Ethel Pozo lanza dura crítica en vivo luego de conocerse la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú

La designación de José Jerí como presidente del Perú el 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte, ha generado una fuerte reacción en el ámbito mediático y social. Una de las voces críticas ha sido la de Ethel Pozo, conductora de ‘América Hoy’, quien expresó en directo su rechazo a la elección del nuevo mandatario.

“A título personal, por haber sido acusado de violar a una mujer, por lo cual yo creo que no es la solución”, afirmó Pozo en su programa de la mañana. La presentadora subrayó la gravedad de la acusación que enfrentó Jerí y cuestionó que el Congreso permitiera que alguien con ese antecedente asumiera el cargo más alto del país.

Pozo también se refirió al proceso que llevó a la vacancia de Boluarte, señalando que la inestabilidad política persiste y que la confianza ciudadana sigue en entredicho. “Nada está dicho, se ha vacado a la presidenta. Y nunca olvidemos, además, que hubo formas de vacarla antes, pero no se hizo. Y ya a seis meses de las elecciones, pues finalmente los congresistas votaron a favor de la vacancia”, añadió la conductora, dejando entrever su desconfianza en las motivaciones y el momento elegido por el Congreso para tomar esta decisión.

El contexto de la acusación contra José Jerí ha sido central en la controversia. El ahora presidente fue denunciado por abuso sexual en enero de 2025, tras una reunión en Canta en la que una joven relató haber perdido el conocimiento después de consumir alcohol y despertar con dolor, hallando una prenda del congresista cerca de ella.

La denunciante lo describió como calvo y con barba, características coincidentes con Jerí. En la investigación también fue incluido Marco Antonio Cardoza Hurtado, tío político de Jerí, quien viajó a Francia y no ha regresado desde entonces. Sin embargo, la Fiscalía archivó el caso en agosto, argumentando que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”, y que las pruebas de ADN no coincidieron con las muestras biológicas encontradas.

Por otro lado, Jerí también ha sido señalado por presunta corrupción durante su gestión como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. La empresaria Blanca Ríos denunció que personas de su entorno habrían recibido un pago de S/ 150 000 para incluir un proyecto en el presupuesto nacional.

Reacciones de otras figuras de la farándula peruana

El rechazo a la llegada de José Jerí a la presidencia no se limitó a Ethel Pozo. Diversas personalidades del espectáculo peruano manifestaron su preocupación y críticas, reflejando el impacto social de la crisis política. Janet Barboza, también conductora de ‘América Hoy’, cuestionó tanto la vacancia de Boluarte como la asunción de Jerí.

“Vacaron a una persona que no les suma, al contrario, les resta. No olvidemos que Dina tiene que responder, por todas aquellas madres que hoy en día lloran a sus hijos en la revuelta que hubo en el sur. Queremos saber qué pasó con los Rolex, hay muchos casos que la señora tiene que responder y hay crímenes que no tienen que quedar impune”, declaró Barboza. Además, criticó al Ministerio Público por no dictar de inmediato el impedimento de salida del país para la expresidenta, señalando que “le están dando todo el tiempo para que pueda fugarse”.

Rebeca Escribens, otra figura reconocida de la televisión, expresó su frustración a través de redes sociales. “José Jerí, acusado por violación, es el nuevo presidente. ¡Dios, apiádate de nosotros los peruanos, por favor!”, escribió, reflejando el sentimiento de incredulidad y preocupación que comparten muchos ciudadanos.

Por su parte, María Pía Copello utilizó su cuenta de Instagram para compartir su malestar ante la situación política. La conductora publicó una historia en la que manifestó sentirse profundamente afectada y preocupada por el hecho de que una persona con graves denuncias lleve la banda presidencial. Copello acompañó su mensaje con un corazón roto y la palabra “Perú”, evidenciando su dolor por el rumbo del país.

La agrupación musical Agua Marina también se pronunció tras sufrir un atentado durante un concierto, aprovechando la coyuntura para cuestionar la efectividad de los cambios políticos. En un comunicado oficial, el grupo afirmó: “Lo que queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger a sus propios intereses”.

Agua Marina advirtió que la vacancia de Boluarte y la llegada de Jerí no resolverán los problemas de criminalidad y extorsión si no se adoptan medidas firmes y urgentes. El clima de incertidumbre y desconfianza se ha instalado en la sociedad peruana, donde tanto figuras públicas como la ciudadanía exigen respuestas y cambios reales.