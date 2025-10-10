Melissa Paredes confirma reunión con Ethel Pozo: “No hay nada más lindo que hablar y arreglar las cosas, me encantó”. Video: Instagram

El reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo, sigue generando interés tras algunos años de distanciamiento y polémicas. Luego de reencontrarse por el sexto aniversario de ‘América Hoy’, ambas confirmaron que mantuvieron una conversación privada para abordar sus diferencias.

Fue la propia Melissa Paredes quien compartió la nota en sus historias de Instagram. “Hablamos de mujer a mujer, de todo un poco por supuesto”. Este acercamiento se produjo tras la sorpresiva reaparición de Paredes en el set del programa, por segunda vez, este jueves 9 de octubre, generando sorpresa y controversia, además de reavivar los rumores de un posible regreso a la conducción del programa.

La reunión privada entre Melissa Paredes y Ethel Pozo

Melissa Paredes, quien fue separada de ‘América Hoy’ en 2021 tras un escándalo mediático, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que se reunió con Ethel Pozo fuera de cámaras. La actriz detalló que el encuentro permitió un diálogo sincero sobre temas del pasado.

“Me reuní con Ethel, nos juntamos para hablar de mujer a mujer y por eso nos han visto con buena química en el programa porque creo que no hay nada más lindo que arreglar las cosas, que hablar y eso fue muy bonito en realidad, al menos me encantó”, expresó Paredes en Instagram.

La actriz subrayó la importancia de dar segundas oportunidades y resolver asuntos pendientes en privado. “Creo que a veces es bueno en la vida darse una oportunidad y conversar de temas quizás pasados en privado y eso es lo que hicimos. Fue lindo y eso se vio reflejado en el set, me la pasé muy bien y me divertí muchísimo. Todo muy bien”, añadió.

Melissa Paredes y Ethel Pozo se vuelven a encontrar en 'América Hoy' y buena química luego de conversación. Video: América Hoy

La buena sintonía entre ambas se hizo evidente durante la transmisión del programa de este 9 de octubre, donde la interacción entre Paredes y Pozo fue calificada como cordial y espontánea.

Durante el programa, Edson Dávila, también conductor del magazine, abordó el tema en vivo, preguntando a Paredes si el ambiente positivo en el set se debía a un encuentro previo con Pozo. La actriz respondió con humor: “Oye, ¿tú crees que si no nos hubiéramos visto detrás de cámara estaríamos así?”, lo que desató risas entre los presentes

La posibilidad de que Paredes retome un rol más permanente en América Hoy ha sido tema de especulación, aunque la actriz ha preferido centrarse en el presente.

¿Melissa Paredes regresaría a conducir ‘América Hoy’ junto a Ethel y Janet Barboza?

El regreso de Melissa Paredes al set de ‘América Hoy’ por el aniversario del programa, hace algunas semanas, no solo sorprendió a la audiencia, sino también a los propios conductores, especialmente a Ethel Pozo. En declaraciones para Infobae, Pozo describió el reencuentro como una “sorpresa tremenda” tras cuatro años de distanciamiento. “Nos sorprendimos, pero fue bonita la vibra, tal cual ella lo comentó, se sintió bien”, afirmó la conductora.

El contexto de este reencuentro se remonta a la salida de Paredes en 2021, motivada por un escándalo relacionado con su relación con Anthony Aranda, quien ahora es su esposo. Durante ese periodo, se produjeron declaraciones cruzadas y un distanciamiento evidente entre Paredes y sus excompañeras, en particular con Pozo.

Melissa Paredes y Ethel Pozo se vuelven a encontrar en 'América Hoy' y buena química luego de conversación.

Sin embargo, ambas han manifestado su disposición a dialogar y superar los malentendidos. Pozo aclaró a Infobae que nunca existió maltrato hacia Paredes desde el equipo del programa: “Nosotros desde aquí nunca nos hemos referido a Melissa de una manera incorrecta. Jamás nos atreveríamos a ser despectivos ni juzgar a nadie”.

Edson Dávila, conductor del programa, también compartió su perspectiva sobre el ambiente en el set: “Como dice ella misma, el tiempo ya pasó. Yo, por mi parte, rencoroso no soy con nadie”, dijo a Infobae. La actitud positiva de los conductores y la reacción favorable de la audiencia en redes sociales reflejaron el impacto del reencuentro.

No obstante, Pozo reconoció que aún existen temas pendientes por resolver. “Ella sí tuvo palabras feas para mí en estos años y yo se lo he dicho en persona. Hemos quedado en conversar. Todo se puede solucionar. A veces uno opina sin conocer toda la historia”, declaró. La conductora subrayó la importancia de mantener un diálogo abierto y no descartó la posibilidad de fortalecer la relación con Paredes en el futuro.

Melissa Paredes regresó a América Hoy. América TV

Además, Pozo expresó su disposición a conocer más a Anthony Aranda, esposo de Paredes, y reiteró que cualquier conversación pendiente se dará en privado. La madre de Paredes, Celia Rodríguez, siguió de cerca el reencuentro y compartió su emoción en redes sociales.

Tras la salida de Valeria Piazza, la producción del programa continúa evaluando la incorporación de una nueva conductora, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso definitivo de Paredes, aunque no existe confirmación formal al respecto.