Fiscalía pide al PJ que dicte contra Dina Boluarte un impedimento de salida del país por 36 meses

Dina Boluarte era propensa a viajar cuando era presidenta. Foto: Presidencia

El fiscal provincial Angel Astocondor pidió al Poder Judicial dictar mandato de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Bolularte por 36 meses en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de activos, vinculado al esquema de corrupción de Los Dinámicos del Centro.

Se trata de una requerimiento de impedimento de salida del país distinto al que presentará en su momento el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. En horas de la madrugada este último anunció que formularía el pedido en las próximas horas, aunque no precisó en cuál investigación, ahora que ya no ejerce el cargo de jefa de Estado.

Pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

El eventual requerimiento de Gálvez será presentado y resuelto por la Corte Suprema, mientras que el pedido ya formulado será evaluado y resuelto por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, específicamente el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Noticia en desarrollo...