Perú

Campaña de DNI electrónico gratis para este 10 de octubre: ¿Dónde y qué servicios se ofrecerán sin costo?

Este documento de identificación personal incorpora un chip de seguridad para almacenar datos y permite realizar trámites virtuales de manera segura, rápida y protegida

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El objetivo de esta campaña
El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Los Olivos organizará este viernes 10 de octubre una campaña de emisión y trámites gratuitos del DNI electrónico, dirigida a vecinos de todas las edades.

De acuerdo con la información propagada por las redes sociales de la entidad, la jornada empezará a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta las 13 horas, desarrollándose en el frontis de la veterinaria municipal, espacio situado junto al Palacio Municipal del distrito.

El esfuerzo busca acercar servicios de identificación digital a la comunidad y fomentar la actualización documental, con énfasis en menores y adultos mayores.

La jornada se llevará a
La jornada se llevará a cabo este viernes 10 de octubre - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

¿Cuáles son los trámites para esta jornada?

Los servicios disponibles durante la jornada serán los siguientes:

  • Trámite de primer DNI
  • Inscripción del DNI electrónico
  • Renovación del DNI electrónico
  • Cambio de domicilio del DNI electrónico
  • Actualización de foto del DNI electrónico, tanto para menores de 17 años como para adultos mayores de 60

Los interesados deben presentarse de manera presencial en el lugar y horario señalados para recibir atención directa del personal encargado de los trámites. La entidad local espera una amplia concurrencia, ya que muchos vecinos han reportado dificultades para obtener una cita en las sedes habituales por las restricciones y la demanda actual.

De la misma forma, se recomienda que los interesados acudan desde muy temprano, puesto que solo hay 40 cupos disponibles y siempre se forman largas colas en este tipo de eventos.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Andina.

Campaña de DNI para este 13 de octubre

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres informó que organizarán una jornada especial para la entrega gratuita del DNI electrónico, destinada a menores de 17 años y personas mayores de 60.

La actividad está programada para el lunes 13 de octubre y contará con el apoyo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), marcando así la segunda fecha del mes dedicada a este tipo de atención.

El propósito de la campaña es agilizar los procedimientos de identificación y promover la actualización de datos personales en la comunidad. La sede elegida será la agencia Infantas, situada en la avenida San Bernardo n.º 200, urbanización Santa Luisa.

Hay cupos limitados en esta
Hay cupos limitados en esta campaña gratuita - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Inscripción por primera vez al DNI electrónico
  • Renovación del documento
  • Rectificación de datos personales
  • Actualización de fotografía
  • Modificación de dirección domiciliaria

Para acceder a cualquier trámite, la Municipalidad de San Martín de Porres comunicó que los interesados deberán presentar una copia del acta de nacimiento junto con una copia simple de un recibo de agua o luz. Estos documentos serán utilizados para verificar tanto la identidad como el domicilio de quienes acudan a la campaña.

DNI electrónico: ventajas

  • Permite realizar trámites en línea sin acudir a oficinas físicas.
  • Protege contra la suplantación de identidad mediante sistemas de seguridad avanzados.
  • Facilita el acceso a servicios digitales gubernamentales y privados.
  • Reduce tiempos de espera y agiliza procesos administrativos.
  • Actualiza y resguarda datos personales de manera más eficiente.
  • Ofrece mayor comodidad y versatilidad para gestiones cotidianas.
  • Favorece la inclusión digital al ser válido en todo el país.
  • Respalda la identidad del titular con tecnología cifrada y un chip incorporado.
  • Facilita el acceso a programas sociales y beneficios estatales.
  • Es reconocido como documento oficial de identificación nacional.

Temas Relacionados

DNI electrónicoLos OlivosReniecDNI electrónico gratisperu-noticias

Más Noticias

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Muchos clubes del campeonato nacional harán eventos para presentar en sociedad a sus nuevas plantillas previo a sus debuts oficial de la temporada. Conoce todos los detalles

Calendario de las presentaciones de

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

El exasistente de Ricardo Gareca indicó que antes del arribo de Jorge Fossati y Juan Reynoso, se entregaron informes sobre jugadores en la Videna. Además, le pidió al director de la FPF en enfocarse a mejorar el fútbol de menores

Nolberto Solano desmiente a Jean

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”

El ‘Maestrito’ afirmó que el actual entrenador interino se muestra satisfecho con contar con futbolistas de ascendencia peruana que aún no han debutado y que únicamente han participado en entrenamientos con el primer equipo

Nolberto Solano cuestionó a Manuel

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

El show se desarrollaba con total normalidad cuando una ráfaga de disparos, presuntamente realizada con una mini Uzi, interrumpió la presentación. Los tiros provenientes desde la parte posterior del escenario desataron el pánico entre el público y dejaron varios músicos heridos, entre ellos los hermanos Quiroga

Ataque armado a Agua Marina

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Leslie Gómez apareció fuera del hospital Almenara y habló con la prensa. Además, hizo un llamado a las autoridades a investigar el caso

Esposa de Willy Ruiz, animador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Citan para hoy a Eduardo

Citan para hoy a Eduardo Arana y todo el gabinete al Pleno del Congreso por atentado en concierto de Agua Marina

Dina Boluarte evita pronunciarse sobre el atentado a Agua Marina y se limita a decir: “La violencia no es buena, venga de donde venga”

Renovación Popular presentará hoy la moción de vacancia contra Dina Boluarte: “Es una mujer incapaz”

Transportistas no fueron recibidos en Palacio y se reunirán con otros gremios para apoyar un paro nacional

Pedro Castillo niega haber cerrado el Congreso y dice que quiso “terminar con la delincuencia”

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Hermanos Luis y Manuel Quiroga resultaron heridos de bala tras ataque armado contra Agua Marina: ¿cuál es su estado?

Dilbert Aguilar se solidariza tras ataque a Agua Marina: “El Gobierno tiene todo en sus manos, pero no hace nada”

Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

DEPORTES

Leao Butrón dejó mensaje a

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días”

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Entradas Atenea Open 2025: precios y cómo comprar boletos para duelos de Universitario y selección peruana

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional