Policía interviene al promotor del concierto de Agua Marina por supuestas irregularidades tras ataque armado en Chorrillos

La Policía Nacional Felipe Monrroy coordina con la fiscalía para determinar responsabilidades del promotor y del local

Intervención del promotor marca la línea de investigación por el ataque a Agua Marina. Infobae Perú / Captura TV - RPP

Un ataque armado durante un concierto de la reconocida agrupación Agua Marina en Chorrillos dejó en evidencia la falta de medidas de seguridad en la realización de espectáculos públicos, según detalló el general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima.

La Policía Nacional confirmó que cuatro personas resultaron heridas durante el incidente, entre ellas los hermanos Luis y Manuel Quiroga, miembros de la orquesta, así como el baterista y el sonidista, quienes se encuentran fuera de peligro.

El general Monroy explicó que las diligencias preliminares revelan que los responsables actuaron desde la parte posterior del escenario, disparando desde una moto lineal mientras la agrupación se presentaba en vivo. “De acuerdo con la apreciación especializada de Criminalística, estos sujetos dispararon detenidos, no en movimiento, y se han recogido veintisiete casquillos de arma de fuego en el lugar de los hechos”, señaló.

El armamento utilizado correspondería a pistolas nueve milímetros Parabellum, y los peritos balísticos evaluarán si se trató de una o varias armas.

Promotor estaría intervenido por faltas de garantías en local

Más allá del ataque, el alto mando policial destacó la irregularidad en la organización del evento. El concierto no contaba con autorización municipal ni con la resolución de garantías emitida por la Oficina Nacional de Gobierno Interior, requisito indispensable para la seguridad de espectáculos públicos masivos.

“Estas garantías determinan aforo, evaluación de riesgos y la presencia policial necesaria para resguardar a los asistentes y artistas. En este caso, no se realizaron los trámites correspondientes”, indicó Monroy.

En este contexto, la Policía informó que se ha intervenido al promotor del evento y al administrador del local donde se desarrolló el concierto. Esta medida busca determinar la responsabilidad administrativa y penal por la organización irregular del espectáculo. Según el general, estas investigaciones se realizan con el acompañamiento de la fiscal de turno y podrían derivar en sanciones conforme a la ley.

“Obviamente, nosotros estamos evaluando tanto a los autores materiales del ataque como la realización del evento en condiciones irregulares. La intervención del promotor es parte de la investigación para determinar si cumplió con los requisitos legales”, detalló el jefe policial a RPP. Además, el personal policial permanece en los centros de atención médica donde se encuentran los heridos, asegurando la protección de la evidencia y seguimiento de los casos médicos.

El ataque, según Monroy, apunta a un ajuste de cuentas o un hecho dirigido contra la agrupación Agua Marina, ya que el escenario estaba ocupado exclusivamente por ellos en ese momento. Sin embargo, las investigaciones continúan y se está revisando material fílmico de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los agresores y esclarecer las circunstancias del ataque.

