Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

El ataque armado contra la agrupación Agua Marina durante su presentación en Chorrillos el pasado 8 de octubre sigue generando reacciones en todo el país. Christian Meier, actor y músico peruano, utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por el clima de inseguridad que atraviesa el Perú y su solidaridad con los músicos afectados.

En un mensaje directo y cargado de indignación, lamentó que los artistas, transportistas y ciudadanos en general deban vivir bajo el miedo constante. Su publicación, ampliamente compartida, reflejó el sentir de muchos peruanos que exigen medidas urgentes ante el aumento de la violencia, las extorsiones y la falta de garantías para ejercer actividades cotidianas.

“Vivimos con miedo, algo que nunca antes nos había pasado”

Christian Meier expresó su angustia ante el clima de inseguridad que golpea al Perú, donde la violencia ya alcanzó incluso a quienes buscan llevar alegría con su arte. (Instagram)

Christian Meier inició su pronunciamiento con un tono firme y apesadumbrado. “Los peruanos jamás habíamos vivido con tanto miedo como ahora”, escribió. Su mensaje resonó entre miles de usuarios que reconocieron en sus palabras un retrato fiel de la situación actual.

El intérprete de reconocidas producciones televisivas lamentó que la delincuencia y las extorsiones se hayan extendido hasta los rincones más comunes de la vida diaria. “La inseguridad ha invadido cada espacio de nuestra vida cotidiana”, afirmó. Para él, las actividades que antes representaban rutina y tranquilidad hoy implican un riesgo constante.

“Salir a trabajar o mandar a nuestros hijos al colegio, cosas que deberían ser parte de una vida normal, se han convertido en actos de riesgo”, añadió, señalando que la población se siente desprotegida frente al crimen. “En lugar de sentirnos protegidos, sentimos que estamos desafiando a la muerte cada vez que salimos de casa”.Su reflexión se dio luego del ataque que interrumpió la presentación de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, donde disparos provocaron el pánico entre asistentes y músicos. Aunque el hecho no dejó víctimas mortales, generó alarma y preocupación en el gremio artístico.

“No es justo que quienes nos alegran arriesguen la vida”

Con profundo pesar, el intérprete se unió al clamor nacional por justicia y paz tras el ataque contra la agrupación de cumbia en Chorrillos. (Instagram)

En la parte central de su mensaje, Meier expresó su indignación ante el riesgo que enfrentan quienes trabajan en el arte y en otras actividades cotidianas. “Hoy no es justo que quienes se dedican a alegrarnos con su arte tengan que arriesgar la vida sobre un escenario”, escribió, aludiendo directamente al atentado contra la reconocida agrupación de cumbia.

El actor extendió su apoyo más allá del ámbito musical, recordando que la inseguridad afecta a todos los sectores sociales. “No es justo que los transportistas, los comerciantes, los pequeños empresarios y, en general, todas las personas trabajadoras que sostienen al país tengan que vivir con miedo”, sostuvo.

Sus palabras reflejaron un sentimiento de frustración colectiva ante la violencia que se ha normalizado en distintas regiones. El artista subrayó que la vida cotidiana se ha convertido en un acto de valentía. “Y no es justo que nuestras familias tengan que vivir en permanente angustia”, enfatizó, recordando que el miedo ha dejado de ser una excepción para convertirse en parte del día a día de los peruanos.

El mensaje, difundido desde su cuenta oficial, fue compartido miles de veces en pocas horas. Diversas figuras del espectáculo, periodistas y ciudadanos se sumaron al reclamo de Meier, destacando la urgencia de recuperar la tranquilidad en el país.

“Nos gobierna la indiferencia y la falta de acción”

En su pronunciamiento, Meier exigió al Estado asumir su deber de brindar paz y resguardar la vida de los trabajadores y artistas del país. (Instagram)

En el tramo final de su declaración, Christian Meier dirigió una crítica directa al gobierno, al que calificó de “paupérrimo e indolente”. Denunció la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad mínima que todo ciudadano merece. “Me solidarizo profundamente con mis colegas de Agua Marina, con los transportistas, con mis colegas artistas y con todos mis compatriotas peruanos que están sufriendo las consecuencias de un gobierno incapaz de garantizar lo mínimo que merecemos como seres humanos: vivir en paz y con seguridad”, expresó.

Su pronunciamiento marcó una postura contundente frente a la gestión pública y al abandono percibido por la población. El músico destacó que el miedo se ha instalado como un sentimiento colectivo, al punto de condicionar la vida de las personas.

El ataque a Agua Marina, una de las orquestas más queridas del país, se ha convertido en símbolo de esa inseguridad que afecta por igual a artistas, empresarios y trabajadores. La declaración de Meier se sumó a una cadena de voces del mundo cultural que reclaman un país libre de violencia.

Mientras tanto, los integrantes de la agrupación norteña continúan bajo resguardo policial y se mantienen alejados de los escenarios, a la espera de condiciones más seguras para volver a tocar. El gesto de solidaridad de Christian Meier fue recibido con gratitud por los seguidores de la banda, quienes destacaron su sensibilidad ante un momento de tensión nacional.