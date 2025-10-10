Perú

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa”: abogado de Dina Boluarte descarta fuga tras vacancia presidencial

El abogado Juan Carlos Portugal aseguró que la expresidente del Perú permanece en su casa y pidió a los medios dejar el “delirio informativo” sobre un posible asilo político

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Abogado de Dina Boluarte revela que la expresidenta está en su casa | Canal N

Tras la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno después de la medianoche, en medio del anuncio oficial de su vacancia presidencial, la incertidumbre sobre su paradero se apoderó de la opinión pública y de los medios de comunicación.

Un grupo de ciudadanos y miembros de la prensa se ubicaron en distintos puntos de Lima: algunos en las embajadas de Ecuador y Brasil, ante rumores de un posible pedido de asilo político; y otros en su vivienda de Surquillo, a la espera de la llegada del vehículo oficial presidencial.

Sin embargo, no se registró el arribo de Boluarte a su domicilio, aunque más temprano se vio ingresar una camioneta oscura mientras se emitía su último mensaje a la nación, interrumpido por los medios de comunicación —incluido TV Perú—, poco antes de que el “cofre” fuera captado saliendo de Palacio de Gobierno.

Frente a la ola de especulaciones sobre un presunto intento de fuga, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, desmintió estas versiones y afirmó que su defendida permanece en su vivienda.

“La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como Presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello”, aseguró en un pronunciamiento público.

Exmandataria peruana se encuentra en
Exmandataria peruana se encuentra en el interior de su vivienda en Surquillo tras ser vacada por el Congreso, según su abogado | Foto composición: Infobae Perú

Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país. Dejen el delirio informativo, al lado, y construyan un periodismo veraz, educado y responsable”, reclamó a los medios y a la ciudadanía.

Cabe recordar que, mientras en el Parlamento se debatían las mociones de vacancia, Portugal ya había negado cualquier gestión de asilo político a favor de Boluarte: “Mi visita a Palacio no obedece a ninguna gestión de asilo político de mi clienta. Él o la que inventó algo así, está cerca del delirio y de la inimputabilidad. Tampoco a mi renuncia. Yo no abandono a mis clientes. No me han formado de esa manera. Soy leal hasta el final”, reiteró.

La situación se desarrolla a la espera de confirmaciones oficiales sobre el paradero actual de la exmandataria, en un clima de alta expectativa social y mediática.

Dina vacada por incapacidad moral permanente

El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes, con 121 legisladores a favor y ningún voto en contra ni abstención. La acusación central fue la “incapacidad moral permanente” y la sucesión presidencial recayó de inmediato en el presidente del Congreso, José Jerí, en medio de una grave crisis institucional y social.

El proceso de vacancia, iniciado el 9 de octubre con cuatro mociones impulsadas por diversas bancadas y sustentadas en acusaciones de corrupción —incluido el caso “Rolexgate”— y la incapacidad para gestionar la inseguridad ciudadana, se aceleró tras un ataque armado durante un concierto de Agua Marina en Lima, que dejó cinco heridos. Este episodio reforzó el malestar social por la inseguridad y precipitó la decisión del Congreso de apartar del cargo a Boluarte.

Temas Relacionados

Dina Boluartevivienda Surquillovacancia presidencialasilo políticoperu-politica

