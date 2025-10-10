Perú

Dina Boluarte estaría con paradero desconocido tras ser vacada por el Congreso

Vehículo de exfuncionario del Despacho Presidencial ingresó al domicilio de la exmandataria en la madrugada. Abogado de Boluarte niega que esté no habida

Se desconoce el paradero exacto de Dina Boluarte tras su vacancia.

La expresidenta Dina Boluarte estaría con paradero desconocido tras ser vacada por el Congreso tras declararse su permanente incapacidad moral, según un informe de Latina Noticias que permaneció toda la madrugada en los exteriores de la vivienda de la exmandataria en el distrito limeño de Surquillo, registrando los ingresos y salidas.

De acuerdo con el reporete, recién a las 2:56 de la mañana ingresó una camioneta particular que llegó acompañada de un auto de Seguridad del Estado. El primer vehículo ingresó al domicilio de Boluarte y permaneció por 5 minutos hasta las 3:01 de la mañana.

Luego, pasada una hora, a las 4:02 de la mañana, la camioneta particular volvió al lugar y nuevamente ingresó por poco más de 5 minutos. No se ha podido determinar si la vacada exmandataria ingresó en dicho auto a su domicilio.

El vehículo que ingresó al domicilio de Dina Boluarte pertenece a Rafael Enrique Velasquez Soriano, quien fue director de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial entre enero del 2023 y agosto del 2024. Actualmente es secretario general del Ministerio de la Producción.

Las críticas a la gestión de Boluarte se centraron en su respuesta represiva a las protestas, la falta de diálogo con la ciudadanía y el alejamiento de sus promesas iniciales de reconciliación social.

Abogado niega fuga

El abogado en el área penal de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, negó las versiones respecto a que la exmandataria estaría con paradero desconocido, así como las versiones sobre un posible pedido de asilo.

“La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello. Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, dijo Portugal.

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta. Foto: Infobae Perú

Oficializan vacancia de Boluarte

El Congreso de la República oficializó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta de Perú mediante la publicación de la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR en el diario oficial El Peruano el 10 de octubre de 2025. La medida, sustentada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, declaró la permanente incapacidad moral de Boluarte y activó el mecanismo de sucesión presidencial.

La decisión del Congreso se produjo en un contexto de desaprobación histórica hacia Boluarte, quien registró un 93% de rechazo ciudadano según diversos sondeos nacionales. Este nivel de impopularidad, especialmente marcado entre los jóvenes y en las regiones del sur, contribuyó al clima de presión social que precedió su salida del Ejecutivo.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones de orden del día. El Pleno, reunido en sesión semipresencial, admitió las mociones y realizó la votación tras un debate programado a las 23:30. Durante la sesión, Boluarte no acudió ni ejerció su derecho de defensa, aunque el acta consignó el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso.

La resolución, firmada por José Enrique Jerí Oré como presidente del Congreso y Fernando Miguel Rospigliosi Capurro como primer vicepresidente, instruyó la comunicación y publicación inmediata de la decisión. Conforme al artículo 115 de la Constitución, Jerí asumió la presidencia de la República pasada la medianoche del 10 de octubre, pese a que previamente había manifestado su preferencia por completar su mandato parlamentario y su desacuerdo con acceder al Ejecutivo por vías extraordinarias.

El acto de juramentación de Jerí se realizó en la sede del Congreso durante la madrugada, con la presencia de funcionarios y representantes de diversas bancadas. Jerí afirmó que su gestión buscará garantizar la estabilidad institucional y enfrentar los desafíos nacionales durante el periodo de transición.

