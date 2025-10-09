Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 13 de octubre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Este documento permite el acceso a servicios digitales, agiliza trámites y garantiza mayor protección de los datos personales

Por Alejandro Aguilar

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres anunció la organización de una campaña para la obtención gratuita del DNI electrónico dirigida a menores de 17 años y mayores de 60 años, que se llevará a cabo este lunes 13 de octubre.

Esta será la segunda jornada de distribución de este tipo que se realiza en el mes, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La iniciativa busca facilitar los trámites de identificación y fomentar la actualización de datos personales entre los vecinos del distrito. El evento se desarrollará en la agencia Infantas, ubicada en la avenida San Bernardo n.º 200, dentro de la urbanización Santa Luisa.

La atención será estrictamente por orden de llegada, motivo por el cual las autoridades recomiendan a los interesados acudir temprano para asegurar una de las plazas disponibles.

La Municipalidad de San Martín de Porres precisó que la cantidad de atenciones diarias estará limitada, con el fin de garantizar que el proceso se realice de manera eficiente y adecuada. Se prevé que esta medida permita optimizar la calidad en la atención a los usuarios, evitando aglomeraciones y reduciendo tiempos de espera.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Inscripción por primera vez al DNI electrónico
  • Renovación del documento
  • Rectificación de datos personales
  • Actualización de fotografía
  • Modificación de dirección domiciliaria

Para acceder a la emisión gratuita del DNI electrónico, los solicitantes deberán cumplir con ciertos requisitos administrativos. Es obligatorio presentar una copia del acta de nacimiento, además de una copia simple de un recibo de agua o luz.

Estos documentos se utilizarán para verificar tanto la identidad como el domicilio de cada participante en el operativo. La institución enfatizó que estos pasos resultan esenciales para asegurar la transparencia del proceso y la correcta actualización de los registros.

La jornada representa una oportunidad para que adolescentes y adultos mayores del distrito cuenten con un documento de identidad moderno, que facilita gestiones en ámbitos públicos y privados.

¿Cuáles son las ventajas de usar el DNI electrónico?

  • Permite acceder a servicios digitales de forma rápida y segura.
  • Facilita la realización de trámites en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas.
  • Ofrece mayor protección frente a la suplantación de identidad, gracias a sistemas de autenticación avanzados.
  • Almacena información personal de manera cifrada.
  • Acelera la actualización y verificación de datos personales en entidades públicas y privadas.
  • Optimiza el tiempo en gestiones administrativas cotidianas.
  • Simplifica el acceso a programas sociales o beneficios estatales.
  • Es reconocido a nivel nacional como documento oficial de identificación.

La campaña responde a la demanda de los vecinos y se enmarca dentro de las acciones municipales para promover la inclusión y el acceso igualitario a la documentación oficial.

La municipalidad siempre realiza campañas similares de manera mensual, lo que beneficia a numerosos residentes del distrito. Estas actividades han logrado facilitar que los ciudadanos obtengan servicios y realicen trámites cerca de su lugar de residencia y dentro de un entorno organizado.

