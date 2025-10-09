Gobierno firma contrato para la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: inversión supera los USD 1.580 millones

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 conectará cinco regiones y transformará la economía del centro y sur del país. (Foto: Agencia Andina)

La reciente firma del contrato de concesión para la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 representa un avance decisivo para el desarrollo de la sierra central y sur del Perú. Esta iniciativa consolida una red vial de 965 kilómetros que mejorará la integración entre Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica, beneficiando directamente a más de 1,6 millones de habitantes y transformando el perfil logístico y económico de la región.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este megaproyecto fue adjudicado en julio a través de ProInversión, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, y movilizará una inversión de USD 1.582 millones. Con ello, se busca potenciar la conectividad, el desarrollo productivo y la calidad de vida, posicionando a la infraestructura como un motor de crecimiento regional.

Carretera Longitudinal de la Sierra – Tramo 4. (Foto: Andina)

Impulso a la conectividad nacional

El contrato fue suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Concesionaria Vial del Centro, ganadora de la licitación, durante una ceremonia en Palacio de Gobierno en presencia de la presidenta Dina Boluarte. En este evento, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, detalló que la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 forma parte de una estrategia integral para dinamizar la economía, que incluye una cartera de 21 proyectos APP viales, estimados en más de USD 7.300 millones, previstos para ser adjudicados entre 2025 y 2026.

El ministro Pérez Reyes remarcó la importancia de las Asociaciones Público-Privadas en el fortalecimiento de la conectividad y la productividad nacional. Además, resaltó que estas alianzas permiten asegurar servicios públicos sostenibles durante toda la vigencia de las concesiones.

“Desde el MEF seguimos apostando por las Asociaciones Público–Privadas porque no solo mejoran la conectividad, la competitividad y la productividad sino que también aseguran la prestación de servicios públicos de manera sostenible durante toda la vigencia de las concesiones”, afirmó el titular de Economía.

Gobierno firma contrato para la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: inversión supera los USD 1.580 millones. (Foto: Presidencia)

Impacto concreto y beneficios económicos

Según el MEF, en la actualidad se han concesionado ya 16 proyectos viales que suman 6.693 km, equivalente al 24% de la Red Vial Nacional, con inversiones superiores a USD 5.176 millones. El ministro destacó: “Nuestra apuesta es clara: las vías concesionadas han demostrado reducir tiempos, costos y accidentes; y más del 95% de ellas alcanzan altos estándares de calidad y servicio. Esto significa más seguridad, más eficiencia y más confianza en nuestro sistema de transporte terrestre”.

El plan de modernización de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 abarca la construcción del nuevo Evitamiento San Clemente (aproximadamente cinco kilómetros), la rehabilitación y mejoramiento de 180 kilómetros entre los subtramos Huancayo–Izcuchaca e Izcuchaca–Mayocc, y el mantenimiento periódico inicial de 780 kilómetros en los tramos Mayocc–Ayacucho–Andahuaylas–Puente Sahuinto y Ayacucho–Huaytará–División Pisco.

Histórico proyecto vial: firman concesión de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 para fortalecer la integración regional. (Foto: Presidencia)

Puente para el desarrollo regional

Esta infraestructura conectará puntos logísticos estratégicos para el comercio exterior, como el Terminal Portuario General San Martín (Pisco) y el Puerto del Callao, consolidándose como un eje fundamental para articular territorios, desarrollar nuevas rutas y fortalecer el progreso social y económico en la zona. Además, el proyecto dinamizará el comercio regional, potenciará el turismo y facilitará el traslado de productos agropecuarios e industriales, generando empleo y aumentando la competitividad de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

En la ceremonia de suscripción participaron, además, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, la directora ejecutiva de ProInversión, Tabata Vivanco; los gobernadores regionales de Ayacucho y Huancavelica; alcaldes de las cinco regiones favorecidas y la representante legal de la Concesionaria Vial del Centro.