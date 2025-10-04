Perú

Elecciones 2026: plazo máximo para renuncias de autoridades y altos cargos es el 13 de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que altos funcionarios y autoridades deberán presentar sus renuncias hasta el próximo lunes, requisito ineludible para participar en los próximos comicios generales

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el 13 de octubre de 2025 vence el plazo para que autoridades y altos funcionarios presenten su renuncia y así habilitarse como candidatos para las Elecciones Generales 2026.

La Resolución 0110-2025-JNE indica que esta normativa implica a ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, así como miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes deberán dejar sus cargos y, en el caso de personal castrense, pasar a situación de retiro.

La medida busca asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y prevenir conflictos de interés durante el proceso electoral, señalaron desde el organismo electoral.

De acuerdo al reglamento vigente, las autoridades regionales presentan su renuncia ante el consejo regional, que debe remitir el cargo al JNE vía la Mesa de Partes Virtual antes del 20 de octubre.

En situaciones donde renuncien tanto el gobernador como el vicegobernador, el consejo tendrá la tarea de elegir reemplazantes interinos.

En el caso municipal, los alcaldes que deseen postular deben comunicar su dimisión al concejo municipal, además de informar al JNE en el mismo plazo y ceder el cargo al burgomaestre encargado con credencial del organismo electoral.

La ley estipula una diferencia para funcionarios y trabajadores públicos que no son autoridades: deben solicitar licencia sin goce de haber, cuya vigencia inicia el 11 de febrero del 2026, es decir, 60 días antes del día de los comicios.

En todos los casos, los documentos de renuncia o licencia deberán presentarse como cargo ante el jurado electoral especial correspondiente al momento de inscribir la candidatura.

(Foto composición: JNE / Infobae
(Foto composición: JNE / Infobae Perú)

Efecto dominó

El cierre del plazo marca una etapa de definiciones en el Gobierno central y municipalidades. La presidenta Dina Boluarte podría enfrentar la salida sucesiva de ministros, comenzando por Juan José Santiváñez, titular de Justicia, quien salió de su despacho tras una moción de censura y ahora explora aspiraciones parlamentarias.

Entre los nombres en agenda surgen César Vásquez, ministro de Salud, y Ángel Manero, titular de Agricultura, vinculados a Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, respectivamente.

En la cartera de Economía, José Arista ya figura en pintas proselitistas en Amazonas con símbolos partidarios. Mientras tanto, el ministro de Educación, Morgan Quero, descartó su participación política, y su par en Trabajo, Daniel Maurate, reafirmó su permanencia en el gabinete.

“Todos los ministros que deseen dejar el cargo cuentan con el respaldo de la mandataria, siempre que presenten su renuncia en los plazos correspondientes”, subrayó el canciller Elmer Schialer al detallar la flexibilidad institucional en épocas electorales.

En tanto, el alcalde de Lima Metropolitana Rafael López Aliaga anunció que su decisión final la dará durante la sesión ordinaria del 13 de octubre, fecha en la que la normativa exige manifestar la dimisión ante el Concejo Municipal.

Si el cargo queda vacante, el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, asumiría la titularidad municipal, según lo indicó la congresista y secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow.

El escenario preelectoral también se complica para autoridades sancionadas. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I determinó que el burgomaestre limeño infringió el deber de neutralidad y remitió el caso al Ministerio Público y a la Contraloría General. La resolución, apelable ante el JNE, podría derivar en multas de hasta 515.000 soles, de continuar las infracciones.

Temas Relacionados

Elecciones 2026JNEReniecperu-politica

Más Noticias

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Ante ello, el chico reality y Laura Spoya atinaron a reírse y no a detener el bullying contra su compañero

Johanna San Miguel es criticada

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

La exvoleibolista declaró en audiencia del Corte Superior de Justicia el irrisorio monto que recibe por representar a la cantante criolla.

Natalia Málaga sorprende al revelar

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

La influencer sorprendió al revelar que dio a luz en EE.UU., pese a que Bryan Torres lo había negado semanas atrás.

Samahara Lobatón dio a luz

Grupo 5 y Septeto Acarey sorprenden con su primera colaboración: “Cómo se olvida”

El grupo de cumbia y la orquesta salsera estrenaron una canción que promete conquistar playlists tropicales y globales con un coro inolvidable.

Grupo 5 y Septeto Acarey

Minem prepublica reglamento de la Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para recibir aportes ciudadanos

La iniciativa forma parte del compromiso del Perú con la transición energética, la reducción de emisiones y la diversificación de la matriz energética

Minem prepublica reglamento de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía alista acusación por lavado

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel es criticada

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Grupo 5 y Septeto Acarey sorprenden con su primera colaboración: “Cómo se olvida”

Alessia Rovegno comparte con Paris Hilton en fiesta de lujo en París y brilla en Semana de la Moda

DEPORTES

¿Fabio Gruber y Alexander Robertson

¿Fabio Gruber y Alexander Robertson serán convocados a la selección peruana por Manuel Barreto? Lo último que se sabe de los ‘eurocausas’

El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana: “Les gusta mucho y conoce la Liga 1″

Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025