Cuerpo de menor fue hallado en su vivienda: madre y hermanastro entre los principales sospechosos

La población de Cañete, al sur de Lima, fue conmocionada tras descubrirse que el cuerpo sin vida de un menor de once años fue retirado de su vivienda, en lo que la Policía investiga como un crimen de extrema violencia. Agentes policiales identificaron que el niño presentaba una herida cortante y penetrante en el lado derecho del cuello, descartando la posibilidad de un accidente y orientando las pesquisas hacia un homicidio.

En el inmueble, ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, se encontraban la madre y el hermanastro de la víctima, quienes permanecen bajo custodia policial mientras se recopilan pruebas sobre su posible implicación. El coronel Héctor Tarillo, de la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró: “Constata que la persona de iniciales RERN, de once años, se encontraba tendido en una cama, en el cual presentaba una herida cortante penetrante en la cara lateral derecho del cuello”. Esta descripción confirmó el carácter violento del hecho frente a las autoridades y a la opinión pública local.

La escena, resguardada por agentes de la Dirección General de Salud y especialistas forenses, permanece bajo investigación. Hasta el momento, los policías no lograron ubicar el arma homicida ni el objeto punzocortante responsable de la lesión. Las labores técnicas de criminalística continúan en busca de esclarecer el móvil y la mecánica del crimen.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del arma utilizada y la revisión de cámaras de seguridad en el perímetro. La expectativa social sobre el caso continúa en aumento, mientras la PNP anunció que informará sobre los avances oficiales en los próximos días.

Menor fallecido

Un grave accidente ocurrió en el Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico, donde un bebé de siete meses perdió la vida tras caer desde el segundo piso del establecimiento. La caída se produjo en el área del patio de comidas, donde el menor se encontraba acompañado por su familia.

Inmediatamente después del incidente, el personal de seguridad del centro comercial intervino y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar salvar la vida del niño, mientras llegaban los servicios médicos de emergencia. El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Internacional, donde los profesionales de salud confirmaron su fallecimiento, hecho que dejó a sus padres en estado de conmoción.

Real Plaza de Centro Cívico. Foto: Zoom Empresarial

Numerosos asistentes afirmaron que la caída ocurrió de manera sorpresiva y que los gritos de angustia alertaron rápidamente tanto al personal como a otros visitantes. Una testigo relató que una mujer comenzó a pedir ayuda desesperadamente al ver al menor inconsciente en el suelo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido comentarios sobre las causas exactas que originaron el accidente. Permanece vigente la investigación policial para determinar si hubo alguna falla estructural en el barandal o una omisión en los protocolos de vigilancia y seguridad. La administración del centro comercial y la empresa encargada de la seguridad privada no han dado a conocer ninguna postura oficial.

Este suceso ha producido un fuerte impacto en la comunidad y ha reforzado el debate sobre la importancia de fortalecer las medidas de protección para niños en recintos públicos concurridos.