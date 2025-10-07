Ethel Pozo y Edson Dávila, el aniversario de América Hoy y cómo vivieron la polémica de Gisela Valcárcel con América TV: “Claro que me impactó”

América Hoy celebra su aniversario número 6.

En diálogo con Infobae Perú, los presentadores Ethel Pozo y Edson Dávila revelaron cómo manejan las tensiones en vivo en ‘América Hoy’, recordaron el reencuentro con Melissa Paredes por su sexto aniversario y respondieron sobre la continuidad del programa en 2026. Ambos coincidieron en que la amistad y el aprendizaje han sido claves para su permanencia en pantalla.

Cumplen seis años al aire con América Hoy. ¿Cómo describen este recorrido y la evolución del programa?

Ethel: Ha sido un recorrido, como bien lo has dicho, porque son seis años en los que el programa siempre se ha reinventado. Cuando Edson y yo fuimos convocados con Natalia Salas y con Renzo Schüller, era un programa que más que nada rebotaba lo que pasaba en El Gran Show, pero luego gustó mucho y le cambiaron el nombre a América Hoy como un magazine. Pero luego vino la pandemia y entonces lo transformamos a un programa netamente de información, de salud y poco a poco, pues nuevamente llegó la alegría, la diversión. Ha sido efectivamente un recorrido.

Edson: Seis años de aprendizaje también, sobre todo. Cada día se aprende cosas nuevas, afrontar cada tema. Y bueno, para mí ha sido maravilloso y siempre lo voy a recalcar, el aprendizaje día tras día.

¿Cómo es la amistad fuera de cámaras entre ustedes? La tensión en el programa es constante, ¿pero cuando se apagan las luces?

Ethel: Fuera de cámara somos tal cual. Lo que sucede es que cuando una cámara se enciende, cuando las luces están, nos desarrollamos y estamos a mil por ciento. Pero somos iguales siempre, solo que un poco más tranquilos cuando salimos del programa.

Edson: Suele haber tensión cuando damos nuestra opinión, no pensamos igual todos, pero todo queda ahí. Es parte del programa, pero saliendo somos los amigos de siempre.

Edson Dávila asegura que los conductores de América Hoy son amigos dentro y fuera de pantalla.

¿Sigue América Hoy el próximo año?

Ethel: No sabemos nada, como todos los años. Sabemos que hay una coyuntura distinta, que la gente está a la expectativa, pero todos los años es lo mismo. Si nos preguntas en octubre, no, no sabemos. Nosotros normalmente firmamos contrato diciembre-enero. Ahí es donde sabremos. Siempre también dependemos de resultados.

Edson: Ahora, si nos preguntas si queremos que siga, claaaro, queremos seguir de todas maneras. Seis años, siete, ocho, nueve, diez. Veinte años, lo que Dios quiera. Si queremos, claro que sí. Yo estaría muy feliz de estar muchos años todavía, hasta que Dios me lo permita.

El regreso de Melissa Paredes a América Hoy

¿Cómo vivieron la sorpresiva participación de Melissa Paredes en el aniversario?

Edson: Me quedé mudo. Creo que todos nos sorprendió.

Ethel: A todos, sí. Todo fue una sorpresa tremenda, porque sin duda han sido cuatro años, es un montón de tiempo. Nos sorprendimos, pero fue bonita la vibra, tal cual ella lo comentó, se sintió bien.

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”.

Se pensó que ya no volvería más...

Ethel: Nosotros desde aquí nunca nos hemos referido a Melissa de una manera que no sea la correcta, jamás nos atreveríamos a ser despectivos ni juzgar a nadie. Claro, dejó de trabajar, sí, como han dejado de trabajar bastantes personas cada uno por distintas circunstancias que, como dice Melissa, no te definen y ya no es el caso. Pero jamás hemos hablado mal de ella. Pero claro, la gente mete su cuchara, la gente saca su perspectiva, su opinión. Yo, a título personal lo digo, cuando suelo responder en redes, en Instagram, me dicen: “No, porque no trataron igual a Melissa”. “Cuéntame qué día no la traté mal”, les digo. Entonces, se quedan sin argumento o la comparan con Christian Domínguez. Cristian Domínguez también fue separado del programa. No se quedó. No sé por qué siguen diciendo: “No, es que fue distinto el trato”. Nunca fue distinto el trato. Se generan leyendas. Cuando ha llegado, yo la sentí superbién.

Edson: Sí, estaba tranquila. Como dice ella misma, el tiempo ya pasó, ya se supera. Yo, por mi parte, rencoroso no soy con nadie. Además, yo con ella nunca tuve inconvenientes.

Ethel: Ella sí tuvo palabras feas para mí en estos años y yo se lo he dicho a ella en persona, ella lo sabe. En privado, eso es real, es muy cálida siempre conmigo. Así que hemos quedado en conversar. Todo se puede solucionar. También es humano de repente emitir una opinión estando en una cólera o no conociendo toda la parte de la historia. A veces uno dice tal cosa porque me dijeron y nunca lo escuchaste o hablaste con esta persona.

Melissa Paredes contó que le alegraba haber regresado después de su abrupta salida del programa matutino. América Hoy

Una conversación pendiente entre Ethel y Melissa

Fuera de esos malentendidos, el reencuentro fue sincero...

Ethel: Sí, siempre mantuvimos una actitud cordial con Melissa y creo que algunas conversaciones están pendientes para clarificar malentendidos. Lo principal es que el reencuentro fue sincero.

¿Entonces hay posibilidades de retomar la cercanía con Melissa?

Como te digo, sí he escuchado a Melissa en muchas oportunidades en vivo, referirse de mí de una manera que no la siento justa. Cuando ella estaba en problemas, yo fui a darle una entrevista, yo le di mi apoyo, cuando luego estuvo en El gran show, yo le puse más uno y le dije que, en el peor momento, que nadie nunca le quite el talento para actuar y para el baile. Cuando lloré fue porque le tenía mucho cariño. Creo que nos debemos una conversación para entender el porqué ella se expresó así de mí. Tengo que escucharla y eso está pendiente.

¿Sí te darías la oportunidad de conocer a Anthony Aranda?

Por supuesto. Es la persona que Melissa ha escogido, es más, es su esposo. Yo lo he encontrado, nos hemos saludado en la Teletón. No quiero que se agarre ningún titular de ahí, mi amiga siempre fue Melissa y creo que nosotros nos debemos una conversación a solas. Acá se ha mezclado mucho la parte del show con lo personal, pero nada que no pueda solucionarse.

Gisela Valcárcel vs América TV

¿Cómo vivieron ustedes la polémica que protagonizó Gisela Valcárcel y con el canal, dónde los sacaron del aire por un día?

Edson Dávila: Bueno, en ese momento mi hermana Ethel no estaba. Nervioso, desconcertado, porque en realidad no sabíamos nada. Pero como siempre voy a decir, son temas de cabezas, no es un tema de nosotros. No me gusta entrar a fondo porque ya es algo que escapa de mis manos. No podría contar con detalle porque no sé exactamente el detalle, pero sí sé que son temas de cabezas. Nosotros solamente somos los conductores aquí.

Ethel, tú no estabas en Perú, ¿Cómo lo viviste desde tan lejos?

Sí, yo felizmente, no estuve aquí, porque es algo bien particular. Hablando de contratos, mi hermano Edson y Janet tienen contrato con GV, y yo solo tengo contrato con América TV. Porque desde el año 2017 que yo entro a trabajar para Mi mamá cocina, América Televisión me contrata y me renueva. Ya son ocho años que estoy aquí en esta casa. Entonces, imagínate, hubiera sido una situación muy difícil, en lo cual se mezcla lo contractual con lo emocional y felizmente no estuve.

Pero sí te enteraste...

Mis compañeros son los que lo vivieron, porque yo estaba superenfocada en Doménica (su hija), que estaba mudándose. Acababa de aterrizar en Madrid, no tenía ni señal, ni roaming. Entonces, no estuve tan conectada. Sabía lo estaba pasando, pero no hablé con nadie en particular como para ser parte de. Felizmente, cuando yo regresé el 4 de septiembre, las cosas continuaron. Nosotros somos trabajadores del programa, quisiéramos obviamente seguir siempre, pero también acatamos órdenes. Así que aquí estamos dando lo mejor de nosotros todos los días.

Gisela Valcárcel asegura que no la dejaron entrar a América TV y sacó del aire a América Hoy:

Igual imagino que generó un impacto en ti...

Por supuesto, claro que sí (me impactó), pero te soy muy sincera, en menor grado al no estar aquí viviéndolo, porque claro, la gente nos llamaba y todo, pero conmigo nadie podía tener acceso porque no tenía el roaming, no estaba conectaba. Estaba aún con el corazón partido de estar con mi hija, que se mudó, además, son siete horas de diferencia. Sé que acá la pasaron bastante incertidumbre, pero felizmente que todo llegó a buen puerto y aquí hemos continuado.

¿Qué se viene para América Hoy?

Edson: Nunca se sabe lo que se viene para América Hoy, el productor siempre nos sorprende. Ninguno de los que estamos en el set sabemos qué va a pasar, o a veces solo dos saben. Siempre hay una sorpresa para nosotros. A veces, no nos ponen cosas en la pauta para sorprendernos en vivo

Ethel: El productor nos tiene al nervio, nos tiene a la expectativa. La producción es muy buena, es impecable.