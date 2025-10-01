Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”.

El regreso de Melissa Paredes al set de ‘América Hoy’ durante la celebración del sexto aniversario del programa, que se celebró hace unos días, generó muchas expectativas y reavivó las especulaciones sobre su posible retorno como conductora.

La actriz y exconductora sorprendió a la audiencia y a sus excompañeras al aparecer en el estudio, lo que propició un ambiente de cordialidad y renovó el interés del público en la dinámica del panel televisivo.

La presencia de Melissa Paredes en el set, cuatro años después de su salida, fue recibida con gestos de amabilidad y un tono festivo. La actriz ingresó al estudio el 26 de septiembre, y no tuvo problemas en saludar con un beso a Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes en el pasado la habían criticado tras el escándalo mediático que motivó su desvinculación en 2021.

La edición especial por el aniversario permitió observar un reencuentro marcado por la calidez y la disposición al diálogo Durante la transmisión, Ethel Pozo destacó el valor de la conversación en televisión: “La televisión sirve para dialogar, el tiempo pasa y se puede conversar”, expresó la conductora.

Melissa Paredes, por su parte, optó por dejar atrás las controversias y centrarse en el motivo de su visita: “No he venido a hablar sobre eso, he venido a celebrar”, afirmó. El ambiente de reconciliación se consolidó con un abrazo público entre Paredes y Barboza, y con la participación activa de Edson Dávila y Valeria Piazza en la celebración.

Melissa Paredes regresó a América Hoy. América TV

La madre de la actriz, Celia Rodríguez, también se pronunció sobre el regreso de su hija. Rodríguez expresó su orgullo y cariño a través de redes sociales, resaltando el buen corazón de Melissa durante su aparición en el programa.

¿Melissa Paredes podría regresar a ‘América Hoy’?

La posibilidad de que Melissa Paredes retome su rol como conductora de ‘América Hoy’ fue uno de los temas más comentados tras su reaparición. Consultada sobre si existían conversaciones con el productor Armando para reincorporarse al panel, Paredes no confirmó negociaciones formales, pero dejó abierta la puerta a un eventual regreso.

“Trabajo es trabajo. Yo tengo una hija que mantener, y siempre el trabajo es bienvenido. Yo soy bien fresh”, declaró la actriz ante las cámaras de ‘América Espectáculos, después de la participación de la actriz en el magazine.

Paredes también reflexionó sobre su paso por el programa y la importancia de mirar hacia adelante. “Definitivamente ‘América Hoy’ me abrió las puertas para bien, y si bien la forma en cómo me fui para algunos no fue la correcta, el programa que se vivió en ese momento fue muy lindo y por eso sigo aquí. Lo que me pasó en el pasado no me define”, dejó en claro.

La producción del magazine continúa en la búsqueda de una cuarta conductora, lo que ha alimentado las especulaciones sobre el posible retorno de Paredes. Janet Barboza, en tono humorístico, aludió a la dificultad de consolidar el panel: “Seguimos en la búsqueda, parece que hay una especie de ‘maldición de la tercera conductora’”, bromeó la conductora.

Ethel Pozo aclara no ser hipócrita con Melissa Paredes tras sorpresivo ingreso a ‘América Hoy’. TikTok

Ethel Pozo y Melissa Paredes se saluda tras regreso de la exconductora

El reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo fue uno de los momentos más destacados de la emisión. Ambas se saludaron con un beso y compartieron palabras cordiales, dejando atrás las diferencias que motivaron la salida de Paredes en 2021.

Pozo, anticipando posibles críticas sobre la autenticidad del reencuentro, aclaró en vivo que su actitud no respondía a una pose mediática, sino a la voluntad de dialogar y avanzar.

Janet Barboza, además de bromear sobre la “maldición de la tercera conductora”, resaltó la importancia de la autenticidad y el apoyo del equipo para mantener la vigencia del programa. Por su parte, Edson Dávila y Valeria Piazza participaron activamente en la celebración, mientras que la madre de Melissa, Celia Rodríguez, reiteró su apoyo y admiración por su hija.

El entorno familiar y profesional de Paredes se mostró unido en torno a su regreso, y la propia actriz subrayó que cualquier tema pendiente con sus excompañeras se resolvería en privado: “Si hay algo que arreglar con alguien, no será hoy”, afirmó.

Melissa Paredes revela cuál sería su condición para volver a América Hoy | América TV

La salida de Paredes en 2021 estuvo marcada por un escándalo mediático relacionado con un ampay entre Paredes y el coreógrafo Anthony Aranda, quien ahora es su esposo, pero en ese entonces ella estaba casada con Rodrigo Cuba, lo que generó tensiones y distanciamientos públicos.