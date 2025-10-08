Perú

PCM no descarta más renuncias de ministros previo a las Elecciones Generales 2026: “No habrá muchas novedades”

El premier Eduardo Arana afirmó que el Ejecutivo ya cuenta con mecanismos de preparación ante posibles renuncias de ministros y altos funcionarios

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la posibilidad de que algunos miembros del gabinete ministerial presenten su renuncia para participar en las Elecciones Generales 2026, en cumplimiento del marco legal establecido por la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El primer ministro descartó que estos cambios generen sobresaltos en la gestión del Ejecutivo, señalando que ya se cuenta con mecanismos de preparación para enfrentar eventuales dimisiones.

El 13 de octubre de 2025 es la fecha límite para que autoridades y altos funcionarios que deseen postular a un cargo de elección popular presenten su renuncia. Esto incluye al presidente de la República, ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. “Esta es una eventualidad en la que cualquier alto funcionario, incluyendo un ministro de Estado, si es que lo desea, tiene la libertad dentro de su derecho constitucional a participar políticamente”, afirmó Arana durante una conferencia de prensa.

El premier recordó que el Ejecutivo ya ha enfrentado situaciones similares, como la renuncia del exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sin que ello afectara la continuidad de las funciones del Gobierno. “Cómo nos estamos preparando, como siempre, con bastante prevención, le aseguro que no habrá mucho sobresalto, no habrá muchas novedades”, sostuvo.

92% de peruanos desea la renuncia de Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana

Plazos y procedimientos para renuncias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que las renuncias deben presentarse ante la autoridad competente según el cargo. Para el presidente de la República, la solicitud se tramita ante el Congreso. En el caso de gobernadores y vicegobernadores, la renuncia se presenta ante el consejo regional correspondiente, mientras que los alcaldes deben remitir sus documentos al concejo municipal. Todos estos cargos deben registrarse en el Jurado Electoral Especial (JEE) al momento de inscribir la candidatura.

Además, los documentos de renuncia de gobernadores y alcaldes pueden ingresarse a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) del JNE hasta el 20 de octubre de 2025. Para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que aspiren a postular, el plazo para pasar a situación de retiro también culmina el 13 de octubre.

Por su parte, los trabajadores y funcionarios de entidades públicas, poderes del Estado y empresas estatales que deseen postular a cargos de elección popular deberán solicitar licencias sin goce de haber, que se concederán desde el 11 de febrero de 2026, es decir, 60 días antes de los comicios. Estas solicitudes deben indicar explícitamente la fecha de inicio de la licencia.

Reemplazos ante renuncias

En caso de que un gobernador presente su renuncia, el vicegobernador asumirá el cargo de inmediato. Si ambos dimiten, será el consejo regional quien elija a los reemplazantes. En el caso de los alcaldes, el concejo municipal designará al burgomaestre encargado, quien posteriormente deberá solicitar su credencial al JNE tras la renuncia del titular.

Estas disposiciones buscan garantizar la continuidad administrativa y la transparencia del proceso electoral, permitiendo que los gobiernos regionales y municipales mantengan sus funciones mientras se desarrollan las elecciones. Asimismo, brindan claridad a las organizaciones políticas y candidatos, asegurando que todas las candidaturas se inscriban dentro del marco legal.

Alianzas electorales para las Elecciones 2026: Estos son los partidos que se unieron para los comicios presidenciales

El Ejecutivo reafirma su compromiso con la estabilidad institucional y la legalidad, al tiempo que respeta los derechos políticos de los altos funcionarios. Según Arana, el gabinete ministerial está preparado para afrontar las eventualidades propias del calendario electoral, evitando impactos significativos en la gestión pública y asegurando que la atención a la ciudadanía continúe de manera regular.

Con estas medidas, el Gobierno busca que el proceso hacia las Elecciones Generales 2026 se realice dentro de la normalidad, garantizando un transición ordenada y segura para todos los niveles de autoridad implicados en los comicios, sin generar perturbaciones en la administración del Estado.

