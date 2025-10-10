Perú

Fiscalía pide al PJ que dicte contra Dina Boluarte un impedimento de salida del país por 36 meses

Se formaliza requerimiento para que destituida expresidenta no pueda dejar el Perú mientras avanzan las investigaciones en su contra

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Dina Boluarte era propensa a
Dina Boluarte era propensa a viajar cuando era presidenta. Foto: Presidencia

El fiscal provincial Angel Astocondor pidió al Poder Judicial dictar mandato de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Bolularte por 36 meses en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de activos, vinculado al esquema de corrupción de Los Dinámicos del Centro.

Se trata de una requerimiento de impedimento de salida del país distinto al que presentará en su momento el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. En horas de la madrugada este último anunció que formularía el pedido en las próximas horas, aunque no precisó en cuál investigación, ahora que ya no ejerce el cargo de jefa de Estado.

Pedido de impedimento de salida
Pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

El eventual requerimiento de Gálvez será presentado y resuelto por la Corte Suprema, mientras que el pedido ya formulado será evaluado y resuelto por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, específicamente el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Dina BoluartePoder JudicialLos Dinámicos del CentroFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

El empresario expuso detalles sobre los encuentros privados entre la conductora de televisión y su productor, luego de instalar dispositivos de rastreo en los autos y constatar movimientos sospechosos cerca del canal donde trabajaban

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ visitará a la ‘roja’ en una edición más del ‘clásico del pacífico’, duelo que marcará el debut de Manuel Barreto. Conoce los horarios del choque

A qué hora juega Perú

José Jerí en su primer día como presidente: Un numeroso contingente policial lo escoltó al Palacio de Gobierno

El expresidente del Congreso asume el cargo luego de la vacancia de Dina Boluarte a pocos meses de las Elecciones 2026. En su primer mensaje a la nación afirmó que enfrentar la criminalidad será una de las prioridades de su gestión

José Jerí en su primer

Un presidente sin hijos ni esposa: el perfil inusual de José Jerí, el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno

A sus 38 años era presidente del Congreso cuando le tocó asumir como Jefe de Estado. Sin embargo, y a comparación, de otros mandatarios, que suelen presentarse con familias, nunca se casó ni tiene hijos

Un presidente sin hijos ni

¿Qué pasará con Dina Boluarte? Investigaciones y procesos judiciales se activarán tras su salida de la presidencia de la República

Según su abogado, la exmandataria se encuentra tomando desayuno en su casa. No pidió asilo, ni huyó del país

¿Qué pasará con Dina Boluarte?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mujer detrás de José

La mujer detrás de José Jerí: ¿Quién es Patricia Li y cuál es su influencia en el nuevo presidente?

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte y primeras actividades de José Jerí como nuevo presidente

La caída de Dina Boluarte: el ataque a Agua Marina selló su destino, que antes resistió pese a las protestas

José Jerí en su primer día como presidente: Un numeroso contingente policial lo escoltó al Palacio de Gobierno

Un presidente sin hijos ni esposa: el perfil inusual de José Jerí, el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

DEPORTES

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana