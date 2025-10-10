MTC anuncia que SpaceX busca desplegar red satelital de alta velocidad para zonas rurales del Perú

Inversión tecnológica: SpaceX apunta al Perú con proyecto de internet satelital valorizado en mil millones de soles. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la multinacional estadounidense SpaceX ha manifestado su interés en invertir alrededor de mil millones de soles para desarrollar infraestructura en tecnología y conectividad en el Perú. La iniciativa busca proporcionar servicios de internet satelital de alta velocidad, especialmente en zonas rurales y comunidades que carecen de cobertura móvil.

El viceministro de Comunicaciones, Carlo de los Santos, informó que esta inversión representa una oportunidad estratégica para cerrar la brecha digital en el país. “La materialización de este proyecto no solo impulsará la economía digital y el desarrollo social, sino que garantizará el acceso equitativo a internet, transformando la vida de millones de peruanos en las zonas más apartadas del territorio nacional”, señaló.

Reducir la brecha digital

De los Santos explicó que el interés de SpaceX se centra en el despliegue de infraestructura de comunicaciones (gateways) en puntos estratégicos del país. Estas instalaciones permitirán el funcionamiento de una red basada en miles de satélites en órbita baja, capaces de ofrecer conexión de banda ancha de alta velocidad incluso en las áreas más remotas del Perú.

La iniciativa se alinea con la estrategia del MTC para impulsar la inclusión digital y promover la conectividad universal, permitiendo que más ciudadanos accedan a servicios educativos, financieros y productivos en línea. El viceministro resaltó que la colaboración público-privada es fundamental para que el país avance hacia una economía digital moderna y sostenible.

Gestión para atraer inversión tecnológica

Durante la reunión, el director de SpaceX, Stephen Nelson, destacó el rol del MTC y del ahora exministro César Sandoval Pozo en la implementación de políticas orientadas a reducir barreras burocráticas y facilitar la llegada de nuevas inversiones. Según Nelson, las acciones del ministerio —como la creación de mesas técnicas, la simplificación de procesos regulatorios y la actualización de normativas— han sido decisivas para fomentar la expansión de la conectividad nacional.

El MTC, por su parte, reafirmó su compromiso con la modernización del sector de telecomunicaciones y la creación de un entorno favorable para la innovación. Estas medidas buscan fortalecer la infraestructura digital y asegurar la participación de empresas internacionales en el desarrollo tecnológico del país.

Modernización del espectro y nuevas oportunidades

En línea con este objetivo, el MTC trabaja en la actualización del espectro radioeléctrico y la inclusión de nuevas bandas de frecuencia destinadas a servicios satelitales. Actualmente, el Perú opera con las bandas Ka y Ku, pero la incorporación de nuevas frecuencias permitirá mejorar la calidad y velocidad de los servicios, abriendo paso a tecnologías de última generación.

“El fortalecimiento del marco técnico y legal es esencial para que el Perú continúe atrayendo inversiones de alto impacto”, concluyó De los Santos. Con el ingreso de SpaceX y su red satelital de alta velocidad, el país da un paso decisivo hacia una conectividad inclusiva que integre a todos los peruanos, sin importar la distancia geográfica.

Space X realizó pruebas de conectividad

En mayo de este año, el MTC y la empresa SpaceX realizaron con éxito una prueba de conectividad satelital “Direct to Cell” (D2C) en el Perú. Este avance tecnológico permite que un teléfono móvil convencional se conecte directamente con satélites de órbita baja (LEO), sin necesidad de infraestructura terrestre, lo que representa un paso significativo en la reducción de la brecha digital en zonas rurales y de difícil acceso del país.

La prueba técnica se llevó a cabo en el desierto de Quilca, ubicado en la provincia de Camaná, región Arequipa, una zona históricamente sin cobertura móvil. Desde ese punto remoto, los equipos involucrados enviaron un mensaje de texto (SMS) mediante la red satelital, que fue recibido exitosamente en un dispositivo ubicado en la sede central del MTC en Lima, conectado a una red móvil tradicional. El resultado confirmó la efectividad del sistema D2C para establecer comunicación sin apoyo de torres o estaciones base terrestres.

MTC y Space X hacen pruebas de conectividad en desierto sin cobertura movil. (Foto: Infobae Perú/MTC/Andina)

La tecnología Direct to Cell busca brindar conectividad móvil en lugares donde las redes convencionales no llegan, utilizando satélites de órbita baja que orbitan a menor distancia de la Tierra. Este tipo de conexión, desarrollado por SpaceX, permitirá que habitantes de comunidades aisladas, zonas altoandinas y áreas amazónicas puedan acceder a servicios de comunicación básicos, mejorando la inclusión digital y social en todo el territorio nacional.