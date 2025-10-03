Pequeño J no aceptó una extradición simplificada a la Argentina y el proceso podría demorar al menos 60 días

Pequeño J en la audiencia donde se determinará si va a prisión preventiva.

Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se presentó este viernes a una audiencia ante la Justicia de Perú donde fue notificado de su imputación, le leyeron sus derechos y le dieron la posibilidad de elegir si quiere una “extradición simplificada” a Argentina que demoraría menos de lo previsto. Tony Janzen Valverde Victoriano, sin embargo, no aceptó.

La decisión la tomó después de pedir unos minutos para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó en la jornada que estuvo a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona. Tras un breve cuarto intermedio, el acusado dijo que no aceptaba la opción.

Su defensor fue quien se explayó sobre la postura elegida. A su turno, dijo que Pequeño J es inocente y que volvió a Perú porque vio las noticias argentinas y se sintió indefenso. “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú“.

En este contexto, el letrado insistió en que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva.

Audiencia de detención para la extradición de Pequeño J

El defensor del principal apuntado por el triple femicidio luego señaló: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Y agregó: “En virtud de ello, señor magistrado, quien habla, se ha presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.

Tras escuchar a todas las partes, los jueces fueron a deliberar a fin de decidir cómo será el proceso de extradición de Pequeño J y si quedará en prisión preventiva o no hasta ese momento.

La audiencia comenzó con el juez leyéndole a Pequeño J sus cargos: “Se le adjudica el haber participado en la comisión de los hechos perpetrados en el día 9 y 23 de septiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702 partido de Florencia, Varela, Argentina, Buenos Aires”, dijo el juez al comienzo de la audiencia.

En este contexto, especificó: “Se entiende que Valverde Victoriano junto con un número indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo con división de roles y con claras intenciones de causarle la muerte, aplicaron múltiples golpes de puños, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándole lesiones de tal magnitud que habrían provocado su desespero”.

