Ethel Pozo dice que tiene una conversación pendiente con Melissa Paredes: “Ella tuvo palabras feas para mí y se lo he dicho”

Ethel Pozo dice que tiene una conversación pendiente con Melissa Paredes.

En el marco del sexto aniversario de América Hoy, Ethel Pozo se pronunció sobre uno de los momentos más comentados de la reciente celebración del programa: el sorpresivo regreso de Melissa Paredes al set que la vio crecer como conductora. La conductora habló con Infobae Perú acerca de cómo vivió ese reencuentro, los sentimientos que le generó y la conversación pendiente que aún tiene con la actriz tras varios años de distancia mediática.

“Fue una sorpresa tremenda, porque sin duda han sido cuatro años, es un montón de tiempo. Nos sorprendimos, pero fue bonita la vibra, tal cual ella lo comentó, se sintió bien”, expresó Ethel, dejando claro que la llegada de Paredes fue inesperada para todo el elenco de América Hoy.

La reaparición de Melissa generó reacciones diversas en redes sociales, especialmente porque su salida del programa en 2021 estuvo marcada por una fuerte controversia mediática. Sin embargo, la también actriz y modelo reapareció con una actitud positiva y profesional, afirmando que su regreso era solo para celebrar la fecha especial.

Ethel Pozo aclara no ser hipócrita con Melissa Paredes tras sorpresivo ingreso a ‘América Hoy'. América TV

No hubo maltrato

Ethel Pozo aprovechó la ocasión para aclarar algunos rumores sobre el supuesto maltrato que habría existido hacia su excompañera durante su salida del espacio. “Nosotros desde aquí nunca nos hemos referido a Melissa de una manera que no sea la correcta, jamás nos atreveríamos a ser despectivos ni juzgar a nadie. Claro, dejó de trabajar, sí, como lo han hecho muchas personas por distintas circunstancias. Pero jamás hemos hablado mal de ella”, aseguró la conductora.

En ese sentido, Pozo resaltó que las comparaciones que algunas personas hacen entre Melissa Paredes y otros exintegrantes del programa, como Christian Domínguez, no tienen fundamento. “La gente mete su cuchara, saca su perspectiva, su opinión. Yo, a título personal lo digo, cuando suelo responder en redes, en Instagram, me dicen: “No, porque no trataron igual a Melissa”. “Cuéntame qué día no la traté mal”, les digo. Entonces, se quedan sin argumento o la comparan con Christian Domínguez. Cristian Domínguez también fue separado del programa. No se quedó. No sé por qué siguen diciendo: “No, es que fue distinto el trato”. Nunca fue distinto el trato. Se generan leyendas. Cuando ha llegado, yo la sentí superbién“, señaló.

Melissa Paredes y Christian Domínguez fueron retirados de América Hoy por diferentes motivos.

La conductora, junto a Edson Dávila, destacaron que la reaparición de Melissa se dio en un ambiente de cordialidad y madurez. “Estaba tranquila. Como dice ella misma, el tiempo ya pasó, ya se supera. Yo, por mi parte, rencoroso no soy con nadie. Además, yo con ella nunca tuve inconvenientes”, señaló el conductor, reforzando la idea de que los conflictos quedaron en el pasado.

Le afectaron las palabras de Melissa

Sin embargo, Ethel sí reconoció que en algún momento existieron comentarios que la afectaron a nivel personal. “Ella sí tuvo palabras feas para mí en estos años y yo se lo he dicho a ella en persona, ella lo sabe. En privado, eso es real, es muy cálida siempre conmigo. Así que hemos quedado en conversar. Todo se puede solucionar. También es humano de repente emitir una opinión estando en una cólera o no conociendo toda la parte de la historia. A veces uno dice tal cosa porque me dijeron y nunca lo escuchaste o hablaste con esta persona, reflexionó.

A pesar de los desencuentros, la conductora aseguró que el cariño hacia su excompañera nunca desapareció. “Siempre mantuvimos una actitud cordial con Melissa y creo que algunas conversaciones están pendientes para clarificar malentendidos. Lo principal es que el reencuentro fue sincero”, señaló Ethel, destacando que no descarta retomar la cercanía con Paredes.

Melissa Paredes celebró el sexto aniversario de América Hoy,

Pozo, manifestó su disposición a mantener un diálogo abierto con la actriz para cerrar cualquier capítulo inconcluso. “Como te digo, sí he escuchado a Melissa en muchas oportunidades en vivo, referirse de mí de una manera que no la siento justa. Cuando ella estaba en problemas, yo fui a darle una entrevista, yo le di mi apoyo, cuando luego estuvo en El gran show, yo le puse más uno y le dije que, en el peor momento, que nadie nunca le quite el talento para actuar y para el baile. Cuando lloré fue porque le tenía mucho cariño. Creo que nos debemos una conversación para entender el porqué ella se expresó así de mí. Tengo que escucharla y eso está pendiente", sentenció.

Dispuesta a acercarse a Anthony Aranda

Finalmente, Pozo no descartó conocer más de cerca al actual esposo de Melissa Paredes, el bailarín Anthony Aranda. “Por supuesto. Es la persona que Melissa ha escogido, es más, es su esposo. Yo lo he encontrado, nos hemos saludado en la Teletón. No quiero que se agarre ningún titular de ahí, mi amiga siempre fue Melissa y creo que nosotros nos debemos una conversación a solas”, indicó.

“Acá se ha mezclado mucho la parte del show con lo personal, pero nada que no pueda solucionarse.”, acotó la conductora, buscando con sus palabras marcar una diferencia entre los conflictos pasados y la posibilidad de una reconciliación sincera.

La actriz reveló que su pareja actual y su exesposo han logrado dejar atrás tensiones pasadas y ahora mantienen una relación serena y respetuosa por el bienestar de su hija. (Facebook: Melissa Paredes)