Campaña de DNI electrónico gratis para este 10 de octubre: ¿Dónde y qué servicios se ofrecerán sin costo?

El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Los Olivos organizará este viernes 10 de octubre una campaña de emisión y trámites gratuitos del DNI electrónico, dirigida a vecinos de todas las edades.

De acuerdo con la información propagada por las redes sociales de la entidad, la jornada empezará a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta las 13 horas, desarrollándose en el frontis de la veterinaria municipal, espacio situado junto al Palacio Municipal del distrito.

El esfuerzo busca acercar servicios de identificación digital a la comunidad y fomentar la actualización documental, con énfasis en menores y adultos mayores.

La jornada se llevará a cabo este viernes 10 de octubre - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

¿Cuáles son los trámites para esta jornada?

Los servicios disponibles durante la jornada serán los siguientes:

Trámite de primer DNI

Inscripción del DNI electrónico

Renovación del DNI electrónico

Cambio de domicilio del DNI electrónico

Actualización de foto del DNI electrónico, tanto para menores de 17 años como para adultos mayores de 60

Los interesados deben presentarse de manera presencial en el lugar y horario señalados para recibir atención directa del personal encargado de los trámites. La entidad local espera una amplia concurrencia, ya que muchos vecinos han reportado dificultades para obtener una cita en las sedes habituales por las restricciones y la demanda actual.

De la misma forma, se recomienda que los interesados acudan desde muy temprano, puesto que solo hay 40 cupos disponibles y siempre se forman largas colas en este tipo de eventos.

La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Andina.

Campaña de DNI para este 13 de octubre

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres informó que organizarán una jornada especial para la entrega gratuita del DNI electrónico, destinada a menores de 17 años y personas mayores de 60.

La actividad está programada para el lunes 13 de octubre y contará con el apoyo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), marcando así la segunda fecha del mes dedicada a este tipo de atención.

El propósito de la campaña es agilizar los procedimientos de identificación y promover la actualización de datos personales en la comunidad. La sede elegida será la agencia Infantas, situada en la avenida San Bernardo n.º 200, urbanización Santa Luisa.

Hay cupos limitados en esta campaña gratuita - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Inscripción por primera vez al DNI electrónico

Renovación del documento

Rectificación de datos personales

Actualización de fotografía

Modificación de dirección domiciliaria

Para acceder a cualquier trámite, la Municipalidad de San Martín de Porres comunicó que los interesados deberán presentar una copia del acta de nacimiento junto con una copia simple de un recibo de agua o luz. Estos documentos serán utilizados para verificar tanto la identidad como el domicilio de quienes acudan a la campaña.

DNI electrónico: ventajas

Permite realizar trámites en línea sin acudir a oficinas físicas.

Protege contra la suplantación de identidad mediante sistemas de seguridad avanzados.

Facilita el acceso a servicios digitales gubernamentales y privados.

Reduce tiempos de espera y agiliza procesos administrativos.

Actualiza y resguarda datos personales de manera más eficiente.

Ofrece mayor comodidad y versatilidad para gestiones cotidianas.

Favorece la inclusión digital al ser válido en todo el país.

Respalda la identidad del titular con tecnología cifrada y un chip incorporado.

Facilita el acceso a programas sociales y beneficios estatales.

Es reconocido como documento oficial de identificación nacional.