con heridas de consideración.

Tres adolescentes mueren durante accidente vehicular en Cusco. (Fotocomposición Infobae Perú/FB/Difusión/Captura video Panamericana)

Conductor sin licencia

De acuerdo con la información policial, los adolescentes viajaban desde el distrito de Oropesa hacia la ciudad de Cusco para participar en una reunión o festividad. El jefe policial precisó que, según la versión de los familiares, el grupo se desplazaba en horas de la noche cuando, por causas aún en investigación, el auto impactó de manera frontal contra la camioneta que circulaba en sentido contrario.

El menor que conducía el vehículo no tenía autorización legal para manejar. “El conductor, siendo menor, no tenía licencia de conducir”, recalcó el general Becerra, quien señaló que este factor es parte de las diligencias en curso para determinar las responsabilidades.

Tres de los cinco adolescentes abordo murieron en el choque contra camioneta. (Crédito: FB/@Tribuna del Pueblo)

Víctimas integraban grupo de danza Terala

Se conoció que los tres adolescentes fallecidos eran integrantes del grupo de danza Terala de Oropesa. Debido a la tragedia, el colectivo anunció que no participará en la festividad de la Virgen Asunta como señal de duelo por la pérdida de sus miembros.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad, donde los jóvenes eran conocidos por su activa participación cultural. La suspensión de la presentación fue confirmada por voceros de la agrupación, quienes expresaron su pesar y solidaridad con las familias de las víctimas.

Víctimas pertenecían a grupo de danza. (Fotocomposición Infobae Perú/Captura video: 24 Horas)

Alcalde de Chumbivilcas entre los heridos

La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas confirmó que su alcalde, José Alberto Flores Cruz, viajaba en la camioneta siniestrada rumbo a Arequipa para cumplir funciones de representación. El impacto provocó lesiones leves al burgomaestre y a los otros dos ocupantes del vehículo.

“El alcalde recibió atención médica inmediata y el alta poco después del accidente. Por recomendación del médico, guardará tres días de descanso antes de reincorporarse a sus funciones el lunes”, indicó la comuna a través de un comunicado, en el que también expresó sus condolencias a las familias afectadas y pidió a la población evitar la difusión de información no verificada.

La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas se pronunció por el terrible accidente. (FB/@Municipalidad Provincial de Chumbivilcas)

Investigación en curso

La Policía Nacional informó que un equipo especial de agentes se encuentra a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias del accidente. Según versiones preliminares recogidas por la Municipalidad de Chumbivilcas, el auto habría invadido el carril contrario, presuntamente cuando los ocupantes retornaban de una fiesta en Oropesa.

Las autoridades también recordaron que conducir sin licencia y transportar pasajeros en estas condiciones representa una grave infracción, más aún cuando se trata de menores de edad. Mientras avanza la investigación, la comunidad de Oropesa permanece de luto, a la espera de que se determine la responsabilidad del accidente que enluta a tres familias y ha sacudido a toda la provincia.